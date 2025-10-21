Zavři pusu a poslouchej mě aneb úpadek dnešní doby..
Situace ve společnosti je složitá a příčinou nejsou jen ekonomické rozdíly, ale jakési vyprázdění základních hodnot.
V Boha moc nevěříme, protože když se podíváme na kauzy zneužívání v církvi, tak si řekněme jistě a tihle lidé mě budou poučovat a nějak morálně vést?
Pak se podíváme na Internet a společnost jako celek.
Nic není zakázáno a vše je dovoleno. V diskusích, v podcastech, sociáních sítích i vztazích i společnosti jako takové.
Kde je nějaké tabu nebo něco co má respekt a vážnost?
Manželství? Dávno ne.
Rozbití vztahu dvou lidí a vytváření dalších a dalších vztahů je dnes normou, protože chceme všechno rychle a hned.
Politici se v diskusích a povolebních debatách hádají stylem a hantýrkou, kterou bereme jaksi s úsměvem v poscastech ala Agáta a Ornela.
Tahke hantýrka, bulvárnost a neetičnost nám už přerostla do veřejného a mediálního prostoru zcela bežně. Bohužel.
Nechci jen plošně zobecňovat. Moc dobře vím, že tétama, která zmiňuji mají širší souvislosti, které by stáli za hlubší debatu i prozkoumání.
Naučili jsme se oceňovat úspech a výkon a to skoro za každnou cenu. Mnohdy zapomínáme, že i výkonní lidé jsou často díky workoholismu v podstatě otroky sami sebe a pozornosti na sociáloních sítích. I
Instagram, Facebook, Tick tok a další. To se prostě počítá.
Když nemáš sledující, tak svojí práci neděláš určitě dobře a nikdo tě nezná.
Je jedno, že když jsem v promlémech, tak hledám kvalitního lékaře a né toho co má ty sledující.
Vzdělaný a citlivý učitel, který porozumí mému stále vyděšenému prvňáčkovi, třeba sítě vesměs nepoužívá.
Tak to ho nic nenaučí, protože ještě neabsoloval všechno a neovlíádá AI levou zadní?
Pokud chceme někoho seřvat, tak to klidně uděláme.
V povolební debatě, v obchodě ve frontě nebo třeba ředitelku naší školy, protože nikdo nebude mým dětem něco zakazovat.
A tak bych mohla pokračovat dál a dál.
Odvaha, čestnost, hodnoty, důvěra, fair play, hrdost, historie.
Pokud se pro společnost tohle stanou jen plané pojmy, které najdeme jen v učebnich historie, sociologie apod. a nebudeme se snažit na nich trvat nebo je i ctít a nedej Bože i dodržovat, tak to s námi jako společností i lidmi půjde pěkně z kopce.
A bohužel se tak už děje.
Hodnoty se vyprázdily nejen v politice, rodinách a institucích, ale i celosvětově přestávají platit jistoty, které s nadsázkou dávali vývoji a společnosti jakýsi řád a jistotu.
V jedné diskusi jsem slyšela, že by se herci se a umělci neměli míchat do politiky a poukazovat na svoje postoje.
Tohle je podle mě velice pohodlný a zbabělý názor.
Ano, umělci tak nepřijdou o svou prestiž, sledovanost a popularitu, pokud jim to teda stačí.
Někomu možná ano, ale většině myslím ne.
Právě herci a umělci v listopadu 1989 objížděli celé Československo a v divadlech probíhaly bouřlivé diskuse o hodnotách, svobodě a změně našeho společneského uspořádání.
Po rocích nesvobody se lidé chtěli znovu nadechnou a moci projevovat svoje názory a žít konečně svobodně.
Jneže jsme myslím trochu zapomněli, že svoboda není jen o moci, majetku a prosazování vlastích zájmů.
Svoboda je hlavně o hodnotách, lidskosti, odvaze, hrdosti a schopnosti respektovat i jiný názor než je můj vlastní.
Schopnost respektovat druhého v jeho lidství, ikdyž volil někoho jiného.
A pokud hodnoty, historii ani svobodu nebudeme chránit a ctít, tak se nám začnou ze společnosti najednou vytrácet a budou nám bytostně chybět.
A nenajdeme je u politiků, duchovních, pedagogů ani lékařů, prostě tam kde bychom je očekávali a chtěli vidtět.
Hodnoty a svobodu prostě musíme chránit a ctít my všichni, protože bez téhle odvady nenajdeme už nic čeho se jako lidé budeme moc chytit a držet.
A bude nám to velice chybět, protože ničím jiným hodnoty jako svoboda láska, pravda, lež, odvaha, historie či čest nelze nahradit.
A musíme je nejen chránit a ctít, ale hlavně žít.
Myslím, že jejich úpadek ve společnosti začínáme pociťovat už všichni.
Blanka Fay
Až nebude za co bojovat..
Musím napsat pár slov než si přečtete mou báseň, aby měl Pan perex klid. Někdy bych nejraději některá slova nepsala, ale život už je takový.
Blanka Fay
Naďa Válová svým koncertem v Betlémské kapli ukázala, jak skvělá zpěvačka vlastně je..
Dvacet let na scéně je už pěkná řádka let a tak zpěvačka a šansoniérka Naďa Válová nadělila koncert v nádherných prostorách Betlémské kaple nejen sobě, ale i svým fanouškům.
Blanka Fay
Jsem abstinent aneb závislí bojují nejtěžší boj v životě..
Už několik let jsem dobrovolný abstinent. Prostě nepiju. Vím jaké zlo je jakákoliv závislost a v padesáti letech si nepotřebuju alkoholem nic dokazovat.
Blanka Fay
Já, já, já a poté Bůh aneb mediální sebeprezentace farářky Martiny Viktorie Kopecké..
Už jsem o tom dříve psala. Jako věřící mi duchovní v médiích nevadí. Přece jenom, kde jinde hledat duchovní podporu a inspiraci než u těch, kteří by měli být duchovně mnohem dál než běžný smrtelník.
Blanka Fay
Reklamní blok jménem Český slavík aneb ztracená důstojnost české hudby..
Bylo to nedůstojné a hudbu to degradovalo na pouhou frašku. Páteční večer ve Forum Karlín byl o všem možném, ale ne o hudbě.
|Další články autora
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
Budapešť zůstává, čas je nejistý. Schůzka Putina s Trumpem v brzké době nebude
Setkání prezidentů Spojených států a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina se v bezprostřední...
Brusel vyslyšel Prahu, hlásí Hladík. Emisní povolenky nemají jen tak zdražovat
Evropská komise vyslyšela český požadavek na úpravu systému nových emisních povolenek ETS2 a...
Shoda je na věku odchodu do důchodu 65 let i na přidání peněz do zdravotnictví
V jednání o programu vznikající vlády Andreje Babiše pokračovali v úterý vyjednavači ANO, SPD a...
Čelní střet s nákladního a osobního auta na Jihlavsku. Jeden mrtvý a dva zranění
Smrtí řidiče osobního automobilu, zraněním jeho spolujezdce i řidiče nákladního vozidla skončila...
2+kk (56 m2), ul. U Hřiště, Radomyšl
U Hřiště, Radomyšl, okres Strakonice
9 300 Kč/měsíc
- Počet článků 399
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 2719x
Jsem věřící písničkářka, textařka, skladatelka a klavíristka. Vystudovala jsem magisterský obor sociální a mediální komunikace a hru na klavír.
blankafay.cz | písničkářka, textařka a klavíristka..