Chceš být ovcí vedenou na porážku?
Někde jsem potkal prosté a přes alegorii pravdivé vysvětlení starého indiána, kde se v člověku bere dobro a zlo. V každém člověku žijí dva vlci. Jeden je dobrý a druhý je zlý. A člověk je dobrý nebo zlý podle toho, kterého vlka krmí.
Žijeme v prostoru židovsko-křesťanské tradice. A tak záleží na tom, zda člověk svého ducha naplňuje Božím dobrem nebo ďábelským zlem. Žijeme prý na rozhraní evropského humanismu, který končí podle ANO, a „nového světového řádu“, který přichází. (Richard Brabec z ANO v dialogu s Martinem Dvořákem ze STAN na Komentářích ČT)
Já doufám, že se členové ANO mýlí, protože evropský humanismus staví na demokratické rovnosti lidí a pomoci slabšímu člověku nebo slabšímu státu. „Nový světový řád“ staví na moci, síle a ponižování slabšího člověka státu. To je cesta podrobování se velmoci místo úsilí o svobodu a státní svrchovanost.
Pro kriticky exaktního člověka lze říci, že člověk se od narození potkává s výchovou k dobru i výchovou ke zlu. A záleží na tom, který emocionální doprovod je silnější, to přijímá za své. Podobné je to s tím, jak od dětství se potkáváme s axiomy „Bůh jest“ a „Bůh není“. Lepší emocionální doprovod rozhoduje o přijetí axiomu.
V evropském prostoru také zakotvila sociální teorie Karla Marxe, kterou komunisti povýšili na „světový vědecký názor“. Na vzdory Marxovým předpokladům ve zchudlé ruské zemi po občanské válce se díky Vladimíru Iljiči Uljanovi Leninovi a Josifu Vissarionovičovi Džugašvili Stalinovi proměnila ve státní virtuální komunistickou ideologii. Ve skutečnosti šlo o záclonku k ovládnutí Ruska a dalších zemí. Karel Marx by se dnes divil, jak byla zneužita jeho sociální teorie!
Tito dva dodnes uctívaní vůdcové, Lenin a Stalin, rozpoutali v celé zemi teror, při kterém připravili miliony obyčejných lidí o život. Tento teror přinesl anarchistické gangsterské vztahy s typickou ruskou korupcí, klientelismem, politickým byznysem a přepisováním dějin. V Sovětském svazu si nikdo nebyl jist ani svým majetkem, ani svým životem. A to trvá!
Ve druhé světové válce si nejdříve Rusové s Adolfem Hitlerem rozdělili Polsko a teprve, když Hitler ve své světománii dospěl až k Moskvě, vydal se Stalin do boje proti němu a díky americké pomoci jej pomohl zahnat zpět do Berlína. Státy, které osvobodil, se staly jeho novodobými koloniemi.
V roce 1921 v hospodě U kaštanu v Praze Břevnově vznikla sloučením anarchistů a radikálních socialistů Československá strana komunistická, která přijala marxistickou ideologii za svou, a její členové se jezdili do Moskvy učit, jak „demokratům zakroutit krkem“. V zájmu uchvácení moci v Československé republice se komunisti stali prodlouženou rukou ruských tajných služeb a naučili se vyvražďovat své „třídní nepřítele“. Rusové donutili KSČ, aby vyvraždila špičky své strany! Strach pomáhá ovládat jedince, strany i jednotlivé národy!
Za asistence ruských tajných služeb komunisti u nás v únoru 1948 provedli svůj „demokratický“ puč a vyhnali naše nejlepší lidi ze země nebo je přímo vyvražďovali, když jim stáli v cestě pro svoji moudrost a čest. Komunisti přijali metody ruských tajných služeb a podivné ruské hospodářské vztahy korupce, klientelismu a protekce mezi řediteli ze znárodněných podniků. Korupce a strach ovládali prakticky všechny občany. Jen někteří komunisti, kteří na to měli žaludek, z toho u nás významně profitovali. A někteří z nich chtějí profitovat i z destrukce naší současné polistopadové liberální demokracie.
Většina občanů byla ochromena strachem ze mstivé samolibosti komunistů, ale našli se i takoví občané, kteří dokázali vzdorovat na úkor svého vlastního pohodlí. V zájmu pravdy a občanské úcty založili Chartu 77, bránící se komunistické a ruské totalitní zvůli. Za úsilí o dodržování zákonů byli zavíráni do vězení. Václav Havel tak dobře věděl, proč se snažil vložit do naši polistopadové společnosti, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.
