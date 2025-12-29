Pukač a Spicy Pája dostali na Oktagonu 81 krvavou nakládačku aneb je tohle ještě sport?
Plnil sociální sítě, mediální rozhovory byly na každodenním pořádku. Zajímalo by mě, co měl ve smlouvě kromě finančního ohodnocení.
Něco ve smyslu dostaneš miliony, ale ponižovat a urážet můžeš koho chceš?
MMA je drsný sport, a protožě vyhrát může jen ten, kdo v postatě fyzicky zničí či přímo ubije do krve svého soupeře, tak ho mnozí za sport ani nepovažují.
Míra násilí je zde opravdu velká, ale má přesně daná pravidla.
Bojovníci MMA jsou fyzicky velice zdatní sportovci, o tom nelze vůbec pochybovat.
Můžeme se zastavit nad dvěma faktory.
Proč celebrity typu Pavla Totha okupují mediální prostor a proč jme ochotní se na to vůbec dívat?
Vážně není lepší jít na lyže, než sledovat kecy mladého kluka, který má v hlavě mnoho mindráků, ale chce mít peníze a být slavný?
Já jsem se na Oktagon 81 dívala ze dvou důvodů.
Velice mi vadí ponižování lidí a Pavel Toth i Robo Pukač říkali tolik nechutnostní, které jsou za hranicemi i jakéhokoliv trash talku, který je součástí show jménem Otagon, že mě prostě zajímalo, jak to dopadne.
Nemám ráda nasílí a dívat se na zkrvaveného influencera mě nijak netěšilo.
Je to však dopělý člověk a ty řeči, co měl byly vážně za jakokoli lidskou hranou.
Jeho nevyrovnanost a namachrovanost se před vstupem do klece před zápasem, ukázala jasně.
Nejprve se rozbrečel, protože mu došlo, že místo řečí začína realita, ale pak si ještě neodpustil vztyčený prostředníček k soupeřI Ondřeji Raškovi.
Tohle by si nikdo ze zápasníků nikdy nedovolil, a právě proto influencer dostal lidově řečeno přes hubu v rámci pravidel MMA.
Člověk bez pokory a jakéhokoli respektu si asi nic jiného nezasloužil.
Podobně se vyvíjel i zápas mezi Patrikem Kinclem a Robo Pukačem. Slovenský fighter sypal ze sebe během mediálního promo urážky jednu za druhou.
Patrik Kincl je zkušený bojovník a současná jednička střední váhy, který překonal své problémy a vrátil se v plné síle.
Vyučoval techniku MMA v přímém přenosu a Robo Pukač se v podstatě nezmohl na nijak velkou akci. Kromě prvního a druhého úderu nebyl v podstatě schopný Kincla vůbec ohrozil.
Prohrál a skončil z řeznými ránami po celém obličeji a přes otekliny přes celý obličej na vyhlašování téměř neviděl.
Závěr?
Dva muží, jeden celebrita a druhý profík ponižovali ve svých promluvách jak to šlo a nakonec oba skončili v krvi.
A nakonec z nich mluvila pokora. Oba pochhopili, že řeči a ponižování, mají své důsledky.
Je tohle ještě sport? A proč se na to vůbec díváme?
Dneska si každý vesměs může říkat cokoli a důsledky nikde.
V podstě i v politice někdy i v justici. Hranice se totálně posunuly.
A lidé postřebují vidět realitu. Když je něco už moc, tak to musí mít nějaký důsledek.
Oktagon vytvořil díky médiím sporotvně showbyznsovou show, kde se fandí do poslední kapky krve.
Je to v pořádku?
Nevím i já se na to dívám, protože miluji sport, ale je tohle ještě sport?
Nikdo už neukazuje tyhle bojovníky se zlomenými čelistmi, kostmi, otřesenými mozky v rukou lékařu na následných rentgench, cetéčkách či oprečních stolech.
Mnohdy se vracejí po úrazech těžko, někteří se nevrátí třeba nikdy.
Všichni MMA bojovíci riskují, že po každém zápase z nich mohou být v podstatě mrzáci.
Blanka Fay
Soudit je vždycky snadnější než chápat..
Máme za sebou Štědrý den a já sedám ke klávesnici počítače. Nechce se mi, ale musím. Možná je na čase jít s kůží na trh. Přece jenom už mám za sebou desítky blogů a x let zde na idnesu.
Blanka Fay
Vánoční zázrak pro všechny z nás..
Možná je to na 3. adventní neděli odvážné prohlášení, ale letos Vánoce vážně slavit nechci. Chci si je udělat jinak a po svém.
Blanka Fay
Český slavík jako pozlátko české populární hudby Aneb ne každý zpěvák musí vyprodat Eden..
O Českém slavíkovi jsem letos vůbec nechtěla psát. Nejprve jsem na něj měla jít pracovně a když jsem onemocněla a nakonec to nevyšlo, tak jsem se těšila, že se podívám v televizi.
Blanka Fay
Až nás zotročí AI aneb skutečné emoce si nenechám nikdy vzít..
Někdy mám pocit, když prokrastinuji na Instagramu a útočí na mě reklama na různou AI jedna za druhou, že pokud si zítra nevytvořím vlastního byznysového chatbota, tak můj život pozbyde smyslu.
Blanka Fay
Nahá seznamka Aneb tak se svlékni a vyber si!
Když jsem viděla čísla o popularitě Nahé seznamky v televizi, tak jsem přemýšlela. Je to mnou, že nechápu jak je někdo schopen se v televizi svléknout do naha kvůli rádoby seznámení, nebo divní jsou ti pro které je to normální?
- Počet článků 405
- Celková karma 16,52
- Průměrná čtenost 2690x
Jsem věřící písničkářka, textařka, skladatelka a klavíristka. Vystudovala jsem magisterský obor sociální a mediální komunikace a hru na klavír.
blankafay.cz | písničkářka, textařka a klavíristka..