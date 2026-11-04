Babiš lže? ANO!
Ruská hybridní válka s ruskou propagandou rozdělila naši společnost na 1) občany vyžadující naši státní svrchovanost zajištěnou Evropskou unií a obranným společenstvím Severoatlantické aliance, a na 2) občany, kteří usilují o obnovu ruského neokolonialismu, který jsme tu měli od Stalina.
Ruská hybridní válka u nás, v Evropě a ve světě rozdělila společnost na demokraty usilující o liberální demokracii a na občany lhostejné k naší demokracii, kteří nás vedou do Putinovy „řízené demokracie“!
Přirozenou cestou, rodinou výchovou a výchovou životem je od nepaměti společnost rozdělena na 1) občany dobré, konstruktivní s úctou a láskou k druhým lidem, a na 2) občany zlé, se závistí a nenávistí úmyslně škodící druhým lidem, svojí zemi a jejímu politickému systému. Lžou, kradou a mohou i vraždit. Všichni známe báji o Adamovi a Kainovi ze začátku Bible. Dobro a zlo jsou věčné. Absolutní dobro člověk nazývá Bůh a absolutní zlo nazývá ďábel.
Každý autoritativní režim, od řízené demokracie až po plnohodnotnou totalitu začíná znásilněním veřejnoprávních médií, která šíří pravdu, která jsou garancí naší liberální demokracie a občanských svobod. Těmito politiky jsou donucena papouškovat vládní ptydepe. Je nasazena cenzúra na pravdu vylepšená komunistickou autocenzúrou. Važme si pravdy!
Soudní výroky prohlašující Andreje Babiše za lháře nechme stranou. Ale položme si otázku, proč se rozhodl zrušit financování veřejnoprávních médií koncesionářskými poplatky, která fungují vynikajícím způsobem? A navíc zatím nad změněným financováním dosud nepřemýšlel!
Pro mne je to víc než zjevné! Důvod, proč Andrej Babiš, alias Bureš pro StB, a Oto Klempíř, alias Olda pro StB, se rozhodli zrušit dobře fungující financování veřejnoprávních médií zdánlivě bez příčiny. Pro mne je jednoznačným důvodem jejich zrušení přechod Česka od liberální demokracie k řízené demokracii.
Oto Klempíř jednoznačně lže na mediálním výboru poslanecké sněmovny, že všechny pojistky svobody veřejnoprávních médií, jako je televizní rada, budou zachovány. Ota Klempíř tají, jaký zápas o svobodu naší televize jsme prožívali přes politické znásilňování při dosazování antidemokratických členů do rady!
To všechno a mnoho dalšího je příčinou, proč Babišova vláda vyhání naše občany do ulic a Českou televizi s Českým rozhlasem do stávky. Stav nám připomíná konec vlády jedné strany v listopadu 1989. Občané chřestí symbolickými klíči, do stávky se připojuje mládež ve školách, divadla a všichni prozíraví lidé. Už chybí jen generální stávka.
Jak jsme slyšeli Babišova vláda neustoupí. Bude spoléhat na loajální policii a armádu? Stále nám budou lhát, že tuto vládu chce celá naše republika? Nechovají se obdobně jako komunisti ovládaní ruskými tajnými službami v roce 1948? Zvolili jste nás a teď držte hubu a krok!
Dnešní stav naší země mi připomíná poválečné Československo prošpikované ruskými agenty a proruskými poslušnými komunisty. Někteří politici (např. Zdeněk Fierlinger) té doby dokonce podepsali spolupráci v Kremlu! Komunisti dnes chybí, ale je řada postkomunistů schovaných v ostatních stranách. A kdo z nich má podepsáno? Provedou u nás Rusové svůj druhý puč pomocí postkomunistických oligarchů?
Babiš se svojí autoritativní stranou ANO a stranami koaličními nás podle mne jednoznačně zavádí na scestí, na cestu do autoritativního režimu. Vnímáme tuto cestu u jeho kamarádů, Roberta Fica a Viktora Orbána. Oto Klempíř se také radil se slovenskou ministryní kultury Martinou Šimkovičovou, jak zacházet s kulturou. Nepochybně jednoznačné vysvětlení je zrušení koncesionářských poplatků, aniž by byla řešena forma financování! To je moc i pro myslící členy Babišovy autoritativní strany! U moudrých myslících členů to vyvolává stud!
Vážený občane, dokážeš dekódovat pravdu od lží? Až půjdeš k volbám, přemýšlej! Někteří politici si myslí, že až je zvolíš, smíš jen držet hubu a krok!
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https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-ptam-se-ja-ceho-chce-ct-a-rozhlas-dosahnout-stavkou-kubal-odpovida-319401#source=hp&seq_no=3&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku
https://www.novinky.cz/clanek/podcasty-vladni-koalice-zacina-babise-pozirat-rika-telicka-40606419#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&source=hp&seq_no=8&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku
https://www.novinky.cz/clanek/podcasty-vladni-koalice-zacina-babise-pozirat-rika-telicka-40606419#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&source=hp&seq_no=8&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-zpravy-hlavni-mesto-praha-foto-demonstrace-na-podporu-verejnopravnich-medii-40606414#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&source=hp&seq_no=7&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-babisova-emigracka-stryc-prchl-do-kanady-jako-byvaly-prislusnik-gestapa-319312#source=hp&seq_no=2&dop_ab_variant=0&dop_source_zhttps://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-petka-sz-proc-stavkuji-v-televizi-a-jak-to-bylo-s-babisovou-tetou-319404#source=hp&seq_no=2&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxikuone_name=zpravy.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku
Bohumír Šimek
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