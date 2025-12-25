Co to je ruský trolling?
Záhy po rozpadu Sovětského svazu investigativní novináři Respektu objevili v Petrohradu a popsali první trollí institut, ve kterém dobře placení zaměstnanci rozbíjeli nejrůznější veřejné diskuse ve všech zemích ruského zájmu a systematicky proměňovali pravdu v lež a lež v „pravdu“.
Země současného ruského zájmu jsou země bývalého Sovětského svazu, které se Rusové rozhodli znovu připojit k Ruské federaci a země Varšavské smlouvy, které se rozhodli znovu podřídit Kremlu. Příkladem může být Ukrajina, kterou Rusové považují za svoje území.
Trolling je jedna ze složek ruské hybridní války, která měla vyvolat zmatení v myslích občanů. Následovala masírka myslí občanů ruskou propagandou zasévající nedůvěru k Evropské unii, k obrannému společenství Severoatlantické aliance, nedůvěru k Americe, nedůvěru k evropským a místním politikům.
Podle informací v Respektu se jen v naší zemi ruská propaganda šířila téměř padesáti různými servery. Z nich se šířily nejrůznější falešné informace, vylhané pobuřující zprávy a pomluvy seriosních médií. To se pak šířilo přes hromadné maily, zejména mezi staršími občany. A to se děje stále.
Cílem bylo znejisťování, zneklidňování a strašení našich občanů muslimskými migranty, kteří u nás prakticky nejsou, chudobou našich občanů, která zde také není, a hospodářským krachem státu, který nám zatím rozhodně nehrozí.
Hluboký strach je emocí, která odpojuje staré struktury mozku (thalamus) od fylogeneticky novějších struktur (kůra mozková), čímž likviduje racionalitu člověka. Člověk není schopen myslet a snadno zobe jakoukoliv hloupost od svého „spasitele“. Silný strach dělá u člověka podobnou paseku jako hluboká zamilovanost.
Od druhé světové války je naše společnost prošpikována ruskými agenty a českými proruskými aktivisty, což trvá až do dnešní doby. Těmi jsou prostoupeny všechny pro chod země důležité instituce, včetně vládnoucích struktur. A nežijme iluzí, že jsme se jich Sametovou revolucí zbavili!
Jimi jsou prošpikovány možná všechny naše politické strany, především strany autoritativní, bez vnitřní demokracie, které mají svého majitele, který se populisticky řídí svými našeptávači, o kterých nic nevíme.
Tyto autoritativní strany dle ruského vzoru vytváří alternativní „pravdy“ a tak kromě skutečné pravdy se zde paralelně šíří virtuální realita. Příkladem je systematické proměňování všech úspěchů vlády v neúspěchy vlády. To může být nebezpečné pro naši liberální demokracii s občanskými svobodami.
Dnes pozorujeme střet skutečné pravdy s virtuální realitou, střety pravdy s nepravdami. Toto nazývám sekundárním, pokročilým trollingem, který je pro občany nižší inteligence neprůhledný. Ale poznávám, že je někdy neprůhledný i pro některé vysokoškoláky.
Tento stav umožňuje, že si občané nezvolí politiky ochotné jim sloužit a zvolí si politiky, kteří hledí jen na svoje zájmy, na svůj politický byznys. To je stav, který mi připomíná poválečná léta a volby, po kterých se naši rodičové divili, koho si zvolili.
Bohumír Šimek
