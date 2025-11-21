Hrozby nastupující vlády - 1
Osoby samostatně výdělečně činné většinou nespoléhají na pomoc státu. Proto část výdělku státu nepřiznávají a platí podstatně nižší daně. Takto získané peníze si ukládají na důchod. Protože platí malé daně, mají malé až sociální důchody, kvůli kterým mají nárok na sociální dávky, ač mají dost peněz na důchod.
Tento stav Marian Jurečka řešil navýšením daňových odvodů, aby tuto nespravedlnost napravil. Aleš Juchelka z ANO rozhodl o populistickém snížení daní těchto osob.
Nově vznikající vláda se svorně populisticky rozhodla, že na pět let zablokuje uzákoněné navyšování platů politiků na pět let, což znamená, že narovnání vzniklých problémů nechá na příští vládu.
Abychom tomu rozuměli: Soudci a politici mají mít výrazně vyšší platy než ostatní občané proto, aby měli dostatek peněz a nebyli v pokušení získávat peníze nelegálním způsobem, korupcí a politickým byznysem.
Populistické snížení platů politiků slouží ovládnutí simplexních občanů, kteří těmto problémům nerozumí. Navíc je to nástrojem nekorektního boje mezi vládnoucími a opozičními politiky. Pro mne to vyvolává otázku, zda politikům usilující o zmražení svých platů vlastně nejde právě o tuto nelegální korupci.
Dalším problémem je navázání platů soudců na platy politiků. Snižování platů soudců je doslova aktem protiústavním, protože při demokratické dělbě moci na moc zákonodárnou, exekuční a soudní, tyto moci nesmí vzájemně ingerovat do druhých mocí.
Takovou ingerencí moci zákonodárné do moci soudní je právě snižování platu soudců, kteří se pak právem obracejí na Ústavní soud, který opakovaně musí zákonodárcům napravovat hlavu, protože tímto zákonodárci přímo snižují odolnost soudců vůči korupci. Nechápu, proč to zákonodárci provokativně dělají už snad po dvacáté!
Navíc až bude chtít příští vláda napravovat toto riskantní zastavení zákonného navyšování platů politiků, bude muset provést skokové navýšení platů o desítky tisíc korun, což současně nastupující vláda samozřejmě pro simplexní jedince zhodnotí velmi úspěšně ve svém boji proti své opozici.
Vztah vznikající vlády vůči Evropské unii a vůči ruskému agresivnímu imperialismu necháme na samostatný článek. Jednak by to bylo příliš dlouhé a jednak to bude ozřejměním, jak u nás funguje proruská a probabišovská cenzúra.
Protože píšu o všeobecně známých věcech a o základech demokratických principů, nepovažuji za nutné, hledat doklady toho, o čem píšu.
Bohumír Šimek
Zdravotní péče pod drobnohledem
Ad: Doktor Pafko řekl jen to, o čem se v medicíně dlouho ví (Respekt 50/2022:str.9) Není pravda, že zdravotní péče je podfinancována pro feminizaci zdravotnictví! Pokud chceš znát pravdu, čti dál.
Bohumír Šimek
Chtěli jsme změnu? Máme změnu!
Tvoří se vláda ANO Andreje Babiše, SPD Tomio Okamury a Motoristů Petra Macinky a Filipa Turka v symbioze s Václavem Klausem a Milošem Zemanem. Jakou změnu očekáváš?
Bohumír Šimek
Jsi lenoch nebo pracant?
Jaký je tvůj vztah ke střídání zimního a letního času? Každý rok se o tom mluví, shání se doporučení všech možných i nemožných odborníků, dokonce i jeden z nás se chtěl stát prezidentem, aby to změnil.
Bohumír Šimek
Vážení přátelé! Tak znovu…
S pobavením jsem sledoval, jak naši zákonodárci se hádají o svoje zákony a někteří z nich dávají přednost virtuální realitě před zákonnou realitou. Proto jsem o tom psal Pravda o státním rozpočtu a dostalo se mi cenzury „pravdou“.
Bohumír Šimek
Pravda o státním rozpočtu
Proč si občané navzájem a politici navzájem nerozumí, tkví ve dvojím fungujícím antagonistickém narativu. Jedni z nás mluví v realistickém narativu a druhá část mluví ve virtuální realitě připomínající předlistopadové ptydepe.
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
A teď se nás budou všichni bát ještě víc. Rusové luští Trumpův mírový plán
Premium Trumpův nový mírový plán se v západních médiích vykládá jako ukrajinská kapitulace, jenže ani v...
Při instalaci vánoční výzdoby porazilo plošinu auto, spadla na pole i s montérem
I chystání vánoční výzdoby může být rizikovým povoláním. Ve čtvrtek se o tom přesvědčil muž na...
Auto se střetlo s houkající sanitkou, pak srazilo děti na chodníku. Šest zraněných
K nehodě osobního auta se sanitou, která jela „na houkačky“ k pacientovi, vyjeli v Chebu policisté,...
Soud poslal do Sněmovny spis k Babišově kauze Čapí hnízdo
Sněmovní mandátový a imunitní výbor obdržel soudní spis ke kauze Čapí hnízdo, ve které je...
- Počet článků 732
- Celková karma 15,72
- Průměrná čtenost 1030x