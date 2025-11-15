Chtěli jsme změnu? Máme změnu!

Tvoří se vláda ANO Andreje Babiše, SPD Tomio Okamury a Motoristů Petra Macinky a Filipa Turka v symbioze s Václavem Klausem a Milošem Zemanem. Jakou změnu očekáváš?

Očekáváš změnu liberální demokracie s občanskými svobodami v autoritativní režim s omezením občanských svobod, jako vytváří kamarádi Andreje Babiše, Robert Fico na Slovensku a Victor Orbán v Maďarsku?

Nyní nastupující politici již léta proklamují, že vyhoví občanům, a že ukončí koncesionářské poplatky u veřejnoprávních médií a budou je proplácet skrze státní rozpočet. Tím jim však odeberou relativní svobodu v produkci a podřídí veřejnoprávní média přímo vládnoucí politické straně, jako jsme to měli před Listopadem. Tím ukončí základní roli veřejnoprávních médií jako hlídacího psa naší demokracie.

Strany vytvářející vznikající vládu nám slibovaly utužení přátelství v obnovené skupině V4. Tentokrát nejde o urychlení vstupu do Evropské unie a do obranného společenství Severoatlantické aliance, jako tomu bylo v devadesátých létech.

Nejde snad o prohloubení opozičních vztahů vůči EU a vůči NATO? Nestává se právě toto smyslem obnovované skupiny V4? Neslibovali nám někteří jejich politici vystoupení z Evropské unie a ze Severoatlantické aliance?

Maďarská strana Fidesz Victora Orbána a české ANO Andreje Babiše jsou součástí Patriotů pro Evropu, kde je i Národní sdružení Marine Le Penové, které bylo financováno přes pražskou pobočku Sberbank z Kremlu, jak jsme se dočetli v Respektu.

Strany nově vznikající vlády v Česku, podobně jako slovenský SMER a maďarský Fidesz, jsou pro omezení muniční iniciativy v pomoci Ukrajině v jejím nerovném boji s Ruskou federací i s vědomím toho, že porážkou Ukrajiny se Putinovi otevírá cesta do střední Evropy a nové podřízení se těchto států mocensky Kremlu.

Navíc strany nově vznikající vlády se hlásí k omezení výdajů na naši obranu, což vnímám jako mimořádnou vstřícnost k ruskému agresivnímu imperialismu.

Nechápu také, proč Andrej Babiš se řadu měsíců připravoval na vládnutí v Česku, ale nedokázal si vyřešit střet svých zájmů. Pokud se nevzdá Agrofertu, nemůže být premiérem. A Agrofertu se vzdát nehodlá.

Požaduje jmenování premiérem dříve, než vyřeší svůj střet zájmů. Náš pan prezident generál Petr Pavel se však odmítá podílet na potenciálním porušování zákona premiérem, protože by to mělo dalekosáhlé dopady na naše občany. Naše zákony neumožňují prezidentovi nápravu stavu po jmenování premiéra. Pozoruhodné je také chování našich nastupujících politiků v tomto problému.

Politici nově vznikající vlády nám tvrdí, že chceme změnu, kterou oni přináší. Všechny tyto otázky jsme prý věděli a s tímto vědomím jsme je volili. A po klausovsku, když jsme si je zvolili, nyní máme jen držet hubu a krok.

Maně si uvědomuji, že vloni na podzim Rusové slavili své vítězství v Evropě a Babiš se Zemanem na Hluboké nad Vltavou slavili své vítězství v letošních volbách předem.

Asi jsme málo dbali poselství Václava Havla, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Falešná virtuální realita nám nevadila. Nebyl ten Samet v Listopadu zbytečný?

………………………………

https://medium.seznam.cz/clanek/fenix-popelavy-babis-bude-vladnout-musime-to-zvladnout-nebude-to-lacine-holding-nakyne-201964#utm_source=subscription_notification&utm_medium=email&utm_campaign=subscribe

https://www.stream.cz/stastne-pondeli/stastne-pondeli-politicke-neziskovky-konci-jako-prvni-clovek-v-tisni-a-spd-65393126#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=videoportal.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

https://www.stream.cz/komentare/trefa-vlastislava-brizy-bezpecnostni-politika-a-letouny-f-35-65396642#source=hp&seq_no=2&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=videoportal.sznhp.box&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

https://www.novinky.cz/clanek/valka-na-ukrajine-cas-do-mozneho-utoku-se-krati-varuje-nemecky-expert-ktery-napsal-knihu-kdyz-vyhraje-rusko-40548865#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Autor: Bohumír Šimek | sobota 15.11.2025 10:45 | karma článku: 8,44 | přečteno: 140x

Další články autora

Bohumír Šimek

Jsi lenoch nebo pracant?

Jaký je tvůj vztah ke střídání zimního a letního času? Každý rok se o tom mluví, shání se doporučení všech možných i nemožných odborníků, dokonce i jeden z nás se chtěl stát prezidentem, aby to změnil.

