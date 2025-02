ANO staví na „novém světovém řádu“

Richard Vrabec nás na ČT24 v Událostech, komentářích dne 13/2-2025 přesvědčoval, že židovsko-křesťanská éra již skončila a nastoupila éra moci silnějšího, což je nový světový řád.

To není nic nového! Právo silnějšího v přírodě panuje od nepaměti, platilo v prvobytně pospolné společnosti a v zaostalejších společnostech platí po celém světě dosud.

Ke kultivaci po celém světě sloužilo náboženství, úcta k Někomu, kdo je silnější než člověk, úcta k Bohu v nejrůznějších podobách. V Evropě stavíme na židovské a křesťanské kultuře. Tato kultura stále zápasila a zápasí s kulturou, která staví na primitivním právu silnějšího.

Není to tak dávno, co jsme byli přesvědčováni, že imperialistický světový řád se mění v komunistický řád světa. Většina z nás nevnímala, že jde pouze o fíkový list zakrývající nelidské vztahy v Sovětském svazu. Vnímali jsme to jako souboj křesťanského způsobu života s komunistickou představou. A dnes se dovídáme, že křesťanský řád světa je nahrazován novým světovým řádem, podléhání moci silnějšího

Prvně jsem tento názor slyšel při stáži na psychiatrii. Vnímal jsem to jako krok zpět a hle, dnes se k tomu hlásí někteří naši politici. Chtějí, aby se Ukrajina vzdala ruské imperialistické agresi, a tím skončila nelidská válka po napadení Ukrajiny Putinovou ruskou armádou. Nechápal jsem, jak někdo může odmítat pomoc slabšímu, jak se někdo může chtít navrátit od kultivovaných lidských vztahů ke vztahům primitivním. Prý jde o nový světový řád!

Nemusíte se mnou souhlasit, ale já tuto proměnu vnímám jako důsledek ruské hybridní války. V první fázi ruské tajné služby založily instituty provádějící trolling, neboli proměňování pravdy v lež a proměňování lži v pravdu. První institut byl v Petrohradě. Dobře placení lidé prováděli rozvrat veřejných diskusí ve státech ruského zájmu. Popis metody a formy

podrobněji popisuje Alexandra Alvarová v „Průmysl lži“. Následovalo göbelsovské vtloukání ruských „pravd“ a pokročilý petrohradský trolling, kterému se vyučily opoziční, autoritativní strany. Jen jsem netušil, že je to vnímáno jako nový řád světa.

Zahájení třetí světové války jsem vnímal jako celosvětový zápas demokracie s autoritativními režimy. Ono však prý jde o prosazování nového světového řádu. Bohatý a mocný člověk smí vše a vše mu bude odpuštěno. Může lhát, může krást, může vést nespravedlivé války, může vraždit, koho chce, a může obsazovat země, které se mu zlíbí. To je nekulturní krok zpět!

Jednání Donalda Trumpa jsem vnímal jako morální útok na demokracii. Amerika, kolébka moderní demokracie, popírá základní principy liberální demokracie. Američané si volí do svého čela podivně samolibého člověka, sloužícího jen sobě, několikanásobně justičně stíhaného, který lže, odmítá platit daně a napadá výsledek demokratických voleb.

Ale takový člověk se lidu líbí! Oceňuje ho Babišovo ANO, Okamurovo SPD, paradoxně i komunistka Kateřina Konečná, populistické opoziční strany i straničky, Trikolora, líbí se Sašovi Vondrovi, Václavu Klausovi, Miloši Zemanovi, Viktoru Orbánovi, Robertu Ficovi a bezpochyby i Vladimíru Putinovi. Ostatně Alexandra Alvarová potvrzuje, že Rusové měli na jeho zvolení zájem i podíl.

Donald Trump si bude s Vladimírem Putinem dobře rozumět. Jsou z podobného těsta. Křesťanství je jen zástěrkou, oba touží po moci a slávě a oba si myslí, že mohou úplně všechno. A ti co je honorují? Chtějí se podílet na jejich moci!

Po válce i naši komunisti se podíleli na moci skrze Stalinovy tajné služby, s nimiž někteří podepsali spolupráci. V této spolupráci došlo k únorovému puči v roce 1948.

Od rozpadu Sovětského svazu se rozhodly tajné služby obnovit ruské impérium a zaútočily ve všech státech ruského zájmu v Evropě a ve světě hybridními formami války dávno před tím, než Putin napadl Ukrajinu. Díky pochlebovačným informacím o dostatečné destrukci Ukrajiny korupcí a ruskými destruktivními vztahy, Putin počítal s tím, že za tři dny uspořádá armádní přehlídku v Kyjevě. Ale Ukrajinci dosud nebyli dostatečně rozložení ruskou hybridní válkou.

Byli jsme překvapeni, jak špatně je ruská armáda připravena na válku. I když ti, co byli na vojně, to mohli vědět. Kdyby Evropa Ukrajině efektivně pomohla v této fázi, bylo by bývalo dávno po válce. Nyní to bude Evropu stát mnohem více peněz, aby se ruské agresi ubránila!

Ruská hybridní válka se týká všech zemí ruského zájmu. Putin usiluje o podřízení všech států, které patřily do moci Sovětského svazu, ale také sní o Veliké Rusi sahající od Lisabonu po Vladivostok! Skrze svoji hybridní válku vytvářející v těchto státech alternativní myšlení si také pěstuje strany ochotné mu sloužit, jako kdysi komunisti. Najdeme je ve všech státech Evropy. Možná i v Americe.

Donald Trump nabourávající základy a principy demokracie se tím přiklání k Vladimíru Putinovi, který opustil spravedlivý mezinárodní řád, odvrací se od pravdy a úcty k druhému člověku a snaží se ve své samolibé agresivitě dohnat svého ruského soupeře.

Zjevně jde o zápas demokracie s autoritativními režimy a je dobře, že naše politické strany potenciálně vedoucí zemi od liberální demokracie k autoritativním režimům se svojí úctou k Donaldu Trumpovi takto odhalily i pro naše obyčejné lidi, abychom se po podzimních volbách nemuseli divit, že směřujeme po trajektorii Slovenska a Maďarska!

Neobracejme se od kultivované lidskosti k bestiálním režimům, samolibosti a pohrdání člověkem!

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/225411000370213/

Kdo si to pustil, vnímáte, co to je pokročilý ruský trolling?