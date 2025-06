Volit budeme liberální demokracii s občanskými svobodami a právním státem, svrchovaným státem zajištěným EU a obranným společenstvím NATO, nebo budeme volit návrat Česka pod ochranu Putina a staneme se součástí Ruské federace.

Ruská, kremelská věrchuška se rozhodla pro návrat Evropy do stavu před rok 1997. Dobrovolně to nejde, aby se státy osvobozené při rozpadu Sovětského svazu a státy bývalé Varšavské smlouvy navrátily pod křídla Kremlu, tak nám deklarovali, že se tak stane ruskou silou a mocí.

Nebudu se opakovat, jak toho dosahují Rusové svojí hybridní válkou, protože dnes už příliš mnoho z nás věří, že hybridní válka neexistuje, a že jde o nepravdivé a směšné konspirační teorie. Ale to, že Rusové napadli Ukrajinu klasickou válkou, dnes už snad nepopírá sebehloupější člověk.

Hodně lidí mezi námi stále popírá rozhodnutí kremelských Rusů, že po dobytí Ukrajiny se Rusové rozhodli dobýt bývalé státy Sovětského svazu a všechny státy „ruského zájmu“, kam patří i Česko. Doufám jen, že zveřejněné ruské sny o Veliké Rusi sahající od Lisabonu k Vladivostoku realizovat nebudou. Ale mohu se mýlit.

A právě ten náš vztah k Ukrajině, ochota Ukrajincům pomoci a ochota k vyzbrojování jednotlivých států je jasně čitelné hledisko, kam jednotliví politici a jejich strany chtějí patřit. Chtějí nadále být součástí demokratické Evropy postavené na evropském humanismu?

Nebo jim omezené svobody nevadí a chtějí být součástí Ruské federace vysmívající se liberální demokracii pro pomalý rozhodovací postup oproti nesvobodnému centrálnímu nařízení v totalitě. Evropský humanismus postavený na pravdě a lásce považují za překonaný a usilují o „nový světový řád“ postavený na síle, moci, potlačení slabšího. Jde o systém postavený na lžích a nenávisti.

To není žádný nový světový řád! Dobro a Zlo tu bylo od nepaměti. Absolutní dobro nazval člověk pojmem Bůh a absolutní zlo nazval člověk pojmem ďábel. Toto je dokonce základem báje o Kainu a Ábelovi na počátku Tóry, nebo chcete-li Starého Zákona

A naši politici a naše strany se dělí 1) na ty s vnitřní demokracií a se svobodnou vnitřní diskusí a 2) strany autoritativní bez svobodné vnitřní demokracie, ve kterých o ideologii rozhoduje jen majitel strany, který je většinou jejím předsedou, který má jedinou stranickou pravdu, a který má svého našeptávače pravdy, kterého my nemůžeme ověřit. Může to být i ruský našeptávač.

A podle tohoto dělítka lze rozlišovat i vztah k naší státní svrchovanosti. Demokratické strany dávají přednost naši vnitřní i zevní bezpečnosti. Autoritativní strany lidem tvrdí, že dávat peníze na obranu je zbytečné, a popírají, že naše armáda je podfinancována vnitřním stamiliardovým dluhem za léta, kdy jsme se na obranu státu nepřipravovali. Proto odmítají dát peníze na obranu až do výše 5% HDP.

Autoritativní strany odmítají dávat peníze na obranu státu. Předcházející vláda dokonce na popud komunistů dočasně snížila výdaje na armádu na polovinu! A některé autoritativní strany nechtějí dát na obranu ani korunu. Co chtějí? Pozvat Putina na návštěvu do Prahy? A to neví, že Rusové jezdí na návštěvu v tancích? To už zapomněli na „internacionální pomoc“ v roce 1968? A současnou geopolitickou situaci v Evropě neberou vůbec v úvahu? Nebo tak touží po nesvobodě a totalitě?

Mezi námi je stále více lidí, politiků a stran, kteří popírají efektivní činnost důstojníků GRU, kteří se vysmívají všem, kteří na toto bezpečnostní riziko upozorňují, kteří popírají jasně deklarované agresivní zájmy Ruské federace. Miloš Zeman dokonce oslaboval činnost našich tajných služeb a léta odmítal jmenovat generálem jejich velitele Michala Koudelku. Důstojníci GRU považují popírače hybridních forem války doslova za „užitečné idioty“, jako vnímají sví úlovky aktivisté verbující naše občany pro boje Islámského státu, jak potvrdila BIS.

Pro toto všechno je nutné v podzimních volbách si uvědomit, co budeme volit: liberální demokracii nebo totalitu! A je nutné vědět, co mohu očekávat od demokratických stran, a co mohu očekávat od stran autoritativních!

