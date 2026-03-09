Padesátníci vám ještě ukážou..
A nás vážně málo není.
Nemám problém se učit ani vzdělávat. Čtu myslím dost, ikdyž poslední dobou jsou to hodně audioknihy, ale moje knihovny přetékají psychologickou a duchovní literaturou. No, každý máme nějaké hobby.
Mým oborem je hudba,i když vysokoškolské vzdělání mám v oblastí médií.
Velice mi vadí současný trend, kdy se z lidí mé generace dělá na trhu práce jakési přebytkové zboží.
Samožřejmě se to netýká těch, co jsou milionáři či miliardáři a koukají na nás ze stránek Forbesu.
Tenhle článek není rozhodně stěžovácí. Spíš boj s lidskou omezeností.
Já nikdy nezapadnu do klasické práce od 8 do 17 hod. a práci si vždy budu vytvářet a hledat sama.
Ale hodně lidí prácovní poměr chce, neli nutně potřebuje, protože účty za základní věci se prostě neptají.
Pamatuji si různé pracovní pohovory v ném životě, než jsem se na ně postupně vykašlala.
Ve dvaceti jsem neměla praxi, ve třiceti jsem měla praxi různou, pak jsem měla VŠ, nejdřív tedy neměla atd.atd.
K tomu mám další dvě rekvalifikace, x online kurzů a vebinářů, že už to ani nespočítám a svojí angličtinu jsem v českých pracovních poměrech nikdy pořádně nevyužila.
Vždycky jsem měla k životopisům předpojatost. Kus papíru nebo dat, nikdy neukáže charakter člověka, jeho osobnost ani pracovní nasazení a schopnost se učit.
Ale jinak chápu, že CV má určitou vypovídající hodnotu.
Dneska máme Ai a ta nás prý všechny nahradí.
Samozřejmě je to nesmysl a i já přemýšlím, zda nezačínám používat umělou inteligenci v osobním životě už moc.
Žijeme v době, která je pěkně zblblá.
Dost lidí vydělává miliony díky Instagramu, jiní si myslí, že je to nesmysl a jiným se to nedaří, ikdyž by chtěli. Trošku jako s těmi investičnímy byty.
Já mám možná jednu výhodu, a to, že na svůj věk nevypadám, a ani se tak duševně necítím.
Ale v pomyslné škatulce jsem, stejně jako ostatní.
Možná se mýlím, ale stejně jako nepoznáte přírodu a oceán jen na základě skvělých reels z Instagramu, tak nepoznáte člověka podle číslovky, titulu ani životopisu.
Jsou to jen ukazatele a za těmi mohou být lidé různí.
Schopní i neschopní, vzdělání či jen titulování, lidští či sobečtí apod.
Dnešní společnost jasně ukazuje, že dané věci se mění a jen těžce hledáme hodnoty, kterých bychom se mohli držet.
Tyto hodnoty rozhodně nevidíme na naší politické scéně, občas probleskují některými médii, ale vždycky je najdeme u lidí, kteří milují svou práci a dělají ji s láskou a je jedno, zda jim je třicet nebo sedmdesát.
Nestavme proto lidem zbytečné škatulky a nedělejme z produktivních lidí kolem padesátky nějaké loosery a pitomce. A nejen z nich.
Myslím, že si to moje generace vážně nezaslouží a může těm mladším ukázat nejen jak se maká, ale jak se přemýšlí bez umělé inteligence a sociálních sítí.
Ne proto, že bychom je neuměli používat ke své práci, ale proto, že až nás Ai boom pohltí a převálcuje, tak budeme strašně hledat něco, co je ještě reálné a přirozené.
A to reálné a přirozené bude jednou tou nejcennější hodnotou.
Blanka Fay
Vystudovala jsem magisterský obor sociální a mediální komunikace a hgu na klavír.
