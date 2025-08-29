Americká demokracie se mění v autokracii
Promiňte! Máme plnou hubu demokracie, ale jde nám jen o naše dobré bydlo! Co víme o liberální demokracii s občanskými svobodami? Prakticky nic! Necháváme si vnutit výkřiky některých politiků ve sněmovně, že demokracie je totalita.
Necháváme si vnutit ruskou propagandou, že liberální demokracie není demokracie. Že občanská svoboda nemá s demokracií nic společného? Že správná demokracie umožňuje zvolit si autokratický režim a totalitu! Takovéto podivné slovní tanečky slyšíme kolem sebe. Stále častěji slyšíme, že demokracie je jen tehdy, když si můžeme svobodně zvolit autoritativní režim! Demokraté, probuďte se!
Vážné je varování, které občas mezi sebou slyšíme od poloviny minulého století, že liberální demokracie je jen pro demokraticky myslící občany. Naše společnost je znásilněná zvenčí i zevnitř soustavným zamlžování podstaty demokracie!
Naši občané a naši politici jsou utvrzováni v tom, že politici nejsou služebníci našich občanů, že politici jsou tu jen pro své vlastní hamty-hamty. Nebyla tak dokonce utvářena naše politická scéna transformátory naší společnosti i po Listopadu v duchu ruských ekonomicko-politických vztahů?
Hledejme pravdivý pohled a držme si vzájemnou lidskou úctu mezi námi! Jen tak překonáme plíživou východní infekci rozkládající naši liberální demokracii!
Nevolme politiky, kteří si neváží naší liberální demokracie s občanskými svobodami, kteří mažou lidem med kolem huby, i když jimi pohrdají, a nevolme politiky, kteří se nestydí nám tvrdit do očí, že dávají přednost ruskému agresivnímu imperialismu před naší bezpečností a státní svrchovanosti zakotvené v evropských strukturách a NATO.
Nejen v Americe, ale i ve všech demokratických státech je liberální demokracie ohrožena psychopaticky narušenými osobnostmi. Ty najdeme v každé společnosti. I u nás jich máme celou řadu!
Nemoci demokracie v Americe se mohou vyléčit, ale ztráta demokracie u nás, podložená ruskou desinformační kampaní, může trvat desetiletí! V únoru 1948 to bylo pod dohledem Rusů jen čtyřicet let. Ale může to trvat mnohem déle. To chcete připravit našim dětem?!?
Bohumír Šimek
Rusko znovu vítězí!
Rusko nevítězí na Ukrajině, ale vítězí v Evropě! Již vloni na podzim kremelská věrchuška oslavila své vítězství v Evropě. V té době vloni slavili své vítězství v letošních volbách také Babiš se Zemanem.
Bohumír Šimek
Trump a Putin
O Ukrajinu vůbec nejde. Jde o nové rozdělení světa mezi dvěma velmocemi, mezi Moskvou a Washingtonem, mezi Kremlem a Bílým domem, mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem. Zkusme to pochopit.
Bohumír Šimek
Sebevražda SOCDEM
Česká strana sociálně demokratická byla založena roku 1878 jako levicová strana starající se především o práva dělníků. V červnu 2023 si změnila značku na SOCDEM a Janu Maláčovou si zvolila do svého čela. Může přežít?
Bohumír Šimek
Blažek a Putin
Před dvěma měsíci Richard Brabec, ano z ANO, na ČT24, v „Událostech, komentářích“ marxisticky přesvědčoval ministra Martina Dvořáka, že nastal „nový světový řád“, řád moci a síly. Nenastal! Ani Putin nenastoupil vládu nad světem!
Bohumír Šimek
A co to je ta demokracie?
To byl dotaz jedné z vás, které jsem slíbil odpověď. Popíšu jen základy, které může znát každý z nás, každý laik, a nepotřebuje se k tomu věnovat studiu politologie.
