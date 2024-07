Umělá inteligence udeřila?

Firma Crowdstrike ve spolupráci s firmou globální velikosti jejíž jméno nevyslovujeme způsobila celosvětovou havárii počítačů a počítačových terminálových sítí.

Geniální programátoři najatí firmou Crowdstrike vytvořili pomocí technologie umělé inteligence úchvatný systém střežící počítačové systémy a nazvali jej v záchvatu sebeoslavné nadřazenosti Falcon neboli Sokol. Nabídli tento SW především velkým firmám a korporacím po celém světě za nemalé peníze s ujištěním, že teprve teď mohou šéfové spát klidně bez obav, že by se do jejich počítačů a datových center mohli vloupat ve službách zločinců a zločinných organizací a nepřátelských států jiní geniální programátoři.

Dobrá věc se podařila a všichni zúčastnění se radovali, že jsou jejich počítače řízené operačním systémem od superfirmy jejíž jméno se nesmí vyslovovat v bezpečí, protože Crowdstrike Sokol nasazený do operačního systému bdí.

Smích jim ale ztuhnul ve tváři v pátek 19.července, kdy se miliony počítačů a terminálů nedaly nastartovat, točily se stále dokola v dalších a dalších restartech a nešťastní operátoři jen zírali na Modrou obrazovku smrti (BSoD - Blue screen of death), která se zobrazuje se v situaci, kdy je zjištěna závažná chyba, která může být zapříčiněna virem, softwarovou či hardwarovou chybou. Chybové hlášení je zobrazeno přes celou obrazovku bílým písmem na modrém podkladu, a proto je tedy odvozen název jako tzv. „Modrá smrt“.

Podrobnosti o tom, co se dělo, které firmy, nemocnice, letecké společnosti a jiné firmy či organizace byly a jak zasaženy nebudu popisovat. S úspěchem se dá tvrdit, že taková havárie se do onoho pátku nikdy nestala. Rozsah je daný všesvětovým rozšířením operačního systému od firmy kterou nesmíme jmenovat. To, že velká většina firem používá právě tento produkt je v pořádku, kdyby tomu tak nebylo, nedomluvili bychom se. Ti, kteří se pokoušeli od tohoto systému odpoutat neuspěli a tak osudy valné většiny osobních počítačů a terminálů jsou v rukách jediné nadnárodní SW firmy.

Která odsouhlasila firmě Crowstrike zapojení jejího podsystému Falcon do operačního systému. A byla to právě zpackaná aktualizace Falconu, která způsobila havarii OS.

Objevily se pomatení komentátoři s názory, že by ty škody, které nepochybně několikadenní nefunkčnost počítačů způsobia, měli dodavatelé operačního systému s implantovaným Sokolem zaplatit. Uvedu zde malou část z tzv.licenční smlouvy na užívání SW (SW se neprodává, prodává se jen právo jej užívat). Z textu pochopíte, že něco jako záruka se na SW neposkytuje. Cituji:

„S VÝHRADOU VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY A S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, KDY JSME VE ZLÉ VÍŘE SKRYLI VADY NEBO KDY TYTO VADY ZNEMOŽNILY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB, A S VÝJIMKOU PLACENÝCH PRODUKTŮ SKYPE POSKYTUJEME SLUŽBY „TAK, JAK JSOU“, „SE VŠEMI VADAMI“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“. NEZARUČUJEME PŘESNOST ANI VČASNOST SLUŽEB. UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POČÍTAČOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY NEJSOU BEZCHYBNÉ A ŽE MŮŽE DOCHÁZET K OBČASNÝM VÝPADKŮM. NEMŮŽEME ZARUČIT, ŽE SLUŽBA BUDE NEPŘERUŠOVANÁ, VČASNÁ, BEZPEČNÁ A BEZCHYBNÁ NEBO ŽE NEDOJDE KE ZTRÁTĚ DAT. „

Takže náš současný svět je řízen pomocí počítačů a SW, za který nikdo nenese odpovědnost, nikdo neručí za kvalitu a dochvilnost aktualizací.

Zastavme se u toho zvláštního slova “aktualizace“. Laik by se mohl domnívat, že výrobce SW poskytuje zcela automaticky a bezplatně uživateli SW úpravy zajišťující jakousi aktuálnost v čase, nějaké vylepšení, zdokonalení či rozšíření funkcí SW. V případě operačního systému se ale většinou jedná o opravy chybných částí OS které např. umožňují hackerům pronikat do vašeho počítač, krást data a páchat jiné zločiny. Prostě když se jistá část OS programovala, někde se něco přehlédlo a tak se to po nějaké době pomocí aktualizace opraví

Jistou část aktualizací ovšem tvoří i přidávání nových funkcí, které nejsou ale nijakým vylepšením, jen se přidá něco zbytného což většina uživatelů nikdy nepoužije. Pro aktualizace platí zásada pro tvorbu programů, že „když se opraví jedna chyba, zcela jistě se přidá další chyba nebo i více chyb“

A to se právě stalo firmě Crowdstrike při snaze buď něco opravit nebo vylepšit. A pozor, to se stalo u programu označovaném jako

„Falcon Intelligence a integrované zpravodajství o hrozbách je dalším krokem pro ochranu koncových bodů.

Nejen, že posouvá antivirovou detekci a detekci koncových bodů a upozornění na reakce na další úroveň

ukazuje, co se stalo na koncovém bodu, ale také odhaluje „kdo, proč a jak“ za tím

Záchvat. Pochopení hrozby na této úrovni je klíčem k předcházení budoucím útokům a

zvýšení nákladů pro protivníka.

Falcon Intelligence umožňuje zákazníkům všech velikostí lépe porozumět hrozbám, kterým čelí

a zlepšuje efektivitu jejich dalších investic do zabezpečení pomocí akceschopných a přizpůsobených

inteligenci k obraně proti budoucím útokům, díky čemuž se proaktivní zabezpečení stává realitou. “ (přeloženo automaticky Google)

A bude hůř, AI přichází.