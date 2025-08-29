Americká demokracie se mění v autokracii

Je bolestivé, když v kolébce moderní demokracie je demokracie nahrazována autokratickým režimem. Totéž nám hrozí v našich podzimních volbách. Proč? Nezáleží nám na demokracii!

Promiňte! Máme plnou hubu demokracie, ale jde nám jen o naše dobré bydlo! Co víme o liberální demokracii s občanskými svobodami? Prakticky nic! Necháváme si vnutit výkřiky některých politiků ve sněmovně, že demokracie je totalita.

Necháváme si vnutit ruskou propagandou, že liberální demokracie není demokracie. Že občanská svoboda nemá s demokracií nic společného? Že správná demokracie umožňuje zvolit si autokratický režim a totalitu! Takovéto podivné slovní tanečky slyšíme kolem sebe. Stále častěji slyšíme, že demokracie je jen tehdy, když si můžeme svobodně zvolit autoritativní režim! Demokraté, probuďte se!

Vážné je varování, které občas mezi sebou slyšíme od poloviny minulého století, že liberální demokracie je jen pro demokraticky myslící občany. Naše společnost je znásilněná zvenčí i zevnitř soustavným zamlžování podstaty demokracie!

Naši občané a naši politici jsou utvrzováni v tom, že politici nejsou služebníci našich občanů, že politici jsou tu jen pro své vlastní hamty-hamty. Nebyla tak dokonce utvářena naše politická scéna transformátory naší společnosti i po Listopadu v duchu ruských ekonomicko-politických vztahů?

Hledejme pravdivý pohled a držme si vzájemnou lidskou úctu mezi námi! Jen tak překonáme plíživou východní infekci rozkládající naši liberální demokracii!

Nevolme politiky, kteří si neváží naší liberální demokracie s občanskými svobodami, kteří mažou lidem med kolem huby, i když jimi pohrdají, a nevolme politiky, kteří se nestydí nám tvrdit do očí, že dávají přednost ruskému agresivnímu imperialismu před naší bezpečností a státní svrchovanosti zakotvené v evropských strukturách a NATO.

Nejen v Americe, ale i ve všech demokratických státech je liberální demokracie ohrožena psychopaticky narušenými osobnostmi. Ty najdeme v každé společnosti. I u nás jich máme celou řadu!

Nemoci demokracie v Americe se mohou vyléčit, ale ztráta demokracie u nás, podložená ruskou desinformační kampaní, může trvat desetiletí! V únoru 1948 to bylo pod dohledem Rusů jen čtyřicet let. Ale může to trvat mnohem déle. To chcete připravit našim dětem?!?

Autor: Bohumír Šimek | pátek 29.8.2025 20:18 | karma článku: 5,61 | přečteno: 61x

Bohumír Šimek

  • Počet článků 711
  • Celková karma 13,71
  • Průměrná čtenost 1044x
Celý život jsem studoval medicínu a pracoval jako klíč ke zdravotní péči, jako venkovský praktický lékař. Po Listopadu jsem se zabýval organizací zdravotní péče a diskutoval v různých odborných časopisech. Po Listopadu jsem se účastnil politiky zakládáním Občanského fóra a Občanské demokratické strany v jedné pohraniční obci. Pak jsem postrádal u ODS nejprve konservativismus, ale posléze i pravicovost. Tak jsem vystoupil. Celý život od dětství jsem se snažil řešit vztah mezi determinismem a svobodnou vůlí. Zajímavé jsou konsekvence v teologii a justici. Celý život jsem řešil problémy věřících Bohu a atheistů. Klíčovým je, že Bůh není součástí tohoto světa. Sleduji polistopadový vývoj politiky a obávám se o naši liberální demokracii, naše občanské svobody a o právní stát, protože na můj vkus zde příliš mnoho občanů podléhá alternativnímu myšlení, jehož zdrojem je již desetiletí trvající ruská hybridní válka v Evropě, v Americe i v Africe. Pokud si chceme uchovat demokratické hodnoty, musíme se navrátit k Václavu Havlovi, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Bez těchto hodnot nefunguje demokracie, občanské svobody ani právní stát!

