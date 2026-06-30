Cesta do totality
Václav Havel nám tu nechal odkaz, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Je mnoho politiků, kteří se tomu vysmívali a vysmívají dosud. Tito politici občany pohrdají, šermují prázdnými sliby, touží po osobní moci, usilují o ovládnutí společnosti a myslí jen na svoje zisky. Komu chceš sloužit?
Jsou poctiví politici, kteří jsou svobodnými demokraty, opravdu myslí na budoucnost svobodné země a na dobrou budoucnost našich občanů. Jiní se sdružují v autoritativních a populistických stranách, ve kterých absentuje svoboda slova, pravdu má jen předseda a majitel strany, který zájem o občany jen předstírá, protože touží jen po svojí moci a svých ziscích na úkor ostatních. Komu chceš sloužit?
Jsou politici ochotně hledající pravdu ve svobodném dialogu, starající se o své spoluobčany. Ale jsou i politici, kteří si své voliče emocionálně zaváží po té, co je zbaví racionálního myšlení podle nejnovějších poznatků neurofysiologických, psychologických a behaviorálních. Komu chceš sloužit?
Vážený čtenáři a voliči. Pokud dáš hlas politikovi, který nectí demokratickou dělbu moci a nevadí mu jejich vzájemná ingerence, který zesměšňuje demokratické instituce (Senát je zbytečný. Ústavní soud je třetí poslaneckou sněmovnou. Soudy nefungují. Ústavní soud by měl být zrušen.) nebo svévolně zcestně vykládá Ústavu (Prezident musí jmenovat bez zkoumání vhodnosti. Prezident se musí podřídit premiérovi. Prezident nemá právo se účastnit summitu NATO.), nebo odmítá pomoc slabšímu člověku a státu, nebo bezostyšně, drze, pokračuje ve lhaní, i když ho usvědčíš ze lži – volíš jednoznačně konec liberální demokracie, konec občanských svobod, konec právního státu a volíš nelítostný, totalitní režim! Komu chceš sloužit?
Naše lhostejnost k pravdě a ke lži v současné postfaktické době, kdy většina z nás nedokáže rozeznat pravdu od lži pro ztrátu svojí racionality a pro bezhlavé emocionální fixování na zrádného politika nás rapidně vtahuje do totality. Většinou tento proces začíná ovládnutím veřejnoprávních médií vládnoucí stranou skrze zrušení dobře fungujícího financování. Tak to měli i komunisti ve své éře!
Politiků hladových po totalitním ovládnutí společnosti je mezi námi na můj vkus příliš mnoho! A těch, kterým by nevadil návrat ruského neokolonialismu, je mezi námi také hodně. Koncentrují se ve známé nacionalistické až nacistické straně, ve které chtějí vystoupit z EU a z NATO!
Vážený voliči, záleží na každém z nás, jakou budoucnost si zvolíme! Volíme mezi svobodnou, svrchovanou zemí a mezi zotročující totalitou!
Vážený čtenáři, co volíš Ty?
……………
Bohumír Šimek
Macinkův puč
Pokud mám být upřímný, tak se bojím puče od populistických, autoritativních stran, které přijaly metodiku ruské hybridní války k ovládnutí společnosti. Od demokratických stran nám puč rozhodně nehrozí.
Bohumír Šimek
Petr Macinka: Soudruh se pokusil o ústavní puč
Normální ministr zahraničí NESMÍ tvrdit, že požadavek vyjádřený Ústavním soudem v jeho předběžném opatření v zájmu zachování ústavních zvyklostí je ústavním pučem, protože tím projevuje svoji politickou neschopnost!
Bohumír Šimek
Babišova černá díra zdravotnictví
Psal jsem do Zdravotnických novin, jak zabránit vzniku „černé díry“, z pozice klíče ke zdravotní péči, z pozice praktického lékaře, který vidí pod prsty většině aktérů ve zdravotnickém systému. Psal jsem, ale nejsem novinář.
Bohumír Šimek
Od demokracie k totalitě
To jde rychle. Stačí vyvolat chaos a oligarcha může vše. Naši rodičové nedokázali pochopit, jak mohli komunisté zvítězit. Nepostřehli, že jsou vedeni ruskými tajnými službami. Tak jsme se dobrovolně vzdali liberální demokracie.
Bohumír Šimek
Ohrožení české demokracie a občanských svobod?
Andrej Babiš: Chtěli jste změnu! Budete ji mít! Tomio Okamura: My můžeme všechno! My už v České republice máme nacistickou nebo teroristickou totalitu? Zatím jsem si toho nevšimnul!
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