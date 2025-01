Když sleduji naše politiky, kteří díky pokročilému ruskému trollingu hovoří jeden o koze a druhý o voze, nemohu nevzpomenout na poučný, prehistorický biblický příběh na počátku Bible.

Ten příběh známe všichni, kdo alespoň trochu jsme všeobecně vzděláni. Najdeme ho v První knize Mojžíšově Genesis (Gn11,1-9) Lidé se vydali na východ, kde se usadili a chtěli vybudovat veliké město a velikou věž, jejíž vrchol by byl v nebi. To se Bohu znelíbilo a lidé, kteří měli dosud jediný společný jazyk, začali mluvit různými jazyky a přestali si rozumět. Nedokázali dál společně stavět. Město bylo nazváno Bábel, což znamená zmatek.

Totéž dnes prožíváme mezi politiky vládními a opozičními, ale i mezi občany v rodinách a v hospodě. Jestliže vládní politici mluví o pestrobarevnosti, opoziční politici mluví o černobílém vidění. Jestliže vládní politici se radují z důchodové reformy, která umožní existenci slušných penzí i současným pracujícím, opoziční politici tvrdí, že žádná důchodová reforma není. Jestliže vládní politici zabrání propadu naší země do řecké ekonomické krize, opoziční politici mluví o okrádání nejchudších současnou vládou.

Jestliže Fialova vláda prosazuje ve sněmovně nezbytné zákony, Babišova a Okamurova opozice místo toho, aby kontrolovali jejich kvalitu, blokují jejich tvorbu. Opozice, místo toho, aby pomáhala utvářet zákony, tak ze sněmovny dělá „žvanírnu“ podle vzoru Andreje Babiše, který takto nazval zákonodárnou práci.

Tak neurvale se chovají politici ve sněmovně, když je sledují televizní kamery, a jen málokdo ví, že když tito politici ukončí svoje viditelné hádky před národem, že se poplácají po ramenou a jdou společně na pivo.

Jenže ty neurvalé hádky pokračují v našich rodinách a zejména v hospodě, kde se obyčejní občané proměňují v nesmiřitelné odpůrce a rozdělují tak naše občany podle vzoru ruských tajných služeb. Taková společnost se snáze ovládá zevnitř i zvenčí! Komu tento český Babylon slouží? Naší zemi určitě neslouží! Posloužit může jen tomu, kdo v Evropě rozpoutal třetí světovou válku.

A navíc: Co můžeme očekávat od autoritativních stran bez vnitřní demokracie, kde platí jen slovo majitele strany? A jeví se mi to tak, že ten majitel zjevně mluví jen to, co mu našeptávají PR agentury českých nebo ruských oligarchů. Může si někdo myslet, že takováto destruktivní opozice by nám dokázala vládnout?

Já ne! Já věřím jen stranám s vnitřní demokracií. Mohou chybovat, protože všichni jsme omylní, ale demokratické strany nás vedou jen cestou liberální demokracie s občanskými svobodami. To jsme chtěli v Listopadu a to chceme i dnes! Autoritativní strany bez vnitřní demokracie jsou schopny nás vést jen do autoritativních režimů, které jsme v Listopadu odmítali!

Náš Babylon je v současné geopolitické situaci velmi nebezpečný! Usilujme o pravdivý pohled na realitu! Protřeme si oči, ať rozeznáme realitu od postkomunistického vábení!

Náš Babylon:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/225411000370101/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/225411000370102/