26.10.2025 v 16:43 | Karma: 9,06 | Přečteno: 242x | Diskuse | Společnost

Bohumír Šimek

Vážení přátelé! Tak znovu…

S pobavením jsem sledoval, jak naši zákonodárci se hádají o svoje zákony a někteří z nich dávají přednost virtuální realitě před zákonnou realitou. Proto jsem o tom psal Pravda o státním rozpočtu a dostalo se mi cenzury „pravdou“.

22.10.2025 v 20:42 | Karma: 10,53 | Přečteno: 278x | Diskuse | Politika

Bohumír Šimek

Pravda o státním rozpočtu

Proč si občané navzájem a politici navzájem nerozumí, tkví ve dvojím fungujícím antagonistickém narativu. Jedni z nás mluví v realistickém narativu a druhá část mluví ve virtuální realitě připomínající předlistopadové ptydepe.

20.10.2025 v 16:57 | Karma: 13,42 | Přečteno: 479x | Diskuse | Politika

Bohumír Šimek

Občanská odpovědnost

Demokratický volič musí vybírat politiky se znalostí voleného politika a demokratický politik nesmí lhát o svých politických plánech, pokud si chtějí zachovat liberální demokracii. Jinak směřujeme do ruského imperialismu.

18.10.2025 v 9:47 | Karma: 11,02 | Přečteno: 334x | Diskuse | Politika

Bohumír Šimek

Poděkování Petru Fialovi

Vážený pane profesore! Chci Vám vyjádřit svůj dík za Vaši snahu udržet naši republiku v liberální demokracii s občanskými svobodami a za Vaše úsilí o zachování naší státní svrchovanosti proti ruskému agresivnímu imperialismu.

12.10.2025 v 16:20 | Karma: 22,52 | Přečteno: 483x | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  13:28,  aktualizováno  19:13

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)
12. listopadu 2025  9:47

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  9:56

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl
9. listopadu 2025  9:18

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro...

Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem

Monica Lewinská objímá prezidenta Billa Clintona na dobročinné akci demokratů....
9. listopadu 2025

Seriál Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck...

Lidé z Krkonoš věřili v záhrobí. Duchařili na seancích v chalupách, líčí etnolog

Cesta z Pece pod Sněžkou
15. listopadu 2025

Premium Hory člověka chytí a nepustí. Dobře to ví etnolog Libor Dušek, který se zabývá tzv. montánní...

S Dukou se loučí prezidenti i herci. Byl bojovník za pravdu, ocenil Graubner

Veřejnost a blízcí se loučí s kardinálem Dukou. Na snímku pražský arcibiskup...
15. listopadu 2025,  aktualizováno  12:51

Přímý přenos V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu loučí s...

Losu Emilovi se na Šumavě líbí, na procházce se připojil k návštěvníkům

Policisté z Nýrska na Šumavě vyjížděli na oznámení, že na zahradě je los Emil a...
15. listopadu 2025  11:03

Před několika dny zahlédli losa Emila na Šumavě, kde se při procházce připojil k návštěvníkům...

Trump se pustil do své bývalé oblíbenkyně. Ta ho viní, že brání Epsteinovým spisům

Kontroverzní americká poslankyně Marjorie Taylorová Greeneová (14. listopadu...
15. listopadu 2025  10:59

Americký prezident Donald Trump oznámil, že přestává podporovat konzervativní republikánskou...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bohumír Šimek

  • Počet článků 730
  • Celková karma 15,37
  • Průměrná čtenost 1031x
Celý život jsem studoval medicínu a pracoval jako klíč ke zdravotní péči, jako venkovský praktický lékař. Po Listopadu jsem se zabýval organizací zdravotní péče a diskutoval v různých odborných časopisech. Po Listopadu jsem se účastnil politiky zakládáním Občanského fóra a Občanské demokratické strany v jedné pohraniční obci. Pak jsem postrádal u ODS nejprve konservativismus, ale posléze i pravicovost. Tak jsem vystoupil. Celý život od dětství jsem se snažil řešit vztah mezi determinismem a svobodnou vůlí. Zajímavé jsou konsekvence v teologii a justici. Celý život jsem řešil problémy věřících Bohu a atheistů. Klíčovým je, že Bůh není součástí tohoto světa. Sleduji polistopadový vývoj politiky a obávám se o naši liberální demokracii, naše občanské svobody a o právní stát, protože na můj vkus zde příliš mnoho občanů podléhá alternativnímu myšlení, jehož zdrojem je již desetiletí trvající ruská hybridní válka v Evropě, v Americe i v Africe. Pokud si chceme uchovat demokratické hodnoty, musíme se navrátit k Václavu Havlovi, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Bez těchto hodnot nefunguje demokracie, občanské svobody ani právní stát!

Seznam rubrik

Oblíbené knihy

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.