Když se soukromé stává veřejným aneb já ti to teda nandám!

Bylo to domluvené nebo nebylo? Tak tuhle otázku, si v listopadu po incidentu s moukou během večera Českého Slavíka, dost lidí pokládalo.

Po světe chodí spoustu dospělých, kteří své rodičovství nějak nezvládli. Kdyby ano, tak by nebyli plné kojenecké ústavy, dětské domovy či každou chvilku někdo neodložil své dítě do babyboxu.

Včera jsem se svým psím kámošem bohužel zase byla na veterinární klinice. Před vánoci jsem ho doma našla doslova v krvi a teď se mu to zase začalo vracet.

Nandej to tomu Soukupovi aneb šílenost jménem Clash of the Stars..

Show Clash of the Stars získává stále více na popularitě. Na včerejší 7 show v pořadí si do sportovní haly pražské Sparty v Praze koupilo lístky přes deset tisíc lidí.