Chtěli jsme změnu? Máme změnu!
Očekáváš změnu liberální demokracie s občanskými svobodami v autoritativní režim s omezením občanských svobod, jako vytváří kamarádi Andreje Babiše, Robert Fico na Slovensku a Victor Orbán v Maďarsku?
Nyní nastupující politici již léta proklamují, že vyhoví občanům, a že ukončí koncesionářské poplatky u veřejnoprávních médií a budou je proplácet skrze státní rozpočet. Tím jim však odeberou relativní svobodu v produkci a podřídí veřejnoprávní média přímo vládnoucí politické straně, jako jsme to měli před Listopadem. Tím ukončí základní roli veřejnoprávních médií jako hlídacího psa naší demokracie.
Strany vytvářející vznikající vládu nám slibovaly utužení přátelství v obnovené skupině V4. Tentokrát nejde o urychlení vstupu do Evropské unie a do obranného společenství Severoatlantické aliance, jako tomu bylo v devadesátých létech.
Nejde snad o prohloubení opozičních vztahů vůči EU a vůči NATO? Nestává se právě toto smyslem obnovované skupiny V4? Neslibovali nám někteří jejich politici vystoupení z Evropské unie a ze Severoatlantické aliance?
Maďarská strana Fidesz Victora Orbána a české ANO Andreje Babiše jsou součástí Patriotů pro Evropu, kde je i Národní sdružení Marine Le Penové, které bylo financováno přes pražskou pobočku Sberbank z Kremlu, jak jsme se dočetli v Respektu.
Strany nově vznikající vlády v Česku, podobně jako slovenský SMER a maďarský Fidesz, jsou pro omezení muniční iniciativy v pomoci Ukrajině v jejím nerovném boji s Ruskou federací i s vědomím toho, že porážkou Ukrajiny se Putinovi otevírá cesta do střední Evropy a nové podřízení se těchto států mocensky Kremlu.
Navíc strany nově vznikající vlády se hlásí k omezení výdajů na naši obranu, což vnímám jako mimořádnou vstřícnost k ruskému agresivnímu imperialismu.
Nechápu také, proč Andrej Babiš se řadu měsíců připravoval na vládnutí v Česku, ale nedokázal si vyřešit střet svých zájmů. Pokud se nevzdá Agrofertu, nemůže být premiérem. A Agrofertu se vzdát nehodlá.
Požaduje jmenování premiérem dříve, než vyřeší svůj střet zájmů. Náš pan prezident generál Petr Pavel se však odmítá podílet na potenciálním porušování zákona premiérem, protože by to mělo dalekosáhlé dopady na naše občany. Naše zákony neumožňují prezidentovi nápravu stavu po jmenování premiéra. Pozoruhodné je také chování našich nastupujících politiků v tomto problému.
Politici nově vznikající vlády nám tvrdí, že chceme změnu, kterou oni přináší. Všechny tyto otázky jsme prý věděli a s tímto vědomím jsme je volili. A po klausovsku, když jsme si je zvolili, nyní máme jen držet hubu a krok.
Maně si uvědomuji, že vloni na podzim Rusové slavili své vítězství v Evropě a Babiš se Zemanem na Hluboké nad Vltavou slavili své vítězství v letošních volbách předem.
Asi jsme málo dbali poselství Václava Havla, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Falešná virtuální realita nám nevadila. Nebyl ten Samet v Listopadu zbytečný?
Bohumír Šimek
