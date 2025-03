Co nás čeká na podzim?

POSSE REM ESSE, říkával můj táta a překládal to co češtiny „Všechno se může stát“. Na gymnasiu měl 7 hodin týdně latinu. Proč bych mu to nevěřil. Otrocky se to tak asi přeložit dá.

Latina bývávala jazykem učenců. Posledním lékařem, který uměl latinsky, byl světoznámý patolog a neurofysiolog František Koukolík, který v pitevním protokolu nepotřeboval použil jediné české slovo. Zažil jsem jeho vynikající přednášky a rozbory lékařských chyb na jednotlivých pacientech od praktika, přes nemocniční lékaře až po patologa s pohledem na pitevní stůl, až po mikroskopické nálezy.

Tato nedávná doba skončila. Po éře latiny byla éra francouzštiny pro diplomaty, pak jsme byli trochu ovlivňováni ruštinou, ale nyní žijeme v éře angličtiny, americké angličtiny. Tato slova se vehementně tlačí do češtiny, že pokud neumíš anglicky, často nerozumíš češtině.

Mojí matce, jak říkávala, na angličtině vadilo, že „slovo se psalo bačkora a četlo se to pantofel“. To by si člověk ještě zvykl, ale jako všechny světové jazyky užívají Američané spoustu latinských slov, která nepředstavitelným způsobem komolí. Na příklad, co je to „kalčrl“? Musíš si to napsat, „cultural“, abys pochopil, o co jde.

To mají Američani od Angličanů, protože právě v Evropě se angličtina střetávala s latinou. Ale jinak je mi to jedno. Ať si dále Američani čtou „pantofel“ jako „bačkora“. Nebo obráceně. To je jejich věc!

Ale vraťme se k podzimu. Už se nám to rýsuje. Na jedné straně slušnost, úsilí o pravdu, úcta k lidem, úcta ke spravedlnosti, úcta k právnímu státu a odpovědnost ve službě našim občanům.

Na druhé straně vulgarita, hrubost, nenávistná lež, ruský trolling, touha po moci, úsilí po ovládnutí společnosti, hledání pouze vlastního prospěchu a pohrdání podceňovanými voliči.

Ve skutečnosti jde o celosvětový i lokální zápas mezi liberální demokracií s občanskými svobodami a právním státem, a na druhé straně boj o moc za každou cenu. Jde o souboj stoupenců evropského humanismu zastupovaný řadou evropských politiků se stoupenci bezhlavě uctívajících moc Putina a Trumpa. U nás tento zápas vyvrcholí tento podzim při volbách do poslanecké sněmovny.

POSSE REM ESSE. Proč ne? Všechno se může stát! Nepochybuji, že gatě demokratů zůstanou čisté!