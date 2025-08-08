Blažek a Putin

Před dvěma měsíci Richard Brabec, ano z ANO, na ČT24, v „Událostech, komentářích“ marxisticky přesvědčoval ministra Martina Dvořáka, že nastal „nový světový řád“, řád moci a síly. Nenastal! Ani Putin nenastoupil vládu nad světem!

Žádný nový řád moci, síly, nenávisti a lži, pohrdání druhým člověkem a pohrdajícím mezinárodními smlouvami, zatím nenastal. Dobro a zlo tu bylo od nepaměti! Jde jen o tvrdý zápas autoritativních a totalitních režimů a naší liberální demokracií s občanskými svobodami postavenou na evropském humanismu, který vyrostl na židovských a křesťanských kořenech.

Kremelská „věrchuška“ s Vladimírem Putinem v čele, zahájila „speciální operaci“ na Ukrajině. Není pochyb, že Putin si to představoval úplně jinak. Třídenní „blitzkrieg“ mu nevyšel, a tak na Ukrajinu zaútočil konvenčně. Tomu předcházelo „vojenské cvičení“ kolem ukrajinských hranic, jak to ostatně známe z roku 1968 v Československu.

Znovu si kladu otázku, zda ta „speciální operace“ na Ukrajině není jen krycí aktivitou odvádějící pozornost od nekonvenční třetí světové války, která probíhá ve státních institucích a společnostech států ruského zájmu, jak jsme o tom již dlouhodobě informováni. Probíhá příliš mnoho pro mne absurdního chování politiků v parlamentech, ale i občanů ve společnosti. Svědčí pro to mnoho veřejně dostupných dokumentů.

Zápas mezi liberální demokracií a autoritativními režimy probíhá i u nás. Vypadalo to nadějně pro liberální demokracii, i když stále mají navrch populistické, autoritativní a proruské, antisystémové strany vystupující proti Evropské unii a proti NATO.

Do toho vybouchla zcela nesrozumitelná bitcoinová kauza, které nikdo nerozumí, kterou nikdo neumí řešit, která vytváří četné konfabulace, která dává sílu současné opozici, která ochromuje politiku vlády a štěpí i vládní koalici. A na které se nejspíš nikdo neobohatil! Dle veřejně dostupných informací se připravovala dva roky.

Hlavní aktér je ministr spravedlnosti Pavel Blažek, řečený Don Pablo, který se vzdal všech politických funkcí. Proč tu kauzu rozjel těsně před volbami? To je pro mne zcela nepochopitelné. Pokud zatím vím, nikdo se na tom neobohatil a stát z toho nic neměl. Utrpěla především jen naše liberální demokracie. Jaký byl smysl této podivné transakce? Pavel Blažek není hloupý člověk! Proč tedy? Kdo je Pavel Blažek?

Narodil se v roce 1969, vystudoval v Brně Právnickou fakultu, pracoval jako advokát a v roce 1998 vstoupil do ODS, kterou založil Václav Klaus, bývalý člen Prognostického ústavu, kde podle svědectví Respektu se pracovalo pod dohledem ruských tajných služeb KGB. Po Listopadu u nás členové Prognostického ústavu prováděli ekonomickou a politickou transformaci společnosti.

A tak se stalo, že typicky ruské ekonomicko-politické vztahy, fungující u nás za komunistické éry byly přetaženy přes Listopad v podobě politického byznysu a ekonomicko-politické korupce.

Porevoluční demokratický elán se postupně vytrácel a rozvíjela se korupce a protekce. Do jaké míry toto bylo ovlivněno ruskou propagací, která je součástí ruské hybridní války, a do jaké míry šlo o zvrácený hlad po mamonu, nedokážu důkazně zhodnotit. Ale svědčí pro to řada indicií.

