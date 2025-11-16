Nahá seznamka Aneb tak se svlékni a vyber si!
Sociální sítě ovlivňují náš svět, ať už si to připouštíme či ne.
A seznamování nám moc neusnadňují. Nedávno mě pobavil jeden komentář pod propagačním videem Nahé seznamky na Facebooku.
Jedna paní si s úsměvem povzdechla, že kde jsou ty doby, kdy se seznamovalo nějak normálně a třeba přes inzerát a dopisy v Annonci.
Chápu, že mladší generace neví o co běží.
To si tak jeden člověk dal do tištěných novin inzerát na seznámení a jiný mu dopisem odpověděl.
A pokud si byli sympatičtí, tak si napsali pár papírových dopisů a třeba přiložily i telefonní čílslo na pevnou linku. A pokud je pošta za pár dni doručila, tak se mohlo jít třeba na rande.
Ano, pevná linka je ten telefon, který měli doma rodiče na šnůře ve zdi a na Instagram jste z něj žádnou fotku neudělali. Trochu nuda, co?
Pane Bože, já už jsem fakt asi.. No nic, jdeme dál.
Trošku to zkrátím. Pak jste mladému muži poslali svůj tel. a nakonec jste si dali rande třeba v restauraci.
Výhodou takového seznámení bylo, že jste nejen potkali živého a oblečeného mladého muže a zároveň jste si mohly udělat představu zda si je trochu podobný jako na té fotce co vám poslal a mohli ho i trochu poznat jako člověka.
A úplně stačilo, že měl modré džíny a bílou košili a vy jste řekli. Hezký kluk!
Nedokážu si představit, že by se na rande dostavil mladík úplně nahý, sedl si za stůl a řekl:“ Jednu kolu prosím.“
Společnost se ale asi mění a začíná tolerovat něco co bylo dříve tabu a myslím, že by tabu mělo i zůstat.
Neznám z reálného života moc lidí, kteří by chtěli svého partnera potkat poprvé úplně nahého.
A pokud jste se náhodou online s někým seznámili a on vám bez vašeho souhlasu začne posílat intimní fotky, tak ho můžete dle zákona stále zazažalovat za obtěžování.
Dnes tak děje bohužel docela často. Mě se to bohužel také stalo. Jeden muž z online seznamky neunesl, že na rande jít už nechci, tak si myslel, že zabere „ fotka“. Nezabrala, poslala jsem ho někam.
Vážně si myslíme, že se nám toto posouvání hranic nevymstí?
Pokud Nahá seznamka bude mediálně prezentována a propagována jako zcela něco běžného a normálního tak kam potom už lze zajít dál?
Pak už může být snad šokující jen ta soulouž v přímém přenosu, protože to nám díky Bohu, zatím televize jako seznamovací normu či přímý přenos ještě nenabídla.
Všichny známe i cítíme, co to znamená osobní prostor a jak blízko jsme schopni při reálné komunikaci do tohoto prostoru pustit druhého člověka.
Každý máme hranice nějde jinde, ale zdravá hranice pro komunikaci je přesně daná a pokud ji někdo naruší a začne nám křičet něco do obličeje třeba v tramvaji ze vzdálenosti kam pouštíme jen životního partnera, tak už je to velice nepříjemné a musíme automaticky poodstoupit, abychom zase měly svůj osobní prostor v pořádku.
Ano, chápu, že všichni jsme dospěli a můžeme si v televizi či online pustit, co chceme.
Ale právě jako dospělí bychom měli mít soudnost co je psychologicky zdravé, etické či morální. A co už je za hranou.
Každý kdo někdy miloval ví, že sex je skvělý a je součást našich životů.
Jenže jsem nejdřív jsem napsala miloval, protože všichni víme, že porno je něco úplně jiného.
Stejně tak seznamování lidí.
Sice jsme se posunuli do online prostoru a různých aplikací, kde vás někdo v pohodě ghostuje, ikdyž třeba předstírá, že s vámi chce mít vztah.
Je to sice špatná zkušenost, ale musíte se s tím umět vyrovnat, protože jste v online prostoru komunikovali dobrovolně jako dva dospělí.
Jistě znáte ty příklady z Netlix dokumentů, kdy si jedna žena dopisovala a domlouvala několik let seznámení s člověkem z něhož se nakonec vyklubala její sestřenice, která si z ní dělala jenom „srandu“ a několik let jí takto manipulovala.
Zřídila si k tomu i falešný učet na Facebooku a použila k tomu i společné přátele, aby to nebylo hned poznat.
V tomto případě šlo o několikaltou citovou újmu.
Myslím, že ta žena ztratila devět let života.
Vážně, za děvět let se s ním nebyla schopná sejít, až se nakonec ukázalo, že s ní manipuluje příbuzná.
Neptejte se mě proč to ta sestřenice udělala, na to policie nikdy nepřišla.
Dokonce s ním plánovala svatbu. Tedy s tou fikcí.
Ale zpátky k nám do České republiky.
Víte, jak si občas přátelé vyprávějí, kde se poznali se svými partnery.
Dnes je to často online nebo občas ještě snad i v realitě.
Nedokážu si však představit, že si pozvu do obýváku pár můžu, řeknu jim ať se svléknou a jednoho si vyberu. Tak číslo tři. No..
Divné že. Jenže tak nějak podobně nám Nahá seznamka představuje lidi na seznámení.
Tak se svékni a vyber si!
Tak děkuji, ale pro mě ne.
Já se stále ještě raději budu seznamovat naživo či v online seznamce a dám přednost jeho zájmům, povídání o životě či cestování.
A nahého ho chci vidět případně jenom ve vlastní posteli..
Blanka Fay
Zavři pusu a poslouchej mě aneb úpadek dnešní doby..
Titulek mého článku přesně ukazuje jaký mám pocit z dnešní společnosti a nás všech. Nemusíme mluvit jen o politice, která je teď aktuálním tématem, ale o společnosti jako celku.
Blanka Fay
Na konci..
Musím napsat pár slov než si přečtete mou báseň, aby měl Pan perex klid. Někdy bych nejraději některá slova nepsala, ale život už je takový.
Blanka Fay
Naďa Válová svým koncertem v Betlémské kapli ukázala, jak skvělá zpěvačka vlastně je..
Dvacet let na scéně je už pěkná řádka let a tak zpěvačka a šansoniérka Naďa Válová nadělila koncert v nádherných prostorách Betlémské kaple nejen sobě, ale i svým fanouškům.
Blanka Fay
Jsem abstinent aneb závislí bojují nejtěžší boj v životě..
Už několik let jsem dobrovolný abstinent. Prostě nepiju. Vím jaké zlo je jakákoliv závislost a v padesáti letech si nepotřebuju alkoholem nic dokazovat.
Blanka Fay
Já, já, já a poté Bůh aneb mediální sebeprezentace farářky Martiny Viktorie Kopecké..
Už jsem o tom dříve psala. Jako věřící mi duchovní v médiích nevadí. Přece jenom, kde jinde hledat duchovní podporu a inspiraci než u těch, kteří by měli být duchovně mnohem dál než běžný smrtelník.
Jsem věřící písničkářka, textařka, skladatelka a klavíristka. Vystudovala jsem magisterský obor sociální a mediální komunikace a hru na klavír.
blankafay.cz | písničkářka, textařka a klavíristka..