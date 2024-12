Dárek k Vánocům

V naší obci se už stalo tradicí, že každý rok, den před Štědrým dnem, máme v naší sokolovně jazzový koncert. Letos již po devatenácté.

Jakub přijede na návštěvu ke svým rodičům se svými kamarády, s Martinem, vynikajícím klarinetistou, s Honzou, vynikajícím bubeníkem, se zpěvačkou Doris a se svými hosty, aby nám udělali před Vánocemi radost, aby nám přivezli dárek nejcennější, aby nás naplnili láskyplnou radostí.

Naplňují nás svojí laskavou radostí z hudby, z jazzu, naplní naše tělo jazzovou vibrací. Když si vzájemně dopřávají sólo, nestačíš sledoval Jakubovy ruce, jak hbitě tancují nad klaviaturou pianina, jak Martin perfektně ovládá svůj klarinet, jak se Honza dokáže rozparádit za svým bicím, jak zpěvačka Doris naplní sál svým zpěvem. Chvíli tklivá melodie, ale převážně divoký, nezkrotný rytmus prostoupí tvým tělem a naplní tvoji duši i tvoje tělo.

Každoročně přiváží sami sebe, to nejlepší, co v sobě mají. A pokud bychom takoví byli všichni, dávali druhému to nejlepší, co máme, každý ve svých nejlepších dovednostech, prožívali bychom nebeskou radost nejen o Vánocích.

O Vánocích si připomínáme narození malého Ježíška z Nazaretu, který nám připomíná, že nejcennější na člověku je ta jeho vzájemná služba. Jakých darů se ti dostalo, co umíš nejlépe, to daruj druhým jako svůj každodenní dárek po celý rok.

Naučme se žít v Pravdě a vzájemné Lásce, každý na svém místě, které zastáváme. Važme si naší liberální demokracie a občanských svobod! Nesvěřujme je do rukou nezodpovědných politiků, kteří nedokážou občanům sloužit!

Radostné Vánoce!

MUDr. Bohumír Šimek, praktický lékař v.v.