Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Cesta do totality?

Bohumír Šimek
V roce 1948 ruské tajné služby provedly antidemokratický puč pomocí komunistů. Nepodobá se stav dnešní naší společnosti naší poválečné společnosti? Popišme si cestu do totality a zvažme, zda se té cestě dokážeme vyhnout!

1) Tato cesta začíná lží, nenávistí, pomstychtivostí, závistí a sobectvím. U nás se relativizace pravdy rozvíjela v totalitních režimech nacistů a komunistů. Koncem dvacátého století se mluvilo o postfaktické době. Pravda neexistuje, všechno jsou jen zpochybnitelné názory. Relativizací pravdy a lži také zahájila ruská hybridní válka v devadesátých letech. Někteří naši politici se této relativizace drží dosud. Vytvořili si svoje nové, postkomunistické ptydepe, kterým přivázali voliče k sobě.

2) Dále dochází k likvidaci obranné síly občanské společnosti jejím rozdělením na antagonistické složky. Proti obnovující se občanské společnosti po Listopadu vystupovali někteří politici, jako byl Václav Klaus. Štěpení společnosti je také součástí ruské hybridní války. Ale i dnes se někteří politici bojí občanské společnosti v různých uskupeních, která brání naši liberální demokracii. Na závěr cesty do řízené demokracie bez občanských svobod se občanská společnost pacifikuje policií, armádou a tajnou policií.

3) Následuje útok na svobodná veřejnoprávní média, která jsou základním pilířem a ochráncem naší liberální demokracie skrze svoji kritiku špatných vládních aktivit, a která jsou garantem pravdivých informací, pokud vládní politici začnou šířit svoje ptydepe. Svobodná veřejnoprávní média vadí politikům s relativizovaným vztahem k pravdě a demokracii. Útok na naše veřejnoprávní média zahájila opět ruská hybridní válka. Tento útok je nezbytný při nakročení k autoritativnímu režimu.

Kdo platí, rozhoduje o programu. Pokud platí veřejnoprávní média občané cestou koncesionářských poplatků, rozhodují občané o kvalitě vysílání. Pokud média platí stát ze státního rozpočtu, rozhodují o vysílání vládnoucí politici, ale rozhodují i o cenzuře a autocenzuře, jako jsme to měli před Listopadem. V současnosti naši politici ruší dobře fungující financování veřejnoprávních médií, ponižují jejich financování. Nikdo neví proč a vládnoucí politici to před námi tají!

4) Politici usilující o trvalé převzetí moci nedodržují a zesměšňují demokratickou dělbu moci na moc zákonodárnou (Senát a poslanecká sněmovna), výkonnou (prezident, vláda a prokurátoři) a soudní, a žijí iluzí, že vzájemná ingerence je možná. To jsme tu měli před Listopadem a v Rusku to trvá stále.

Avšak lživé napadání moci soudní, že je zde možnost objednat si stíhání kohokoliv, je dehonestace moci soudní, a je to antidemokratický přístup, protože jde o útok na základy demokracie!

5) Autoritativní politici falešně napadají funkčnost demokratických struktur (Senát je zbytečný. Máme špatnou Ústavu. Ústavní soud nepotřebujeme. Ústavní soud je třetí parlamentní komora. Ústavní soud je opoziční. Prezidenta nepotřebujeme. Prezident je vůdce opozice. Prezident je komunista.) To vše je nakročení k totalitě, kterého lze zneužít! Žádný demokrat se toho nedopouští!

6) Někteří politici chtějí mít svoji stranu pro všechny občany, jako to měli komunisti. Tento tlak na likvidaci svobodné stranické politické soutěže, která je také základem demokracie, je pro naši liberální demokracii s občanskými svobodami nebezpečný.

7) Vůdcové autoritativních stran dávají přednost loajalitě před politickou dovedností. Pohrdají zákony, úmluvami a politickými střety zájmů. Skutečným politickým střetům se vyhýbají. Jejich cílem jsou autoritativní režimy a jsou opilí mocí.

8) Naše společnost je rozdělená na dvě antagonistické skupiny a jsou politici, kteří rozpad společnosti stále živí. Co si máme myslet o politicích, kteří zde semení ruskou propagandu? Nejen českých proruských aktivistů je mezi námi moc, ale i ruským agentům se zde otevírá cesta! Sílí zápas o povahu naší demokracie a o naši státní svrchovanost! Momentálně vrcholí zápas o svobodu veřejnoprávních médií! Schůze sněmovny o koncesionářských poplatcích s klíčovým hlasování v noci ve 4,36, kdy normální lidé spí, je plna indicií potvrzující obavu našich demokratů o budoucnost naší země! Není tato země připravená na puč?

