Cesta do totality?
1) Tato cesta začíná lží, nenávistí, pomstychtivostí, závistí a sobectvím. U nás se relativizace pravdy rozvíjela v totalitních režimech nacistů a komunistů. Koncem dvacátého století se mluvilo o postfaktické době. Pravda neexistuje, všechno jsou jen zpochybnitelné názory. Relativizací pravdy a lži také zahájila ruská hybridní válka v devadesátých letech. Někteří naši politici se této relativizace drží dosud. Vytvořili si svoje nové, postkomunistické ptydepe, kterým přivázali voliče k sobě.
2) Dále dochází k likvidaci obranné síly občanské společnosti jejím rozdělením na antagonistické složky. Proti obnovující se občanské společnosti po Listopadu vystupovali někteří politici, jako byl Václav Klaus. Štěpení společnosti je také součástí ruské hybridní války. Ale i dnes se někteří politici bojí občanské společnosti v různých uskupeních, která brání naši liberální demokracii. Na závěr cesty do řízené demokracie bez občanských svobod se občanská společnost pacifikuje policií, armádou a tajnou policií.
3) Následuje útok na svobodná veřejnoprávní média, která jsou základním pilířem a ochráncem naší liberální demokracie skrze svoji kritiku špatných vládních aktivit, a která jsou garantem pravdivých informací, pokud vládní politici začnou šířit svoje ptydepe. Svobodná veřejnoprávní média vadí politikům s relativizovaným vztahem k pravdě a demokracii. Útok na naše veřejnoprávní média zahájila opět ruská hybridní válka. Tento útok je nezbytný při nakročení k autoritativnímu režimu.
Kdo platí, rozhoduje o programu. Pokud platí veřejnoprávní média občané cestou koncesionářských poplatků, rozhodují občané o kvalitě vysílání. Pokud média platí stát ze státního rozpočtu, rozhodují o vysílání vládnoucí politici, ale rozhodují i o cenzuře a autocenzuře, jako jsme to měli před Listopadem. V současnosti naši politici ruší dobře fungující financování veřejnoprávních médií, ponižují jejich financování. Nikdo neví proč a vládnoucí politici to před námi tají!
4) Politici usilující o trvalé převzetí moci nedodržují a zesměšňují demokratickou dělbu moci na moc zákonodárnou (Senát a poslanecká sněmovna), výkonnou (prezident, vláda a prokurátoři) a soudní, a žijí iluzí, že vzájemná ingerence je možná. To jsme tu měli před Listopadem a v Rusku to trvá stále.
Avšak lživé napadání moci soudní, že je zde možnost objednat si stíhání kohokoliv, je dehonestace moci soudní, a je to antidemokratický přístup, protože jde o útok na základy demokracie!
5) Autoritativní politici falešně napadají funkčnost demokratických struktur (Senát je zbytečný. Máme špatnou Ústavu. Ústavní soud nepotřebujeme. Ústavní soud je třetí parlamentní komora. Ústavní soud je opoziční. Prezidenta nepotřebujeme. Prezident je vůdce opozice. Prezident je komunista.) To vše je nakročení k totalitě, kterého lze zneužít! Žádný demokrat se toho nedopouští!
6) Někteří politici chtějí mít svoji stranu pro všechny občany, jako to měli komunisti. Tento tlak na likvidaci svobodné stranické politické soutěže, která je také základem demokracie, je pro naši liberální demokracii s občanskými svobodami nebezpečný.
7) Vůdcové autoritativních stran dávají přednost loajalitě před politickou dovedností. Pohrdají zákony, úmluvami a politickými střety zájmů. Skutečným politickým střetům se vyhýbají. Jejich cílem jsou autoritativní režimy a jsou opilí mocí.
8) Naše společnost je rozdělená na dvě antagonistické skupiny a jsou politici, kteří rozpad společnosti stále živí. Co si máme myslet o politicích, kteří zde semení ruskou propagandu? Nejen českých proruských aktivistů je mezi námi moc, ale i ruským agentům se zde otevírá cesta! Sílí zápas o povahu naší demokracie a o naši státní svrchovanost! Momentálně vrcholí zápas o svobodu veřejnoprávních médií! Schůze sněmovny o koncesionářských poplatcích s klíčovým hlasování v noci ve 4,36, kdy normální lidé spí, je plna indicií potvrzující obavu našich demokratů o budoucnost naší země! Není tato země připravená na puč?
Vážený občane, volíš totalitu, liberální demokracii s občanskými svobodami nebo řízenou demokracii bez občanských svobod? Vol odpovědně! Cesta zpět není lehká!
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https://www.novinky.cz/clanek/domaci-na-staromestskem-namesti-se-schazeji-demonstranti-40604843#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&source=hp&seq_no=1&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=abtest317_posun_midroll_varA
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-je-nemoralni-platit-za-neco-co-nepouzivam-rekl-okamura-k-poplatkum-platim-si-i-vas-reagoval-kalousek-40604738#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&source=hp&seq_no=3&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=abtest317_posun_midroll_varA
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-v-liberci-a-ceskych-budejovicich-probehly-protesty-na-podporu-ct-a-cro-40604729#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&source=hp&seq_no=7&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=abtest317_posun_midroll_varA
Bohumír Šimek
Proč Babiš prohrál volby
STAN:ANO=10:0 Katastrofa! Pojďme panu premiérovi hledat příčinu selhání, než najde nepřítele, který ho zastavil na cestě k řízené demokracii. Zatím je to jen lenost jeho stoupenců, kteří nešli volit do druhého kola senátních voleb
Bohumír Šimek
Vítězové a poražení
Tyto volby byly znamením, jak moc jsme pokročili na cestě od liberální demokracie s občanskými svobodami k „řízené demokracii“ (Putinův terminus technicus) bez občanských svobod. Dnes víme, že nejsme tak hloupí, jak to vypadalo.
Bohumír Šimek
Chudák volič
Doba je těžká, nepřehledná, přehršel nekontrolovatelných informací, pravda je smíchána se lží, pravdu logicky nenajdeš, volené politiky neznáš, všichni jsou nejlepší, všichni mluví pravdu a vždycky jen ti druzí lžou.
Bohumír Šimek
Rusko, pro tebe všecko!
Záhy po rozpadu Sovětského svazu na konci studené války a marném pokusu o liberální demokracii, ruské tajné služby s Putinem v čele připravily ovládnutí světa a obnovu ruské říše, Veliké Rusi sahající od Lisabonu po Vladivostok
Bohumír Šimek
Volba skrze referendum ohrožuje naši demokracii, svobodu a naši státní svrchovanost
Položme si otázku, čím referendum je pro nás ohrožením. Mnohý namítá, že ve Švýcarsku konají volby jen formou referenda a nic je neohrožuje. To je pravda, ale Česko a Švýcarsko nelze k sobě přirovnávat! Proč?
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