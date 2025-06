Manželský fejeton #7: Proč je víkend tajná zbraň na krizi manželství?

Znáte to. Celý týden běžíme z jednoho úkolu do druhého, hlava plná povinností, kalendář přetéká a večer padáme do postele s pocitem, že se to nějak zvládlo.

A mezitím, skoro nepozorovaně, se nám manželství vytrácí do pozadí. Pořád tam je, ale už se mu moc nevěnujeme. Jako květina, co se zalije jednou za čas jen aby neuschla. Na problémy v manželství obvykle dojde řada až ve chvíli, kdy už mezi námi není tak úplně ticho – ale spíš dusno. A tehdy si vzpomeneme, že bychom s tím možná měli něco dělat. Jenže... práce, děti, únava, starosti. A výmluva „teď na to fakt nemám čas“ se stane každodenní mantrou. A právě proto je víkend příležitost. Není to žádná magická formule, ale je to ideální chvíle udělat si prostor pro sebe, pro partnera, pro to společné. Když si uděláme čas, máme první důležitý krok za sebou. A ten druhý? Zkuste něco opravdu jednoduchého ale přitom nečekaně účinného. Přijďte za partnerem a zeptejte se:

„Co bys tenhle víkend rád/a dělal/a? Jaký by sis ho představoval/a?“



A pak podle toho naplánujte víkend. Uvidíte, jak tenhle malý zájem o touhy partnera může přinést velkou změnu. Plusové body v manželském účtu vám naskočí dřív, než si stihnete udělat kafe. Protože když upřímně hledáme cestu k druhému člověku = chceme naplnit jeho touhy, i ta největší krize se dá krok za krokem zjemnit a přetavit v něco nového. PS: Kdy jste se naposledy takhle svého partnera zeptali?