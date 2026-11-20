Babiš a liberální demokracie
„Zvolili jste nás ve volbách a teď držte hubu a krok! My můžeme všechno!“ Nemůžete všechno! Jen liberální demokraté řídící se přáním skutečné většiny (nejen volební většiny ve volbách), které v současnosti vyzařuje i z protestujících, manifestujících občanů, mohou dělat všechno, protože nedokážou dělat nic proti občanům z podstaty svého myšlení!
Současní vládcové, není váš pohled na demokracii scestný? Naše vládnoucí autoritativní strany mají svůj náhled na společnost více autoritativní než liberálně demokratický. Proto jsme vedeni do autoritativních režimů, jejichž „demokracie“ je bez občanských svobod. Váš vztah k občanským svobodám jste potvrdili svojí neúčastí na svátku naší svobody na Národní třídě v Praze.
Vztah politika k naší demokracii je různý. Liberální demokraté vyznávající občanské svobody de facto, svou prací slouží občanům. Pokud vedou náš stát, není se čeho obávat. Cílem je liberální demokracie s občanskými svobodami, právní stát a jeho svobodné, demokratické fungování.
Autoritativní politici vyznávající občanské svobody více ad oculis, slouží především svým zájmům, neřeší svůj střet zájmů a hrana zákona pro ně není tak pevná. Vidíme to po celém světě. Pokud vedou náš stát musíme být bdělí, aby nás nezavedli na scestí, kam bychom nechtěli. Není demokracie jako demokracie!
Pozor! Také Vladimír Putin nazývá svůj režim demokracií! Mluví o „řízené demokracii“. Všichni víme dobře, že jde o totalitní režim, jehož předstupněm je autoritativní demokracie!
Od stalinských dob v Rusku panuje systém, který staví na oligarších loajálních vůči nejvyššímu vůdci. Jde o propojení ekonomiky se státní politikou, jen loajální člověk může podnikat a získávat četné výhody.
Po druhé světové válce ruské tajné služby u nás pomocí komunistů v roce 1948 provedly puč a inkorporovaly do naší společnosti tyto zvláštní ruské vztahy.
Když členové Prognostického ústavu vedení ruskými tajnými službami KGB po Listopadu dělali ekonomickou a politickou transformaci naší společnosti, přetáhli přes Listopad i tyto ekonomicko-politické vztahy, propojili politiky s oligarchy, kteří zde organizují život ze zákulisí.
A tak tu máme zvláštní politický byznys, který je nepřehledný. Jakýsi klondajk má přednost před skutečnými, svobodnými občanskými vztahy. Čím větší zmatek, čím větší chaos, tím snáze se skrývají provinilci proti státu a proti občanům.
Andrej Babiš je předsedou ANO, neměnným předsedou a majitelem autoritativní strany, ve které se ctí loajálnost k předsedovi víc než politické dovednosti. Jen předseda ANO má vždy pravdu! Řídí se doporučeními našeptávačů, které neznáme. Jsou to naši nebo ruští oligarchové?
Na cestě k totalitě je nutné nejdříve zlikvidovat veřejnoprávní média, zejména pokud fungují tak dobře jako u nás, včetně jejich financování přes koncesionářské poplatky. Jsou nositelem pravdy, informací, vzdělávání a kultury, jsou důležitým korektivem vládnutí politiky.
Nadešel čas. Po nenápadné zmínce v předvolebním programu strany, došlo k útoku. Zrušíme financování veřejnoprávních médií přes koncesionářské poplatky. Proč? Protože jsme to měli v programu. Proč? Žádné relevantní důvody nejsou, zvláště když dosavadní financování je vynikající. Nevadí! My je zrušíme! A co místo nich? Mlčení, zmatky, chaos. Zatím jsme nad tím nepřemýšleli!
Není právě toto jasný důvod, že nejde o změnu financování, ale že jde o přímou likvidaci veřejnoprávních médií, která jsou garantem našich kvalitních, pravdivých informací, našeho vzdělávání a kvalitní, mnohostranné kultury? Jsou garancí naší liberální demokracie!
Snad jen hlupák to nevnímá! A proto se tolik lidí vzbouřilo proti současné vládě po celé republice! A nejde jen o koncesionářské poplatky, jde o naše občanské svobody, jde o naši budoucnost!
Jak reaguje předseda vlády? Jen si křičte, na to máte plné právo. Ale my ze svojí vytýčené cesty neuhneme, vzkazuje občanské společnosti, kterou postavil sám na nohy. A jede se schovat do Izraele. Křičte si, váš názor nás nezajímá!
Jak máme rozumět tomu, že se premiér staví proti občanské společnosti jako komunisti před Listopadem? Kdo ho ve skutečnosti zaštiťuje, že se staví proti vůli lidu? Má to nějakou souvislost se spoluvládnoucími politiky, kteří u nás šíří ruskou propagandu?
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Opakovaně mne vyzýváte, abych otevřel diskusi. Protože jde o potenciální oboustgranný profit, tak ji otevírám. Jen s proruskými aktivisty a vyjadřujícími se vládním ptydepe odpovídat nebudu.
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https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-ptam-se-ja-proc-neumi-cesi-poradne-demonstrovat-sociolog-odpovida-320975#source=hp&seq_no=1&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=abtest314_vis_hitovani_varBB
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-sami-nevedi-co-s-tim-co-se-deje-s-poplatky-mesic-od-akce-4-36-321057#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&source=hp&seq_no=3&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=abtest314_vis_hitovani_varBB
Bohumír Šimek
Hyeny mezi námi
Hyena je přirozený sanátor savany. Živí se převážně nemocnými a slabými kusy zvěře. Tím geneticky léčí zvířecí populace. Člověk je jiný. Nejde o sanaci společnosti. Napadá slabší pro snadný zisk. Prubířský kámen je Ukrajina.
Bohumír Šimek
Babiš lže? ANO!
Zvolili jste nás a teď držte hubu a krok! Odevzdali jste se naší moci a my můžeme všechno! My můžeme skončit s liberální demokracií s občanskými svobodami a vést naše Česko do řízené demokracie bez občanských svobod!
Bohumír Šimek
Strach jde z vlády
Podívejme se na to, co vytváří tlak na naši společnost od naší vlády, a co vyvolává naše obavy o naši společnost a naši liberální demokracii s občanskými svobodami. Proč vládní politici vhání naše občany do ulic?
Bohumír Šimek
Konec svobody a demokracie?
Příznivci vládnoucích autoritativních stran se v duchu ruské hybridní války vysmívají pojmu “liberální demokracie“, že neexistuje. (liberální=svobodný) Demokracie buď je nebo není. Proč vláda vzbuzuje reakci naší společnosti?
Bohumír Šimek
Cesta do totality?
V roce 1948 ruské tajné služby provedly antidemokratický puč pomocí komunistů. Nepodobá se stav dnešní naší společnosti naší poválečné společnosti? Popišme si cestu do totality a zvažme, zda se té cestě dokážeme vyhnout!
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