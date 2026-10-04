Díky AI budeme všichni bohatí a šťatní. Vážně se necháme tak lehce oblbnout??
Jenže se hlavně měníme my lidé a nevím, zda k lepšímu. Myslíme si, že více znamená vše a bez práce budeme šťastní.
A jen s povzdechem se díváme jak se náš svět před očima mění, kdy bohatí a mocní si chtějí urvat průběh dějin a přesvědčují nás, že je to pro naše dobro.
Pokud budeme nerozhodní a nevědomí, tak jednou budeme litovat, že jsme těm bohatým a mocným dali díky AI, takovou moc nad našimi životy.
Pohodlí, luxus a bezstarostnost získáme prý za to, když smysl a učel lidského bytí nahradí ve všem AI, roboti a nevím co ještě.
Nehchci svou svobodu a možnost volby odevzat Muskovi a jeho partě.
Slunce, vodu, přírodu, lásku, respekt, soucit ani smysl a účel nelze nahradit AI ani mocí či penězi.
Nenechme se přesvědčit, že pohodlný život bude život šťatsný a stejný pro všechny lidi na téhle planetě.
Nebude.
A bohatí a mocní se věttšinou nidky nedělí o své bohaství jen proto, že ho mají nadbytek.
Bohužel chtějí stále víc a to na úkor nás všech.
Bojím se, že to zatím moc nevidíme..
Blanka Fay
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Jsem věřící písničkářka, textařka, skladatelka a klavíristka. Vystudovala jsem magisterský obor sociální a mediální komunikace a hru na klavír.
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