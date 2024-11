Babiš a Bůh

Každý myslící člověk poznal závislost lidí na Andreji Babišovi, vidí ty bekající ovce jdoucí hromadně na porážku, ale nikdo neví, co s tím. Mechanismus závislosti na Babišovi je stejný jako u závislosti člověka na Bohu.

Kromě stoupenců „Milionu chvilek pro demokracii“ neznám nikoho, kdo by nevěřil ve vítězství autoritativních stran v příštích parlamentních volbách. Všichni ví, že by to byl konec naší liberální demokracie s občanskými svobodami, konec právního státu a nástup autoritativního režimu, ale nikdo neví, co s tím.

Prakticky všichni jen zděšeně hledí na ten bekající zástup ovcí mířící na porážku. Maně si vzpomínám na Andersonovu pohádku o krysaři, jak jde v čele průvodu krys, které jdou za jeho píšťalkou se utopit do moře. Tak zbavuje město přemnožených krys. Neznám žádného krysaře. Znám jen spasitele, který slibuje, že bude líp.

Kladu si tedy otázku, jak vzniká tak hluboká a nepřekonatelná závislost na jednom člověku. Proč lidi zcela bezhlavě následují svého vůdce jako byl Adolf Hitler, Josif Vissarionovič Džugašvili Stalin nebo Vladimír Vladimírovič Putin. V čem je zakletý ten mechanismus až slepé víry? Mechanismus je stejný jako ve slepé víře v Boha u některých věřících.

Komunisti nás ve školách učili, že víra v Boha vzniká prožitím hlubokého strachu. Člověk měl strach z blesku a hromu, a proto si stvořil boha Peruna. Církev prý strašila lidi posmrtným peklem a svým náboženstvím si získávala závislost svých věřících. Nemohu potvrdit. Ve středověku jsem nežil. Od Druhého vatikánského koncilu křesťané staví svůj vztah k Bohu na slovech epištoly evangelisty Jana, že Bůh je Láska.

Před několika desítkami let profesor Selly objevil stresovou reakci, která je příčinou nejrůznějších civilizačních chorob. O co jde? Ve svém fylogenetickém vývoji pro každého živočicha tato reakce na strach umožňovala jedinci jeho přežití.

Když se jedinec dostal do nějakého nebezpečí, jeho tělo se automaticky soustředilo na útěk před ním nebo na boj s nebezpečím. Pro rychlé rozhodnutí, zda boj nebo útěk, tělo redukuje spojení s racionalitou v kortexu, v mozkové kůře. K tomu dospělo nejnovější zkoumání, nový psychologický, neurofysiologický a behavioristický experimentální výzkum. Tuto Sellyho reakci dokážeme vyvolat i uměle.

Na těchto poznatcích je postavena celá ruská desinformační hybridní válka umožňující neuvěřitelným způsobem obsadit jakékoliv území ruského zájmu bez jediného výstřelu, bez ztráty jediného vojáka a ztráty jediné vojenské techniky.

Základem je petrohradský trolling (název podle lokalizace prvního zřízeného institutu) proměňující pravdu v lež a lež v pravdu. Tímto jednoduchým mechanismem lze v člověku vyvolat strach, jako bychom stáli před hladovým tygrem, kterému nemáme šanci utéci.

Přirozenou reakcí člověka je, že v mozku se odpojuje racionalita od silných emocí. V této situaci zmatku je zapojena druhá forma manipulace s člověkem. Göbbelsovským způsobem se do hlavy vtlouká jakákoliv „informace“, které člověk zcela iracionálně věří. Člověk je tímto mechanismem spoután věřit zcela absurdním mantrám. Tím lze vytvořit jakékoliv alternativní myšlení, ve kterém jsou jeho stoupenci zcela pevně zaháčkováni, jako ve víře v Boha.

Vůbec mne nepřekvapuje, že tyto poznatky jsou srovnávány s nedůvěryhodnými spikleneckými teoriemi, a že jsou spojovány s nepřijetím faktů dostupných z veřejných zdrojů.

Jde o popírání existence petrohradského institutu uvedeného do provozu záhy po rozpadu Sovětského svazu (Respekt), jde o popírání absolutní podrobenosti komunistů ruským tajným službám, kde někteří nechali svůj podpis na vázacím aktu (Zdeněk Fierlinger a další), jde o zamlčování řízení našeho Štrougalova Prognostického ústavu ruskými tajnými službami KGB (Respekt), jde o zamlčování, že politickou a ekonomickou transformaci u nás dělali zaměstnanci Štrougalova Prognostického ústavu, kteří nám tak přetáhli přes Listopad ruské mezilidské vztahy včetně politického byznysu, klientelismu, korupce, protekce a přípravy znovuovládnutí naší země ruským agresivním imperialismem (skoupení strategických podniků a nemovitostí ruskými oligarchy), jde o popírání prostoupení naší politiky a našich institucí ruskými agenty (BIS) a systematické podporování ruské hybridní války našimi občany. Je špatně, pokud v zájmu nesnižování hrdosti na Listopadovou politickou změnu, zavíráme oči před tím, že studenty 17/11-1989 na Národní třídu zavedli naše tajné služby! (ÚSTR)

Tato fakta bychom neměli zakrývat, ale naopak odkrývat zejména proto, že k vyrovnání s komunistickou érou dosud nedošlo, aby žádná cizí mocnost, ani naše destruktivní síly, nemohly s námi manipulovat. Dnes usilují o zařazení těchto faktů mezi směšné konspirační teorie.

Proč spojuju naši vnitrostátní politiku s tou mezinárodní? Protože jsme zemí ruského zájmu a navíc od ruské sabotáže ve Vrběticích jsme zemí pro Rusko nepřátelskou! Dále je nebezpečné, že jsou u nás strany využívající petrohradský trolling a göbbelsovské metody na vtloukání iracionálních myšlenek, včetně soustavně se opakujících pomluv současné demokratické vlády Petra Fialy.

V současnosti u nás vrcholí zápas mezi liberální demokracií a totalitou bez občanských svobod. Podobně jako na Slovensku můžeme nastoupit na cestu autoritativního režimu, jako mají v Rusku. Naši politici jsou na to připraveni!

Ale vraťme se k Babišovi. Když studuju vztah člověka věřícího v Boha, jde o stejný mechanismus víry, jako mají stoupenci Andreje Babiše ke svému vůdci. Člověk se nedokáže osvobodit od této iracionální víry. Začíná to tím, že člověk neví, co je pravda a co je lež.

Babiš setrvává na předkoncilním církevním paradigmatu, jehož mechanismus byl potvrzen nejnovějšími psychologickými, neurofysiologickými a behavioristickými poznatky. Ale současní křesťané a Církev P.P.Františka staví na tom, že Bůh je Láska, Cesta, Pravda a Život.

Václav Havel dobře věděl, kdo jsou komunisti a postkomunisti! Proto stavěl na svém hesle, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Držme se toho a liberální demokracii s občanskými svobodami a právním státem si uhájíme proti všem destruktivním silám!