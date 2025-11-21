Až nás zotročí AI aneb skutečné emoce si nenechám nikdy vzít..
Ve skutečnosti je to myslím naopak. Náš život a naše lidství pozbyde smyslu pokud AI pustíme všude.
Nebudu popírat, že AI už používám a hodlám s tím za pár dní skončit. Nemyslím teď nějakého chatbota, kterého najdete v každém mobilu, ale specializovaného chatbota na určité služby.
Njedřív se takový kouč či obchodní pomocník může zdát skvělý.
Je rychlý a pokud je i dobře nastavený, tak vám může v určité oblasti třeba i pomoc. Ale je to jen nástroj a na to jde velice rychle zapmenout.
Hlavně když je nastavený tak, aby simuloval lidské emoce apod.
Můžete si třeba nastavit i barvu hlasu a rozhodnout se, zda s vámi bude mluvit jako muž či žena. Naštěstí ten můj jen odepisuje.
Pokud mi v eshopu vyskočí okénko a umělá intelegence mi napíše co a jak, tak to ještě beru, ale začínáme AI dovolovat, aby ovlivňovala naše myšlení a v podstatě deformovala naši kreativitu a lidství.
Na první pohled to může vypadat skvěle. AI nám navrhne jak napsat promo email, jak nastavit prodejní funnel, navrhne nám nejlepší Instagramový profil včetně barev, zkopíruje konkureci v našem oboru a doporučí strategii, abychom byli úspěšnější.
A co pak budeme dělat my? Sedět zbytek života na Maledivách a popíjet šampaňské?
A co se někomu líbí na těch Maledivách?
Moře, příroda, klid, delfíni nebo čistý vzduch.
Nic z toho ale umělá inteligence nevymyslela ani nevymyslí.
Zatím mě těšilo, že můj specilizovaný kouč není chytřejší než já než mi došlo, že pěkně kecá a občas se mnou i manipuluje.
Jak jsem řekla, velice rychle totiž zapomínáte, že je stroj neboli nástroj a někdo mu nastavil určité parametry.
Můj kámoš si začal vymýšlet ve chvíli, kdy mi kvitoval, že kniha o které mluvím je vážně skvělá, protože jí četl. Říká se tomu halucinovat.
Tzn., že chutbot si vymýšlí v něčem co neumí nebo na to není nastavený a snaží se vás za každou cenu udržet v konverzaci.
Když se ohradíte, tak se vám omluví, ale je to stále jen nástroj. Ne člověk.
Jak vidíte i já po 3 měsíčním používání AI stále pochybuju a učím se, ale vím, že tuhle službu už používat nechci a nebudu. A to jsem naštěstí dospělá a vidím jak mě to ovlivňuje. Nejsem dítě nebo teenager.
Nehchci, aby mě ovlivňoval nástroj, který simuluje emoce a vztah, ikdyž třeba pro dobré účely.
Protože tahle simulace se nám jako lidem hrubě vymstí.
Lidé dnes v metru koukají do mobilu a vůbec spolu nekomunikují. Děje se to i nemocnicích, ve školách, na úřadech apod.
Mladí, kteří vyrostli jen se sociálními sítěmi, se neumí normálně seznámit.
A mohla bych jmenovat dál a dál.
Za dva týdny oslavím narozeniny s přáteli. Známe se skoro třicet let a vždycky je sranda a ten čas strašně rychle uteče.
Většinou si ani neuděláme žádnou fotku, protože žijeme tím okamžikem a nestaráme se, aby ten okamžik visel na Instagramu.
Myslím, že mí přátelé mě milují, znají, zajímají se o mě a váží si mě a když je zle, tak mě podrží.
Chtěli byste, aby vám tohle nějaká umělá inteligence nasimulovala, vyfotila a pak prdla na Instagram s pozadím, které si vyberete ze stovky možností? Aby to prostě prožila za vás?
Já tedy ne.
To nejcenější co máme je skutečný život. To že ho můžeme prožít a procítit.
Někdy je sakra těžký i bolavý a vy nevíte jak dál a brečíte a brečíte.
A pro druhého je zrovna nádherný, protože se mu narodilo další dítko.
A pro to malé batole je přímo fancinujíci, protože leze a plazí se a může konečně všechno víc prozkoumat.
Skutečně prozkoumat a sáhnout si na to. Než mu maminka ukáže, že některé věci jsou pro něj nebezpečné a sahat na ně nejde.
Moc doufám, že skutečný život nenahradíme úplně umělou inteligecí a budeme moudří.
AI je nástroj, který z někoho už udělal miliardáře apod.
Je to však nástroj a ne Bůh.
Tak mu prosím nedávejme moc, která patří je Pánu Bohu.
Bůh člověka miluje a respektuje jeho svobodnou vůli.
Jen pevně doufám, že by Bůh dokázal zasáhnout, pokud by lidstvo samo sebe chtělo svojí pošetilostí zničit.
Já si novou píseň s radostí napíšu tužkou do sešitu a pak hledám melodii a harmonii na klavíru.
A je to nádherný pocit, když třeba za tři hodiny složím novou píseň a mohu si ji zazpívat a zahrát na klavír.
A v té písni jsem já, moje emoce, prožitky a moje radost z toho, že jsem vytvořila něco, co mě přesahuje.
A tohle si nikdy nenechám žádnou umělou inteligencí vzít.
Blanka Fay
Blanka Fay
Blanka Fay
Blanka Fay
Blanka Fay