Mnozí z nás ví, že za komunistů fungoval Prognostický ústav, ale už málokdo si přečetl v týdeníku Respekt, že se zde pracovalo pod dohledem ruských tajných služeb KGB. Zato snad každý ví, že jeho členové zde organizovali politickou a ekonomickou transformaci společnosti po Listopadu. Pronikli do Občanského fóra, stali se předsedy nově vznikajících stran (Václav Klaus založil ODS, Miloš Zeman založil ČSSD…) a obsadili základní ekonomické funkce u nás. Dodnes se přeme o tom, zda střet studentů na Národní třídě organizovali více studenti nebo příslušníci ministerstva vnitra, organizovaní i tajní. (Ludvík Zifčák jako mrtvý student Šmíd)
Podstatné je, že tu transformaci naší společnosti od komunistické totality do liberální demokracie u nás vedl Václav Klaus, který odmítnul morální i právní normy transformace. Proběhla zpola neřízená privatizace, při které jsme si přes Listopad přetáhli stalinské metody korupce, protekce, klientelismu a politického byznysu za doprovodu organizovaných vražd.
A tak naše společnost nebyla převedena do kapitalismu historicky postaveného na Lutherově morálce a zachovala si postsovětské vztahy. Vnímám absenci pravicové politiky. Podle zakládajícího desatera (Zielencova?) byla ODS ustanovena jako konzervativně pravicová strana, ale záhy mne přesvědčoval Tomáš Julínek, že pravicová politika u nás není možná, o čemž jsme se přesvědčili. Když neměl peníze na personál, zvolil pseudopravicové řešení zavedením poplatků ve zdravotní péči. Jak dopadl, víme všichni. David Rath zorganizoval oranžové tsunami pro ČSSD.
Premiéři Václav Klaus a Miloš Zeman se střídali u moci a vymysleli Opoziční smlouvu s možností vládnout na věčné časy. K tomu si utvořili nedemokratické volební zákony, které se pokusil napravit Václav Havel přes Senát u Ústavního soudu. Přesto jsme se s nimi potýkali až do roku 2021, kdy je podruhé definitivně Ústavní soud napravil.
Ty postsovětské vztahy politického byznysu, klientelismu a korupce se u nás stále prohlubují. Postupně se ztrácela služba politiků občanům a dospěli jsme k falešným, populistickým bojům o moc plnou lží, nenávisti a mazaného petrohradského trollingu. Nespěje naše společnost k anarchii a znovu k autoritářství, totalitě a politickému terorismu?
Kam naše společnost dospěje, máme každý z nás ve své moci v době voleb. Buď volíme demokratické politiky nebo volíme politiky, kterým na naší liberální demokracii, na našich svobodách a právním státu nezáleží.
Chceš být ovcí vedenou na porážku, nebo chceš být svobodným člověkem ve svobodné zemi se státní svrchovaností zajištěnou Evropskou unií a Severoatlantickou aliancí?
Další volby se blíží! Naše budoucnost záleží na naší volbě každého z nás! Volíš svobodu nebo totalitu?
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Článek nalezen v počítači. Je asi rok starý, ale stále aktuální!
Bohumír Šimek
Státníci, politici a šašci
Státníků je mezi námi jako šafránu, ale všichni zasluhují naši úctu. Vděčíme jim za naší liberální demokracii s občanskými svobodami a za právní stát. Politici mají hodně daleko ke státníkům. A nebezpečných šašků je plná zem.
Bohumír Šimek
Husákovská „normalizace“ naší ČT?
Kdo zažil Husákovu éru normalizace za kruté okupace Sovětským svazem, dovede si představit o jakých hrůzách nesvobody chci psát. Já jenom doufám, že ta „normalizace“ nebude dovršena, i když už byla jednoznačně zahájena.
Bohumír Šimek
Proč autoritativní strany nejsou demokratické?
Ruský vládce Putin tvrdí, že jeho režim v Ruské federaci je demokratický a nazývá ho „řízená demokracie“! Podobně se chovají naše autoritativní strany. Jaký je rozdíl mezi autoritativními a demokratickými stranami?
Bohumír Šimek
Cesta do totality
Chceš žít ve svobodné, svrchované zemi? Chceš žít svobodně v liberální demokracii a právním státu? Chceš žít v zemi, kde budeš nejen svobodný, ale i šťastný? To záleží na Tobě, jaké politiky si zvolíš v zatím svobodných volbách.
Bohumír Šimek
Macinkův puč
Pokud mám být upřímný, tak se bojím puče od populistických, autoritativních stran, které přijaly metodiku ruské hybridní války k ovládnutí společnosti. Od demokratických stran nám puč rozhodně nehrozí.
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