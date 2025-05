Manželský fejeton #6: Co dělat, aby si váš manžel neplatil OnlyFans modelku

Dneska jsem četl zajímavou studii. Prý si muži už OnlyFans neplatí hlavně kvůli erotickému obsahu. Ne. Oni tam hledají… Komunikaci. Naslouchání. Podporu. Chápete to?

Muž si otevře účet, zadá platební kartu a místo nahých fotek chce, aby ho někdo vyslechl, řekl mu, že je důležitý, a zeptal se ho, jaký měl den.

Podle studie nejúspěšnější OnlyFans modelky vydělávají nejvíc ne díky výstřihům, ale díky tomu, že si s muži povídají. A ne o ničem peprném. Ne. O dětství, práci a koníčcích. Tedy témata, která by normálně řešil doma, kdyby měl s kým. Ale doma většinou slyší: „Vynes odpadky. Napiš úkoly s dětmi. A zítra jedeš pro malýho!“ A tak si najde někoho jako „Luna35“, která mu za 9,99 dolarů za měsíc sem tam napíše: „A jak ses měl dneska, zlatíčko?“ A jemu se rozsvítí oči jako chlapci u autodráhy.

Jsme zpátky jediné příčiny manželských krizí – nenaplněné touhy. Život nás žene dopředu skrze touhu. Příroda v tom má jasno: chce, abychom žili v páru. Aby se muž a žena vzájemně podporovali. Ale místo toho, aby byl domov přístav, kam se vracíme nabít baterky, je to často servisní stanice – rychle jídlo, dítě, povinnosti – a šup zpět do práce nebo na gauč s mobilem v ruce.

Když má muž neuspokojené touhy a nemusíme se bavit jen o těch sexuálních, když necítí podporu, pochopení, blízkost, tak hledá jinde. A dnes už nemusí jít do hospody nebo do postele s kolegyní z účtárny. Stačí pár kliknutí a karta, která se pravidelně zatíží poplatkem za „speciální obsah“.

A přitom často stačí málo. Zajímat se. Naslouchat. Podporovat. A samozřejmě, platí to i obráceně – muž musí dělat totéž, zajímat se a naslouchat svoji ženě. Protože buď budou růst zisky síťě OnlyFans, nebo poroste naše manželství.

Tak co si vybereme? Radši večer s manželkou či manželem a vzájemným rozhovorem o tom, jaké to bylo dnes v práci a s dětmi, nebo to aby se kreditní karta stala mecenášem „Luny35“, kterou sice absolutně nezajímá co jsem přes den dělal a prožil, ale ona se zkrátka a dobře se zeptá…