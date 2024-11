Reklamní blok jménem Český slavík aneb ztracená důstojnost české hudby..

Bylo to nedůstojné a hudbu to degradovalo na pouhou frašku. Páteční večer ve Forum Karlín byl o všem možném, ale ne o hudbě.

Vtípek za vtípkem, reklamní propagace vlastních akcí až za hranicí trapnosti.

Tak na mne bohužel působilo předávání hudebních cen Český slavík.

Jako muzikant, jsem se těšila hlavně na muziku a jako divák na důstojnou show.

Bohužel nepřišlo ani jedno, i když moderátorské duo Sokol - Háma se o show snažili až na hraně únostnosti.

Jejich „gayovské“ válení po podlaze nebo zpívání Bílé orchideje hodilo předávání hudebních cen s určitou tradicí do bahna komerční zábavy a trapnosti.

Ano, předávající muzikantka LP jistě pochopila, že je naše společnost ke gayům jaksi otevřenější, ale člověk by očekával, že hudební ceny budou o hudbě a ne o nekorigované show dvou modarátorů.

Hudba vážně dostala na frak . Když Marek Ztracený ještě před závěrečným rýmem ve své písni zazpívané v přímém přenosu zapromoval své letní turné, tak jsem si říkala.

„ To jako vážně“? On zpropagoval své koncerty ještě než dozpíval“?

Myslím, že Českého slavíka můžeme zase klidně zrušit, protože českou hudbu spíše degraduje než propaguje.

Nebo příští rok by mohli všichni umělci nastoupit na podium a je jedno zda jsou nominování či nikoliv a odpromovat si vše, co je napadne. Třeba stavbu nového skleníku.

Takhle totiž nějak vypadal celý večer.

Reklama na cokoli od kohokoliv.

A propo hudba, ano nezemřela.

Kategorie objev roku, celkové vítězství Ewy Farné i český rap naštěstí ukazují, že se přece jen trochu jednalo o hudební ceny a nominovaní muzikanti dělají svou práci s nasazením a láskou.

Však Ewa Farná stále s pokorou přiznává jak vděčná je za to, že může dělat práci a zpívat svobodně to, co doopravdy miluje a za čím si stojí.

Možná by pořadatelé ani účinkující neměli zapomínat, že naší historii a to i hudební formovaly takové ikony jako Marta Kubišová či Marie Rottrová.

Však právě ony dámy se postaraly o nejdojemnější momenty celého večera, kdy na na pár minut vrátily hudebním cenám a české hudbě nějakou důstojnost.

Bohužel jen opravdu na chvíli.