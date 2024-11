Bůh a politici

Dokážeš rozlišit politika upřímně věřícího v Boha od politika, který si na věřícího jen hraje? Je to těžké, zejména pro vlažné věřící a pověrčivé. Ale je to nutné! Zneužití věřících je příliš časté!

Vladimír Vladimírovič Putin se rád nechává nahrávat v kostele. Přitom všichni víme, jak ruské tajné služby, jejichž vrcholem Putin je, zneužívají pravoslavné církve. Někdy si kladu otázku, zda ruský pop před vysvěcením nemusí podepsat spolupráci s ruskými tajnými službami.

Ale podobné otázky vztahu k Bohu vyvolávají také politici v Americe. V současnosti si tuto otázku kladu u Donalda Trumpa. Politici v Americe často mluví o Bohu, křesťanském Bohu, ale jejich chování normám Ježíše z Nazareta moc neodpovídají.

Zneužívání víry věřících v Boha je zjevné a časté po celém světě, protože rozpoznat pravdu od lži, upřímnost od falše je pro vlažné křesťany a pro lidi pověrčivé obtížné. Obdobně to vidíme i u nás.

Nemám důvod podezírat všechny politiky z neupřímnosti, pokud se chovají v duchu Ježíše z Nazareta. Ale z druhé strany je hodně politiků, kteří zneužívají věřících v Boha, a kteří zneužívají náboženské symboly.

U nás jsou politici, kteří se hlásí v lásce k vlasti, a kteří jsou ochotni nás zaprodat nejbližší velmoci, kteří jako Adolf Hitler se obrací ke křesťanské tradici, paktují se s církevními autoritami, ale ve skutečnosti jim jde jen o voličské hlasy věřících.

Všichni také známe politika, který se snažil natočit předvolební spot s Pražským Jezulátkem. Karmelitáni pečující o tuto sošku nedovolili její zneužití pro zrádné politické manipulace. Někdo v ruce ukazuje svaté obrázky Pražského Jezulátka, jiný ždímá v ruce růženec. A lesknoucí se zlatý křížek mezi prsy političky má také svůj efekt!

Tito politici jsou nebezpeční pro naši liberální demokracii s občanskými svobodami! Proto se naučme rozlišovat upřímnou víru v Boha od pověrčivých pozlátek v zájmu oklamání voličů.

Je to těžké v dnešní době, kdy jsme pod tlakem petrohradského trollingu ruských tajných služeb, proměňujícího pravdu v lež a lež v pravdu, ale snažme se o to. Je to v zájmu udržení si liberální demokracie a v zájmu našich dětí!

Politik, který s lehkostí znevažuje náboženské symboly, se stejnou lehkostí je schopen znevažovat i důvěru občanů. Pro mne je nevolitelný! Nenápadně se proměňujeme v petrohradské trolly! Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!