David a Goliáš

V současné geopolitické situaci severně do Černého moře si každý z nás vzpomene na biblický příběh souboje pelešetejnského nepřemožitelného obra s malým neduživým chlapcem.

Nepřemožitelný, chvástající se, peleštejnský obr Goliáš měl zápasit s drobným, malým židovským Davidem, nepřemožitelná tupá síla bojovala s chytrostí. A jak to dopadlo, všichni víme. Obr byl poražen.

Dnes to pozorujeme na ukrajinsko-ruské hranici. A jak na to reagujeme my? Někteří z nás vidí jen tu hrubou sílu a servilně se jí klaní. Komunisti se té síle klaněli osmdesát let a klaní se jí stále. Okamurovci volají po vítězství Goliáše a oslabení Davida. Anoistům je to jedno, kdo zvítězí, Židé nebo Peleštejnci, přidají se k vítězi. Obr Goliáš má spoustu těch, kdo věří v jeho sílu. A připravují se na jeho vítězství. Nejde o Andreje Babiše, Roberta Fico, Viktora Orbána, Tomio Okamuru, Václava Klause, Miloše Zemana, Roberta Šlachtu, Jaromíra Foldynu, Martina Pecinu, Petra Macha a o další?

Moudří vidí tu pokornou chytrost a chtějí pomoci slabému Davidovi. Nejde o Petra Fialu s jeho frakcí ODS, Mariana Jurečku s jeho KDU-ČSL, Markétu Pekarovou Adamovou s TOP09, Víta Rakušana se svým STAN, Ivana Bartoše s Piráty a o další?

Nerovný zápas mezi ďábelským Peleštejncem Goliášem a zbožným Židem Davidem. Slabý David vystřelí malý kamínek, mocný Goliáš padá na zem a David usedá na královský trůn. Bůh jej chválí, že neusiloval o sílu, ale usiloval o moudrost.

Souboj demokratického světa s ruskými tajnými službami s Vladimírem Vladimírovičem Putinem v čele, je také zápasem totalitních režimů s liberální demokracií a občanskými svobodami. Mne zatím ruská hybridní válka nesešrotovala. Proto volím liberální demokracii s občanskými svobodami a úsilím o právní stát ve šlépějích Tomáše Garrigue Masaryka a Václava Havla. Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!

