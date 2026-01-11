Trumpovo Grónsko?
Já se ptám a on/ona odpovídá.
Otázka: Kdo žije v Grónsku dnes?
Grónsko je dnes autonomní území Dánského království, ale etnicky je to úplně jiný příběh.
Obyvatelstvo: dnes cca 89 % Inuité (Kalaallité), cca 11 % Dánové a ostatní Evropané. Takže: převážně Inuité, nikoli Dánové.
Dánové tvoří hlavně administrativu, odborné profese a část obyvatel ve městech.
Otázka: Kam se poděli Vikingové?
Vikingové zmizeli do roku 1500 z Grónska kvůli ochlazení klimatu, ekonomickému kolapsu, izolaci a ekologickému vyčerpání.
Otázka: Jak získali Gronsko Dánové?
Dánové Grónsko nedobyli, ani ho nekoupili. Získali ho postupně, právně a politicky — a ten proces je překvapivě dlouhý a zajímavý. Tady je to přehledně:
1) Původně Grónsko patřilo Norsku (10.–14. století).
Když Erik Rudý kolem roku 985 založil grónské osady, Grónsko se stalo částí norského království. Norsko tehdy vládlo i Islandu a Faerským ostrovům.
2) 1380: Unie Dánska a Norska.
Roku 1380 vznikla Kalmarská unie, později známá jako Dánsko‑norská unie. Tím se Grónsko dostalo pod společnou správu Dánska a Norska. Formálně stále patřilo Norsku, ale vládu vykonávali Dánové.
3) 15. století: Vikingové mizí, ale nárok zůstává. Kolem roku 1500 už v Grónsku nežili žádní Norové/ Wikingové. Kolonie zanikla, ale norský (a tedy dánsko‑norský) nárok trval dál.
4) 1721: Dánové se vracejí – misie a obchod. Dánský misionář Hans Egede založil roku 1721 první moderní osadu. Tím Dánsko obnovilo faktickou kontrolu nad Grónskem. Od té doby bylo Grónsko spravováno jako dánská kolonie.
5) 1814: Rozpad unie – Grónsko zůstává Dánsku. Po napoleonských válkách se Dánsko‑norská unie rozpadla. Norsko připadlo Švédsku. Grónsko, Island a Faerské ostrovy zůstaly Dánsku.
To je klíčový moment: Dánsko si Grónsko ponechalo jako své území.
6) 1933: Mezinárodní soud potvrdil, že Grónsko patří Dánsku.
Norsko se ještě jednou pokusilo získat část Grónska (tzv. „Eirik Raudes Land“). Dánsko podalo žalobu k Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu. Soud roku 1933 rozhodl: Grónsko patří výhradně Dánsku. Tím byl spor definitivně uzavřen.
7) 1979 a 2009: Autonomie a samospráva. Dánsko Grónsku postupně předalo většinu pravomocí: 1979 – Home Rule. 2009 – Self‑Government Act (ještě větší autonomie).
Dnes je Grónsko autonomní území v rámci Dánského království, ale s vlastním parlamentem a vládou.
Dánové získali Grónsko dědictvím po Norsku při rozpadu unie v roce 1814 a jejich nárok byl potvrzen mezinárodním soudem v roce 1933. Od té doby je Grónsko součástí Dánského království, dnes s rozsáhlou autonomií.
Otázka: Mají zdejší inuité dánské občanství?
Ano — většina Inuitů v Grónsku má dánské občanství. Je to dáno tím, že Grónsko je autonomní území v rámci Dánského království, takže jeho obyvatelé jsou právně dánští občané. Mají dánský pas, mohou volně cestovat a pracovat v celé EU (dokud bylo Dánsko součástí Schengenu, což stále je). Mají právo volit do dánského parlamentu (Folketingu) — Grónsko má v něm 2 poslance.
Autonomie: Grónsko má vlastní parlament (Inatsisartut) a vládu.
Inuité jsou zároveň grónští občané v místním smyslu (tj. obyvatelé Grónska), ale právně je jejich státní občanství dánské.
Výjimky: Inuité žijící mimo Grónsko (např. v Kanadě či na Aljašce) samozřejmě dánské občanství nemají — týká se to jen obyvatel Grónska.
Otázka: Proč není Gronsko v EU?
Grónsko kdysi v Evropském společenství bylo, ale rozhodlo se odejít. Je to jeden z mála případů v historii, kdy část členského státu EU odešla, zatímco stát samotný zůstal.
Tady je to přehledně.
1973: Dánsko vstoupilo do ES (předchůdce EU)
Když Dánsko vstoupilo do Evropských společenství, Grónsko jako jeho součást vstoupilo automaticky také.
Jenže Grónsku vadila rybolovná politika EU. EU (tehdy ES) měla společnou rybolovnou politiku, která:
- otevírala grónské vody evropským rybářským flotilám,
- omezovala grónskou kontrolu nad vlastními zdroji,
- zasahovala do hlavního grónského průmyslu (rybolov je pro ně klíčový).
