Vánoční zázrak pro všechny z nás..
Ano, jsem věřící a Vánoce jsou nejdůležitější křesťanské svátky, ale ta komerčnost kolem a reklama na vše možné, už mě unavuje.
Nemyslím si, že díky vygruntovanému bytu a umytým oknům se laicky řečeno na Štedrý den ukáže „ Ježíšek“ a dá mi nějaké dárky.
Já si chci k Vánocům prostě nadělit pokoj a klid, takže jsem se rozhodla, že chci být sama.
Žádné nucené úsměvy a setkání s lidmi, kteří vás vidět stejně nechtějí nebo vás budou vás kritizovat, jestli máte uklizeno a jak se vám povedla výzdoba.
Už jsem unavená a dost stará na to, že jsem si řekla, že tu Vánoční pohodu si s Pánem Bohem mohu vytvořit sama.
Žádný stres a předstírání, že máte nějakou rodinu, když víte, že jí nemáte.
Nestojím o jeden Štědrý večer zakončený hádkou a křikem a hodnocením mého života.
Vážně ne.
A kupodivu se na to moc těším.
Stromeček si koupím, to neodolám. A možná i trochu ulklidím.
Ale hlavně si uklidím v duši a nadělím si klid a pohodu.
Vánoce jsou zátěžové svátky pro mnoho lidí, protože ta iluzorní pohodová rodina, která se na nás usmívá ve vánoční reklamě, u mnoha lidí prostě není.
Lidé jsou sami, ať už doborovolně nebo, že to tak prostě je.
Rodiny jsou rozvrácené a hodně starých lidí třeba už nikoho nemá.
Všichni tito lidé by si jistě přáli nějakou rodinu či lepší vztahy.
Jiným blízcí třeba odešli.
Ikdyž jsem věřící, tak nemám odpověď na vše a nikomu nenabídnu nějaký Vánoční zázrak.
Ikdyž možná malý ano.
Myslím, že poprvé v životě mě netrápí, že na Štědrý den budu sama.
Vím, že Pán Bůh mě miluje a o Vánocích se mohu ztišit a znovu pochopit ten neskutečný příběh o narození Ježíše Krista, Božího syna.
A ikdyž v Boha třeba nevěříte, tak při sledování pohádky Anděl Páně vždycky nějak tušímě, že nějaká naděje a dobro tady prostě je a tomu těžkému v životě nečelíme sami.
Sice si Pána Boha nepředstavuju jak letí na obláčku, ale vím, že on nás vždycky podrží, pochopí a pomůže nám najít tu správnou cestu.
Stejně jako ukázal cestu Josefovi do Betléma.
Jsem věřící písničkářka, textařka, skladatelka a klavíristka.