Vážený občane, volíš totalitu, liberální demokracii s občanskými svobodami nebo řízenou demokracii bez občanských svobod? Vol odpovědně! Cesta zpět není lehká!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-na-staromestskem-namesti-se-schazeji-demonstranti-40604843#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&source=hp&seq_no=1&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=abtest317_posun_midroll_varA

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-je-nemoralni-platit-za-neco-co-nepouzivam-rekl-okamura-k-poplatkum-platim-si-i-vas-reagoval-kalousek-40604738#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&source=hp&seq_no=3&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=abtest317_posun_midroll_varA

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-v-liberci-a-ceskych-budejovicich-probehly-protesty-na-podporu-ct-a-cro-40604729#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&source=hp&seq_no=7&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=abtest317_posun_midroll_varA

Autor: Bohumír Šimek | pondělí 26.10.2026 11:01 | karma článku: 5,04 | přečteno: 52x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Bohumír Šimek

Proč Babiš prohrál volby

STAN:ANO=10:0 Katastrofa! Pojďme panu premiérovi hledat příčinu selhání, než najde nepřítele, který ho zastavil na cestě k řízené demokracii. Zatím je to jen lenost jeho stoupenců, kteří nešli volit do druhého kola senátních voleb

20.10.2026 v 18:20 | Karma: 26,34 | Přečteno: 971x | Diskuse | Politika

Bohumír Šimek

Vítězové a poražení

Tyto volby byly znamením, jak moc jsme pokročili na cestě od liberální demokracie s občanskými svobodami k „řízené demokracii“ (Putinův terminus technicus) bez občanských svobod. Dnes víme, že nejsme tak hloupí, jak to vypadalo.

12.10.2026 v 15:28 | Karma: 11,31 | Přečteno: 233x | Politika

Bohumír Šimek

Chudák volič

Doba je těžká, nepřehledná, přehršel nekontrolovatelných informací, pravda je smíchána se lží, pravdu logicky nenajdeš, volené politiky neznáš, všichni jsou nejlepší, všichni mluví pravdu a vždycky jen ti druzí lžou.

7.10.2026 v 20:06 | Karma: 11,97 | Přečteno: 247x | Politika

Bohumír Šimek

Rusko, pro tebe všecko!

Záhy po rozpadu Sovětského svazu na konci studené války a marném pokusu o liberální demokracii, ruské tajné služby s Putinem v čele připravily ovládnutí světa a obnovu ruské říše, Veliké Rusi sahající od Lisabonu po Vladivostok

4.10.2026 v 17:58 | Karma: 13,50 | Přečteno: 276x | Politika

Bohumír Šimek

Volba skrze referendum ohrožuje naši demokracii, svobodu a naši státní svrchovanost

Položme si otázku, čím referendum je pro nás ohrožením. Mnohý namítá, že ve Švýcarsku konají volby jen formou referenda a nic je neohrožuje. To je pravda, ale Česko a Švýcarsko nelze k sobě přirovnávat! Proč?

1.10.2026 v 10:42 | Karma: 10,82 | Přečteno: 270x | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne

Roury v lesích. Proč tu jsou?
20. října 2026  12:22

Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti...

Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany

Slavné čedičové varhany u Kamenického Šenova se proslavily především díky...
19. října 2026  16:07

Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...

Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku

Běhání
21. října 2026  17:01

Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále...

Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany

Bobová dráha na Proseku
22. října 2026  9:58

Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať...

České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost

Botas × BJP Champ
20. října 2026  18:27

Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní...

Praha sobě uzavřela s vlastníky písně zpěvačky Rihanny smír, potvrdil to soud

Volební štáb Praha sobě. Na snímku Adam Scheinherr. (10. října 2026)
26. října 2026  11:52

Ve sporu o použití písně Diamonds barbadoské zpěvačky Rihanny v předvolebním klipu uzavřela Praha...

Nepovolená jízda nákladního vlaku. Na trati u České Třebové zasáhl systém ETCS

Modernizace českotřebovského uzlu je v plném proudu. Stavbaři ve čtvrtek...
26. října 2026  11:52

Na železničním koridoru u České Třebové na Orlickoústecku byl dnes asi půl hodiny přerušený provoz....

Lanovka na Sněžku pojede v listopadu kvůli údržbě jen o víkendech a svátcích

ilustrační snímek
26. října 2026  10:07,  aktualizováno  10:07

Plánovaná podzimní odstávka kabinové lanovky na Sněžku začne 2. listopadu a potrvá do 18. prosince...

Na rozhodnutí soudu ohledně voleb čeká Ústí nad Labem a dalších 16 obcí v kraji

ilustrační snímek
26. října 2026  10:01

Na rozhodnutí soudu ohledně voleb musí počkat se svoláním ustavujícího zastupitelstva Ústí nad...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bohumír Šimek

  • Počet článků 785
  • Celková karma 14,11
  • Průměrná čtenost 986x
Netoužím po Tvojí pochvale, ani po karmě. Toužím jen po zachování naší liberální demokracie s občanskými svobodami a zachování naší státní svrchovanosti zabezpečené, nikoliv Ruskou federací, ale zabezpečené Evropskou unií a obrannou Severoatlantickou aliancí.

Seznam rubrik

Oblíbené knihy

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×