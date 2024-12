Já, já, já a poté Bůh aneb mediální sebeprezentace farářky Martiny Viktorie Kopecké..

Už jsem o tom dříve psala. Jako věřící mi duchovní v médiích nevadí. Přece jenom, kde jinde hledat duchovní podporu a inspiraci než u těch, kteří by měli být duchovně mnohem dál než běžný smrtelník.

Já osobně velice ráda poslouchám duchovní promluvy Vojtěcha Kodeta. Ač nejsem katolička jako on,tak jeho zvěstování Božího slova se mi líbí. Přijde mi moudré a hluboké.

Má prostě snahu poskytovat lidem porozumění Bibli a vykládat jí pro člověka srozumitelně, protože Bible je velice složitá kniha.

Jednou jsem už o tom psala, ale pak jsem si nebyla jistá. Jenže mi to nedá.

Vůbec mi nevadí, že farářka Martina Viktorie Kopecká ma homosexuální orientaci, ale vadím mi, že úplně neprezentuje Boží poslaní.

Myslím tím, že duchovní by měl lidem nabízet „ duchovní potravu“, posilu, víru a slovo Boží.

Martina Viktorie Kopecká ale hlavně posiluje svůj mediální image.

Když jsem si pustila pár rozhovorů, dnes už i s její manželkou, tak vše se točilo jen kolem ní.

Její život, její fotky ze svatby, její tancování, její práce.

Jneže u duchovního by zájmeno její mělo vystřídat Jeho ( Boží).

Boží cesta, Boží poslání, Boží moudrost a třeba Boží vůle, protože křesťan se hlavně dotazuje, co chce v jeho životě Bůh.

Znovuzrozený křesťan přestává být sebestředný a soustředí se hlavně na Pána Boha a jak může díky jeho lásce sloužit světu a svému křesťanskému poslání.

Pokud by Martina Viktorie Kopecká byla „jen“ věřící a ne duchovní, tak by to bylo v pořádku.

Mohla by svúj mediální image upevňovat do nekončna a k tomu i hrdě vykládat o své manželce.

Nic proti tomu, ikdyž teď mě někteří věřící začnou asi „kamenovat“.

Jenže Martina Viktorie Kopecká je křesťan a duchovní.

Z úst takového člověka bych proto více očekávala slova o Bohu, víře, Bibli a třeba i trochu o vztahu ke své manželce, ikdyž homosexualita je pro většinu církví stále hřích.

Neočekávala bych, že takový člověk bude stále hovořit jen o sobě a bude posilovat svůj mediální image.

Nemám proti Martině Viktorii Kopecké zhola nic, ale tahle mediální sebeprezentace mi k duchovnímu prostě nesedí.

A ze své pozice by práve ona mohla otevřít, tak těžce nedořešenou křesťanskou otázku, zda a proč není homosexualita hřích.

Většina církví homosexualitu za hřích stále pokládá a jak se říká

ve filmu Známí neznámí.

„ Všichni mají o svobodné orientaci plnou pusu, ale jakmile se někdo k homosexualitě přizná, tak ho začnou najednou soudit a kamenovat.“

No, stačí si přečíst poslední diskuse na idnes.cz.