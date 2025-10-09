Až nebude za co bojovat..
Celým svým srdcem věřím v lidskost a sílu našeho ducha, proto doufám, že nás umělá inteligence nikdy zcela nenahradí a vždy bude mít smysl psát básně jako je třeba tato.
Lidské city jsou nenahraditelné, ty nelze kopírovat.
Až nebude za co bojovat..
Na konci toho všeho Na konci mého žití
Na konci až nebude kam jíti
Na konci zjistím zda měla jsem odvahu milovat
Na konci Až nebude za co bojovat..
Blanka Fay
Naďa Válová svým koncertem v Betlémské kapli ukázala, jak skvělá zpěvačka vlastně je..
Dvacet let na scéně je už pěkná řádka let a tak zpěvačka a šansoniérka Naďa Válová nadělila koncert v nádherných prostorách Betlémské kaple nejen sobě, ale i svým fanouškům.
Blanka Fay
Jsem abstinent aneb závislí bojují nejtěžší boj v životě..
Už několik let jsem dobrovolný abstinent. Prostě nepiju. Vím jaké zlo je jakákoliv závislost a v padesáti letech si nepotřebuju alkoholem nic dokazovat.
Blanka Fay
Já, já, já a poté Bůh aneb mediální sebeprezentace farářky Martiny Viktorie Kopecké..
Už jsem o tom dříve psala. Jako věřící mi duchovní v médiích nevadí. Přece jenom, kde jinde hledat duchovní podporu a inspiraci než u těch, kteří by měli být duchovně mnohem dál než běžný smrtelník.
Blanka Fay
Reklamní blok jménem Český slavík aneb ztracená důstojnost české hudby..
Bylo to nedůstojné a hudbu to degradovalo na pouhou frašku. Páteční večer ve Forum Karlín byl o všem možném, ale ne o hudbě.
Blanka Fay
Vyzdvihovat Ivetu Bartošovou až po její smrti je holým pokrytectvím...
V době kdy jsem studovala Mediální komunikaci na vysoké škole články o Ivetě Bartošové plnily každý bulvár. Po svatbě, s dnes již zesnulým producentem Pomejem, mi jí bylo hodně líto.
- Počet článků 398
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 2725x
Jsem věřící písničkářka, textařka, skladatelka a klavíristka. Vystudovala jsem magisterský obor sociální a mediální komunikace a hru na klavír.
blankafay.cz | písničkářka, textařka a klavíristka..