Vraťme se k Pavlu Blažkovi. Nikdy jsem k němu neměl osobní důvěru pro jeho zvláštní chování. Nechci přímo profesionálně tvrdit, že je psychopat, ale je zvláštní. Mojí nedůvěru vzbuzovalo jeho váhání ohledně jmenování Lenky Bradáčové do funkce, ale ani studiem článků o něm se moje důvěra nezvětšila.

Piráti se Pavla Blažka opakovaně snažili odvolat z postu ministra spravedlnosti, pro jeho potenciální nedemokratickou ingerenci do moci soudní ve věci korupce při přidělování bytů v Brně a zejména po jeho pětihodinové schůzce v hospodě s Martinem Nejedlým, který podnikal v Rusku a byl pravou rukou ve vztahu pražského Hradu s Kremlem.

Navíc všichni víme, že Miloš Zeman nebyl zastáncem liberální demokracie, jakožto součást exekutivy opakovaně nedemokraticky ingeroval do moci soudní a ctil spíše autoritativní režimy. Od něho též zjevně pochází učení o „novém světovém řádu“ moci a síly, jak jsme ho mohli slyšet na ČT24 z úst Richarda Brabce z ANO.

Dopad bitcoinové kauzy Pavla Blažka bude mít dalekosáhlé důsledky pro naši politiku, jejímž důsledkem může být náš přechod od liberální demokracie s občanskými svobodami k autoritativním režimům, jako to udělal Robert Fico na Slovensku, který svého kamaráda Andreje Babiše exkulpoval ze spolupráce s StB a z rozhodnutí své strany nechal prohlásit, že se slovenským agentem 25085 Burešem nemá nic společného.

Komu slouží tvrdý pragmatik Pavel Blažek? Indicie jsou, ale důkazy zatím chybí. Proto si na toto téma zapřemýšlejme sami.

P.S.

Nikde jsem neslyšel, čím a komu svým činem Pavel Blažek ublížil. Nevím, že by se někdo tím obohatil, ani že by se obohatil stát. Ten má jen neřešitelné problémy, že Pavel Blažek udělal něco mimo zákon, ale ne proti zákonu. To musí vyšetřit policie a ohodnotit soud.

Opozice neustále mluví o tom, jak nás vládní strany poškodily, ale nikdy jsem neslyšel čím! Vládní strany údajně zametají něco pod koberec, ale nikdo neřekl, co zametají. Eva Decroix je stále nucena něco prozradit, ale nikdo neví, co má prozradit!

A tak to vnímám jako střet reality s virtuální realitou, který nemá řešení, a který u nás trvá již řadu let! To je dobrá cesta jen ke ztrátě liberální demokracie a nástupu autoritativního režimu.

Bohumír Šimek

  • Počet článků 707
  • Celková karma 14,18
  • Průměrná čtenost 1048x
Celý život jsem studoval medicínu a pracoval jako klíč ke zdravotní péči, jako venkovský praktický lékař. Po Listopadu jsem se zabýval organizací zdravotní péče a diskutoval v různých odborných časopisech. Po Listopadu jsem se účastnil politiky zakládáním Občanského fóra a Občanské demokratické strany v jedné pohraniční obci. Pak jsem postrádal u ODS nejprve konservativismus, ale posléze i pravicovost. Tak jsem vystoupil. Celý život od dětství jsem se snažil řešit vztah mezi determinismem a svobodnou vůlí. Zajímavé jsou konsekvence v teologii a justici. Celý život jsem řešil problémy věřících Bohu a atheistů. Klíčovým je, že Bůh není součástí tohoto světa. Sleduji polistopadový vývoj politiky a obávám se o naši liberální demokracii, naše občanské svobody a o právní stát, protože na můj vkus zde příliš mnoho občanů podléhá alternativnímu myšlení, jehož zdrojem je již desetiletí trvající ruská hybridní válka v Evropě, v Americe i v Africe. Pokud si chceme uchovat demokratické hodnoty, musíme se navrátit k Václavu Havlovi, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Bez těchto hodnot nefunguje demokracie, občanské svobody ani právní stát!

