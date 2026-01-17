Hrozby nastupující vlády – 2
Andrej Babiš, předseda a vlastník autoritativního ANO byl premiérem před vládou Petra Fialy, byl ve střetu zájmů a neoprávněně získal přes 7 miliard korun pod patronací Martina Šebestiána, které by měl do státního rozpočtu vrátit, k čemuž ho vyzývají Piráti. Marně. Martin Šebestián se stal novým ministrem v nové Babišově vládě.
Je to již více než rok, co na podzim 2024 při oslavách osmdesátin Miloše Zemana na Hluboké nad Vltavou Andrej Babiš spolu s oslavencem již předem slavili vítězství v loňských podzimních volbách roku 2025. Tedy nejméně od té doby Babiš věděl, že bude premiérem nové vlády. Přesto střet svých zájmů neřešil. Proč? Chce se nám vysmívat?
Již od voleb do parlamentu tento podzim, bylo některým z nás jasné, že Andrej Babiš svůj střet zájmů řešit nebude. Dodnes mám před očima, jak členové ANO nás opakovaně přesvědčovali svoji helvetskou vírou ve svého guru, že Babiš svůj střet zájmů zcela samozřejmě vyřeší, ale až potom, co bude nevratně jmenován premiérem. Podle zákona prý má na to měsíc po jmenování.
My, kteří jsme prohlédali Babišovy úmysly jsme věděli, že po jmenování premiérem již nikdo z nás, ani prezident, nemá žádné zákonné možnosti donutit Babiše dodržovat zákony a vyřešit střet zájmů politika. Pro mne je zcela nepochopitelné, že když nám všem to Babiš nyní prokázal v praxi, že svůj střet svých zájmů efektivně řešit nebude, lhal nám a nikomu z členů ANO to nevadí a jsou nadále s ním ochotni vládnout!
Přitom Andrej Babiš opakovaně veřejně vyhlašoval, že Agrofert je jeho a nikomu ho neprodá. Pokud ho někdo upozorňoval, že nemůže být premiérem a vlastnit Agrofert, nic neřešil a jen opakovaně přesvědčoval, že až bude jmenován, že střet zájmů vyřeší do měsíce dle zákona.
Pokud tento slib není ochoten dodržet, naše legislativa ho nedokáže adekvátně potrestat. Pokud bude dále čerpat dotace v miliardách korun, aniž by řešil svůj střet zájmů, podle našich zákonů a mých výpočtů (které rozhodně nemusí být přesné!) může dle zákona dostat pokutu, která se bude rovnat až jedné miliontině čerpaných dotací. To se vyplatí, že?
Členové ANO tvrdili, že ve střetu zájmů jejich předseda není a nebude, i když bude jmenován, protože slíbil, že svůj střet zájmů vyřeší podle práva českého i evropského. Nikdo z nich neuznává, že již minimálně od voleb šlo o střet zájmů in potentia, i když k němu de facto dochází až jmenováním. Dnes už jsme moudřejší! Výsměch premiéra je nám odměnou!
Členové ANO nepřijali péči o naši liberální demokracii s občanskými svobodami našeho pana prezidenta generála Petra Pavla, že odmítal být spolupachatelem porušování zákona, jmenováním Andreje Babiše premiérem, když bude ve střetu zájmů in potentia. Ano, jde o střet špatného zákona s vědomým porušením zákona.
Kam jsme to dospěli? Porušování zákona nikomu nevadí, ani nenávistná lež nikomu nevadí. Trolling proměňující pravdu v lež a lež v „pravdu“ nikomu nevadí. Varování Václava Havla je nám k smíchu! Kdo z nás vnímá, že jde o přímé ohrožení naší liberální demokracie?
V naší společnosti je dvojí přístup k pravdě, k objektivní realitě. Polovina z nás stále vnímá objektivní realitu jako pravdu a nepřijímá převrácenou pravdu, převrácenou objektivní realitu jako tu jedinou správnou pravdu.
Ale polovina z nás již zcela neochvějně prohlašuje za jedinou pravdu převrácenou objektivní realitu a tvrdým způsobem v zájmu „svobody slova“ umlčuje všechny občany, kteří ještě myslí normálně! A tito lidé dnes již v politice začínají dominovat. Možná již dlouho dominují. Jen my jsme si to nepřipustili.
Proto Petr Fiala tolik varoval před politiky zvráceného myšlení! Marně! Dali jsme jim svůj hlas! Co s tím? Co s tím, pokud jsou údajně skutečně řízeni z Kremlu? Nevím? Ví to někdo z vás?
Střet zájmů politika umožňuje politikovi chovat se ke státu jako ke svojí firmě, může stát tunelovat ad libitum. Jak je možné, že to nikomu u nás nevadí? Nebude nám jedno, že přijdeme o naši liberální demokracii s občanskými svobodami jako Slováci? Vadilo by nám, pokud bychom ztratili naši státní svrchovanost v náručí Putina?
Článek jsem nalezl v počítači napsaný záhy po volbách. Musel jsem ho aktualizovat, ale atuálnost si zachoval.
Pro strážce pravdy: Všechny tyto myšlenky jsme slyšeli a sledovali během vyslovování důvěry vládě parlamentem od 13/1-2026.
Bohumír Šimek
Zkus pochopit současnou světovou politiku
Naše myšlení je odpoutáváno od evropského humanismu vhodného pro malé státy jako je Česko a jsme tlačeni do „nového světového řádu“ síly, moci a servility vhodného pro velmoci, umožňujícího neokolonialismus.
Bohumír Šimek
Moudrý stařík
Touto komoditou ve veřejném prostoru pohrdáme obdobně, jako pohrdáme vzděláním, akademickou diskusí, ale jako pohrdáme i našimi schopnými politiky a vládními představiteli. Neohrožuje to naši společnost?
Bohumír Šimek
Ruský trolling? Co to je? (Upraveno a dozdrojováno)
Popišme si metodu ruských tajných služeb, kterou lze rozložit a ovládnout jakoukoliv společnost. Této metody efektivně využívají také naše autoritativní strany k mobilizaci svých voličů.
Bohumír Šimek
Cenzura
Úsilí o pravověrnost je s člověkem od nepaměti. Kdo prožil komunistickou cenzuru a autocenzuru, kdo poznal ruskou cenzuru s eliminací autorů ze společnosti, dobře ví, o čem píšu, pokud budu psát o dnešní cenzuře.
Bohumír Šimek
Co to je ruský trolling?
Popišme si metodu ruských tajných služeb, kterou lze rozložit a ovládnout jakoukoliv společnost. Této metody efektivně využívají také naše autoritativní strany k mobilizaci svých voličů.
