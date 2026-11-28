Českého slavíka posílá na dno televizní zábavy duo Háma - Sokol..
Jenže, ikdyž má obnovený Slavík i kategorii Rap a hiphop,tak jiné hudební žánry, tam stále chybí.
Hudební byznys i diváci potřebují nějakou důstojnou hudební show, a proto obnovený Slavík táhne všechny, ikdyž ho vzápětí v něčem každý trochu zkritizuje.
Já hudbu miluju a přesně jak to ve svém děkovném projevu vyjádřil Jan Nedvěd. Hudba je láska a pro většinu muzikantů i lidí kolem hudebního byznysu, prostě celoživotní.
Český slavík by měl být oslavou této hudby, ikdyž samozřejmě s komerčním nádechem. Tomu se asi nevyhne, pokud se má pořadatelům nějak vyplatit.
Myslím, že se Český slavík za poslední roky už docela rozjel a stává se z něho společenská událost.
Bohužel vydržet rádoby humor dua Háma a Sokol je nad lidské síly.
Ponižující, urážlivý a homofobní humor těchto pánů, které mám jinak ráda, úplně zasťinuje hudbu a muzikanty, kterým je večer určen.
Na prvních příčkách se toho moc nemění, Ewa Farna má zlatého slavíka i absolutní vítězství a Václav Noid Bárta je stále ze svého prvenství mile zaskočen a Kabáti jsou opět první.
Oba dva zmínění hudebníci jsou nejen výborní zpěváci, ale divák vidí i jejich pokoru a přítup k hudbě a životu.
Ewa Farna ma za sebou neskutečný hudební rok, vyprodané Edeny, úspěšnou desku a na Národní třídě ukázala svou lidskost a důstojnost, když zazpívala píseň Modlitba, která je symbolem našich svobodných dějin.
Doba se změnila a celý život nemůžeme poslouchat Televarieté a bědovat nad minulostí televizní zábavy.
Ale i součásná televizní zábava a hudba by měla mít určitou důstojnost, vtip a třeba i prestiž.
Nějak si nedokážu představit, že kdyby ještě žil Karel Gott, tak by si nadšeně běžel pro dalšího Slavíka se slovy moderátorů.: Ty vole Karle, zase je to doma!“
Naší hudební scéně se daří, daří se i mladším interpretům, ikdyž peníze a kontakty stále rozhodují.
Pánové Háma a Sokol však musejí mít nějaký midrák, protože jejich homofobní rádoby vtípky působí jako, když včera zjistili, že sexuální orientace lidí je různá a v normální společnosti, to zcela bereme a respektujeme.
Možná jsem naivní, ale dobrou hudbu stále podle mě tvoří text, melodie a sdělení, která daná píseň má.
A proto folkové duo bratrů Nedvědů oslovovalo tolik lidi před listopadem 1989 a po něm a oslovuje je stále dodnes, protože i naše demokracie a svoboda je stále křehká.
A závěrečné hudební vystoupení mi přišlo lidsky, společensky i zvukově to nejlepší co na Českém slavíku zaznělo.
U písní bratří Nedvědů cítíme srdce, poetiku, liskost a svobodu.
U moderování Českého slavíka však cítím smutek a je mi trapně,kam rádoby posouváme naše současné moderátoské umění.
Právě moderátoři tvoří pátěř dobré a kvalitní televizní zábavy, to se pánové mohli od konkureční moderátorské dvojice televizní show Stardance i přinaučit.
Českému slavíkovi neubližuje nedostatek zajímavé hudby či nových muzikantů a interpretů. Těch máme docela dost, ikdyž pořádí vítězů se vesměs nemění.
Českého slavíka posílá na dno televizní zábavy duo Háma - Sokol.
A to je smutné a je velká škoda..
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Jsem věřící písničkářka, textařka, skladatelka a klavíristka. Vystudovala jsem magisterský obor sociální a mediální komunikace a hru na klavír.
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