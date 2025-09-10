Čeká nás občanská válka?
Naše společnost je rozdělena na dvě zcela nesmiřitelné části. Jedna část popisuje věci, jak jsou, a druhá část vytváří virtuální realitu. Část popisuje věrohodně, co se vládě podařilo a co se nepodařilo, a druhá část vše vidí pouze jako neúspěch. A jednodušší, nekritičtí lidé mezi námi jí to věří.
Narativ ruské hybridní války tvrdí, že všechno na Západě je špatně. Evropská unie je špatně, protože se nedokáže tak rychle sjednotit a rozhodnout jako státy s autoritativní vládou. Obranné společenství Severoatlantické aliance je špatně, protože ohrožuje paranoidní ruské vedení, Amerika je špatně, protože chce zničit Rusko…
A podobně slyšíme, že vše, co dělá tato vláda, je špatně, že je nutné ji svrhnout, vládnoucí politiky je třeba zavřít, nebo dokonce slyšíme, že je třeba je pověsit na kandelábr! Kam jsme se to propadli?!?
A stupňuje se vzájemná nenávist s naprostou lhostejností, co je pravda a co je lež! Takovéto totální vyburcování k vzájemné nenávisti naši společnost skutečně ohrožuje. Ztrácí se úcta k našim politikům, které si zatím svobodně volíme, pliveme na ně, házíme na ně syrová vajíčka, mlátíme je holí a střílíme po nich.
K čemu si pěstujeme paramilitární jednotky, které vyhrožují, že vystřílí Strakovu akademii, když nezvolíme jejich politiky, jak jsme všichni slyšeli na ČT24. To už je fakt nebezpečné, antisystémové vyhrožování proti fungování liberální demokracie s občanskými svobodami!
Vrcholí zápas mezi politiky demokratických stran usilujících o liberální demokracii s občanskými svobodami a mezi populistickými, autoritativními a antisystémovými až proruskými stranami. Tvoří se tak nebezpečné, třaskavé rozeštvávané prostředí. Ne všichni se dokážeme ovládat! Někomu mohou pod provokací Rusů bouchnout saze a bude zle!
Proto musíme být opatrní, vzájemně se neprovokovat, ztišit se, snažit se mluvit pravdu, jak nás k tomu vybízel Ježíš z Nazaretu, Mistr Jan Hus a před pár léty náš pan prezident Václav Havel. A musíme se učit vzájemné úctě a nepěstovat mezi sebou Rusy podporovanou vzájemnou nenávist.
Stále doufám, že k občanské válce u nás nedojde, ale nedokážu vyloučit, že si nezopakujeme „Vítězný únor“, ve kterém komunisti pod vedením ruských tajných služeb se u nás ujali moci. Ruské tajné služby GRU zde mají opět ohromné zastoupení jako po druhé světové válce a mají mezi námi dostatek svých aktivistů. Tentokrát nepůjde o komunisty, ale autoritativních stran je připravena celá řada.
…………………
P.S.
A máme to tu! Již několik měsíců očekáváme větší ruskou provokaci vůči NATO. V noci na 10. září ruské dronové roje narušily polský vzdušný prostor z Běloruska. Poláci museli uzemnit civilní leteckou dopravu, aby byl vzdušný prostor volný pro válečnou obranu.
Rusové připravují válečné cvičení kolem hranic Polska a pobaltských států. Po takovýchto tanečcích kolem Ukrajiny pak na ni vpadli se svojí armádou a vraždili Ukrajince hlava nehlava.
Pane exministře obrany Lubomíre Metnare z ANO a Tomio Okamuro, ještě chcete snižovat výdaje na českou obranu? Ani Česko, ani Evropská unie, ani obranná Severoatlantická aliance nejsme na válku připraveni ani vyzbrojeni! Válka proti demokratickému světu musí být zastavena včas!
https://www.novinky.cz/clanek/podcasty-express-express-novinek-ruske-drony-nad-polskem-40538120#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=abtest290_novy_boxik_streamu_varA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
Bohumír Šimek
Není koalice jako koalice!
Předvolební koalice máme dvojího typu: Přiznané a nepřiznané. Přiznané musí dosáhnout na 8% nebo 11% a nepřiznané koalici stačí 5% voličských hlasů, což vytváří jistou politickou nespravedlnost. Co s tím?
Bohumír Šimek
Věřím v Babiše
Člověk je zvláštní zvíře! Víra v Boha, víra v Babiše, víra v Okamuru, víra v Zemana, víra v Putina... Každá víra má stejný mechanismus! A člověk ho zneužívá od nepaměti. Zneužívají ho Rusové i naše autoritativní strany.
Bohumír Šimek
Komunisti nám nikdy nevládli
Abychom si rozuměli, u moci byli, to ano, ale ve skutečnosti nám tu vládli ruské tajné služby. A já nedokážu vyloučit, že nám tu vládnou dosud.
Bohumír Šimek
Americká demokracie se mění v autokracii
Je bolestivé, když v kolébce moderní demokracie je demokracie nahrazována autokratickým režimem. Totéž nám hrozí v našich podzimních volbách. Proč? Nezáleží nám na demokracii!
Bohumír Šimek
Rusko znovu vítězí!
Rusko nevítězí na Ukrajině, ale vítězí v Evropě! Již vloni na podzim kremelská věrchuška oslavila své vítězství v Evropě. V té době vloni slavili své vítězství v letošních volbách také Babiš se Zemanem.
