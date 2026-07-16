Chudák volič!
Politici jsou různí. Hloupí, chytří a vzácně moudří. Umíš si vybrat, aby Tvoje volba byla prospěšná nejen politikům, ale hlavně pro naši liberální demokracii, tvoje občanské svobody a pro budoucnost Česka?
Máme politiky demokratické v demokratických stranách. To jsou strany, ve kterých jsou členové hodnoceni podle politických dovedností a podle toho je volen předseda. Tyto strany mají svojí ideologii, podle které je považujeme za pravicové nebo levicové a konzervativní nebo liberální.
Máme také strany autoritativní, které se od předchozích liší právě v osobě předsedy. V těchto stranách nevládne demokratická rovnost členů a jednotliví členové jsou posuzováni podle loajálnosti vůči svému předsedovi, který se nemění a chová se jako majitel strany.
Jejich ideologie je značně proměnlivá. Jednou se povrchně prohlašují za strany pravicové a jindy jako levicové. Většinou jde o strany populistické, jejichž ideologie se mění dle nálad občanů. Jejich program záleží zčásti na názoru lidí a zčásti na nám neznámých ideologických našeptávačích, o kterých nevíme, zda jde o místní nebo zahraniční oligarchy.
Ne všichni naši politici se snaží sloužit nám občanům. Politici formovaní ruskou hybridní válkou jsou rozesetí po celé sněmovně. Jsou u nás politici shromažďující se v proruských stranách. Mají často heslo „Vše pro lidi“, ale my máme pochybnost, zda nejde spíše o „Vše pro Rusko“.
Někteří politici ohledně Ukrajiny hlaholí „ani jeden náboj pro Ukrajinu“, „my chceme mír“, ale ve skutečnosti se nechávají řídit ruskou propagandou, kterou nám dále tlumočí. Tají nám, že porážka Ukrajiny by byla otevřením cesty do Evropy pro ruský agresivní imperialismus. Špičky ruské politiky již před léty prezentovaly, o které země mají zájem. Dokonce snily o Veliké Rusi sahající od Lisabonu po Vladivostok!
Nemohu to pochopit. Někteří politici se prohlašují za nacionální stranu, ale dělají dojem, že nadále chtějí sloužit Rusku, jako komunisti sloužili Sovětskému svazu. Jejich způsoby mi připomínají nacistickou NSDAP, jsou hrubí, nenávistní, svoje voliče sbírají strachem z nepřátel, kteří tu nejsou.
Od ruské hybridní války převzali nejnovější odbornou metodiku, která zbavuje člověka racionality a vytváří pevné emocionální pouto s jejich „spasitelem“. Ti jsou pro naši liberální demokracii velmi nebezpeční! Převážně se shromažďují ve dvou stranických uskupeních.
Pane Macinko, opravdu si myslíte, že mezi národní srdcaře patří vítači Putinových Nočních vlků, kteří jsou propagandisté ruského imperialismu, propagandisté ruského agresivního útočníka proti Ukrajině nemilosrdně vraždícího zcela nevinné neválčící ženy a děti?
Mezi námi jsou hajlující politici, kteří se netají svojí sympatií k nacismu ani svou nacistickou nenávistí k jiným lidským rasám. Svobodné individuální myšlení ctím, ale spojení autoritáře s úmyslně scestným výkladem naší Ústavy je pro naši demokracii a naší společnost také velmi nebezpečné.
Někteří naši politici vystupují suverénně s drzou tváří a útočí na naše demokratické instituce a pojistky demokracie, včetně napadání demokratické dělby moci. Někteří se bezostyšně hlásí k podpoře Ruska v jeho agresí. Naše liberální demokracie je ohrožena z mnoha stran!
Zejména jde o pocit občanské nadřazenosti. Jednou jste nám dali moc ve volbách a nyní my můžeme všechno. Šíří zde svoji nedemokratickou a totalitní nadřazenost. Napadají demokratickou dělbu moci, napadají demokratické instituce, napadají jednotlivé strážce demokracie, napadají moudré názory pana prezidenta, napadají Senát, napadají Ústavu a Ústavní soud. Jsou vykladači zákonů, které mnohdy ani nečetli! To je cesta do postkomunistické, proruské totality!
Za velmi nebezpečné politiky vnímám ty, kteří si myslí, že jiný názor mají říkat svým kolegům, jiný v zahraničí a jiný naší veřejnosti. To je pohrdání našimi občany!
Lidé i politici se dělí na svobodomyslné demokraty a autoritativní totalitaristy, na skutečné vlastence a „vlastence“ schopné zaprodat naši zem za mísu „šošovice“, za výhody poskytované za úsluhy nějakému oligarchovi ruského střihu nebo nějaké velmoci!
Podobně nebezpečná je válka mezi politiky o naši demokracii, občanské svobody a právní stát s autoritativními stranami. Co děláš pro to, aby příští volby nebyly poslední svobodné jako v roce 1948, kdy u nás Rusové provedli puč skrze komunisty a připravili nás o naši demokracii a občanské svobody?
Vnímám, že dnešní doba je v mnohém podobná době po druhé světové válce. Která naše strana je u nás v současnosti ochotna pomoci Rusům v ovládnutí Česka?
Milý voliči! Volby se blíží. Dokážeš si vybrat demokraticky zapálené politiky ochotné nám občanům sloužit?
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Politici jsou problém. Zápas o naši liberální demokracii:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-ptam-se-ja-ukonci-nehoda-turkovu-politickou-karieriu-311020#dop_ab_variant=1745120&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&source=hp&seq_no=4&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku
Bohumír Šimek
Chceš být ovcí vedenou na porážku?
Nebo svobodný občan? Pak cti pravdu, měj úctu k druhému člověku, hledej skutečné kořeny naší společnosti, ale i skutečné základy lidské osobnosti sui generis, poznej zdroje dobra a zla člověka.
Bohumír Šimek
Státníci, politici a šašci
Státníků je mezi námi jako šafránu, ale všichni zasluhují naši úctu. Vděčíme jim za naší liberální demokracii s občanskými svobodami a za právní stát. Politici mají hodně daleko ke státníkům. A nebezpečných šašků je plná zem.
Bohumír Šimek
Husákovská „normalizace“ naší ČT?
Kdo zažil Husákovu éru normalizace za kruté okupace Sovětským svazem, dovede si představit o jakých hrůzách nesvobody chci psát. Já jenom doufám, že ta „normalizace“ nebude dovršena, i když už byla jednoznačně zahájena.
Bohumír Šimek
Proč autoritativní strany nejsou demokratické?
Ruský vládce Putin tvrdí, že jeho režim v Ruské federaci je demokratický a nazývá ho „řízená demokracie“! Podobně se chovají naše autoritativní strany. Jaký je rozdíl mezi autoritativními a demokratickými stranami?
Bohumír Šimek
Cesta do totality
Chceš žít ve svobodné, svrchované zemi? Chceš žít svobodně v liberální demokracii a právním státu? Chceš žít v zemi, kde budeš nejen svobodný, ale i šťastný? To záleží na Tobě, jaké politiky si zvolíš v zatím svobodných volbách.
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