Hrozby nastupující vlády - 1

Zastavme se dnes jen u tří věcí: 1) snižování zdanění osob samostatně výdělečně činných, 2) zablokování platů politiků a 3) vztah vnikající vlády k Evropské unii a k ruskému agresivnímu imperialismu.

Osoby samostatně výdělečně činné většinou nespoléhají na pomoc státu. Proto část výdělku státu nepřiznávají a platí podstatně nižší daně. Takto získané peníze si ukládají na důchod. Protože platí malé daně, mají malé až sociální důchody, kvůli kterým mají nárok na sociální dávky, ač mají dost peněz na důchod.

Tento stav Marian Jurečka řešil navýšením daňových odvodů, aby tuto nespravedlnost napravil. Aleš Juchelka z ANO rozhodl o populistickém snížení daní těchto osob.

Nově vznikající vláda se svorně populisticky rozhodla, že na pět let zablokuje uzákoněné navyšování platů politiků na pět let, což znamená, že narovnání vzniklých problémů nechá na příští vládu.

Abychom tomu rozuměli: Soudci a politici mají mít výrazně vyšší platy než ostatní občané proto, aby měli dostatek peněz a nebyli v pokušení získávat peníze nelegálním způsobem, korupcí a politickým byznysem.

Populistické snížení platů politiků slouží ovládnutí simplexních občanů, kteří těmto problémům nerozumí. Navíc je to nástrojem nekorektního boje mezi vládnoucími a opozičními politiky. Pro mne to vyvolává otázku, zda politikům usilující o zmražení svých platů vlastně nejde právě o tuto nelegální korupci.

Dalším problémem je navázání platů soudců na platy politiků. Snižování platů soudců je doslova aktem protiústavním, protože při demokratické dělbě moci na moc zákonodárnou, exekuční a soudní, tyto moci nesmí vzájemně ingerovat do druhých mocí.

Takovou ingerencí moci zákonodárné do moci soudní je právě snižování platu soudců, kteří se pak právem obracejí na Ústavní soud, který opakovaně musí zákonodárcům napravovat hlavu, protože tímto zákonodárci přímo snižují odolnost soudců vůči korupci. Nechápu, proč to zákonodárci provokativně dělají už snad po dvacáté!

Navíc až bude chtít příští vláda napravovat toto riskantní zastavení zákonného navyšování platů politiků, bude muset provést skokové navýšení platů o desítky tisíc korun, což současně nastupující vláda samozřejmě pro simplexní jedince zhodnotí velmi úspěšně ve svém boji proti své opozici.

Vztah vznikající vlády vůči Evropské unii a vůči ruskému agresivnímu imperialismu necháme na samostatný článek. Jednak by to bylo příliš dlouhé a jednak to bude ozřejměním, jak u nás funguje proruská a probabišovská cenzúra.

Protože píšu o všeobecně známých věcech a o základech demokratických principů, nepovažuji za nutné, hledat doklady toho, o čem píšu.

Autor: Bohumír Šimek | pátek 21.11.2025 12:53 | karma článku: 4,06 | přečteno: 62x

Bohumír Šimek

  • Počet článků 732
  • Celková karma 15,72
  • Průměrná čtenost 1030x
Celý život jsem studoval medicínu a pracoval jako klíč ke zdravotní péči, jako venkovský praktický lékař. Po Listopadu jsem se zabýval organizací zdravotní péče a diskutoval v různých odborných časopisech. Po Listopadu jsem se účastnil politiky zakládáním Občanského fóra a Občanské demokratické strany v jedné pohraniční obci. Pak jsem postrádal u ODS nejprve konservativismus, ale posléze i pravicovost. Tak jsem vystoupil. Celý život od dětství jsem se snažil řešit vztah mezi determinismem a svobodnou vůlí. Zajímavé jsou konsekvence v teologii a justici. Celý život jsem řešil problémy věřících Bohu a atheistů. Klíčovým je, že Bůh není součástí tohoto světa. Sleduji polistopadový vývoj politiky a obávám se o naši liberální demokracii, naše občanské svobody a o právní stát, protože na můj vkus zde příliš mnoho občanů podléhá alternativnímu myšlení, jehož zdrojem je již desetiletí trvající ruská hybridní válka v Evropě, v Americe i v Africe. Pokud si chceme uchovat demokratické hodnoty, musíme se navrátit k Václavu Havlovi, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Bez těchto hodnot nefunguje demokracie, občanské svobody ani právní stát!