Pro Grónsko to byla zásadní otázka přežití a ekonomické soběstačnosti.
1979: Grónsko získalo autonomii.
Po zavedení Home Rule (vnitřní samosprávy) získali Gróňané možnost rozhodovat o své budoucnosti. A hned ji využili.
1982: Referendum o vystoupení V roce 1982 proběhlo referendum: 53 % hlasovalo pro odchod. 47 % pro setrvání. Těsný, ale jasný výsledek.
1985: Grónsko oficiálně vystoupilo. V roce 1985 Grónsko formálně opustilo Evropská společenství.
Zůstalo však součástí Dánského království, územím s dánským občanstvím v zámořském vztahu k EU (OCT – Overseas Countries and Territories).
Co to znamená dnes:
Grónsko není v EU, ale má volný přístup na evropský trh pro ryby.
EU je jeho hlavní obchodní partner, má speciální dohody o rybolovu a financování, obyvatelé mají dánské občanství, tedy právo volného pohybu v EU
Stručná odpověď: Grónsko odešlo z EU v roce 1985 po referendu, protože chtělo získat zpět kontrolu nad svými rybolovnými zdroji. Dnes je mimo EU, ale má s ní úzké ekonomické vazby a jeho obyvatelé mají dánské občanství.
Otázka: Pokud by USA chtěly připojit Grónsko k USA, muselo by se to rozhodnout referendem občanů Grónska?
Krátká odpověď: Ano — bez souhlasu obyvatel Grónska by to nebylo možné. A ve skutečnosti by nestačilo jen jedno referendum, ale hned několik kroků. Pojďme to rozebrat přesně podle dnešního právního rámce.
Otázka: Může USA „koupit“ nebo připojit Grónsko? Ne. Grónsko není majetek Dánska, ale autonomní území s vlastním právem na sebeurčení.To znamená, že o své budoucnosti rozhodují Gróňané, nikoli Dánsko ani kdokoli jiný.
Otázka: Co by bylo potřeba, kdyby se Grónsko chtělo připojit k USA?
Referendum v Grónsku. Grónský Self‑Government Act (2009) říká jasně: Grónsko má právo na nezávislost, pokud si to odhlasuje v referendu.
O jakékoli změně statusu musí rozhodnout obyvatelé Grónska.
Takže první krok by byl:
1) První referendum: „Chceme se odtrhnout od Dánska?“ Bez toho se nic nestane.
2) Jednání s Dánskem.
Pokud by Grónsko v referendu schválilo nezávislost, muselo by:
- vyjednat s Dánskem podmínky odchodu,
- dohodnout majetkové, právní a mezinárodní otázky,
- získat mezinárodní uznání.
Dánsko nemůže Grónsko „prodat“, protože nemá právo nakládat s územím proti vůli jeho obyvatel.
Teprve poté by mohlo přijít referendum o vstupu do USA. Pokud by Grónsko bylo nezávislé, mohlo by teoreticky požádat o připojení k USA nebo o status podobný Portoriku. Ale i to by muselo být schváleno dalším referendem.
3) Druhé referendum: „Chceme vstoupit do USA?“
USA by to musely schválit. Americký Kongres by musel přijmout Grónsko jako stát nebo vytvořit pro něj zvláštní status (territory, commonwealth). Bez souhlasu Kongresu by to nešlo.
Stručná odpověď: USA nemohou Grónsko připojit bez souhlasu Gróňanů.
Muselo by proběhnout:
- Referendum o nezávislosti Grónska,
- Vyjednání odchodu s Dánskem,
- Referendum o vstupu do USA,
- Schválení americkým Kongresem.
Je to tedy právně možné, ale politicky extrémně nepravděpodobné.
Popiš dřívější pokusy USA Grónsko koupit.
Copilot : Tady je to — všechny tři pokusy USA získat Grónsko, přehledně, dramaticky a s kontextem. Je to fascinující kapitola geopolitiky, která se táhne přes 150 let.
Tři pokusy USA získat Grónsko:
Pokus 1) 1867 – první pokus po koupi Aljašky. Rok 1867 byl pro USA velký: právě koupily Aljašku od Ruska. A hned poté se objevila myšlenka pokračovat dál na sever.
Co se stalo:
Americký ministr zahraničí William H. Seward (autor koupě Aljašky) navrhl, aby USA koupily i Island a Grónsko. USA si nechaly vypracovat studii o strategické hodnotě Grónska.
Dánsko bylo ochotné jednat, ale USA nakonec ztratily zájem — měli dost práce s Aljaškou a rekonstrukcí po občanské válce.
Výsledek: žádná nabídka, žádná jednání, jen vážně míněný záměr, který vyšuměl.
Pokus 2) 1946 – Trumanova nabídka: 100 milionů dolarů.
Po druhé světové válce bylo Grónsko pro USA extrémně strategické:
- kontrola severního Atlantiku,
- možnost radarových a leteckých základen,
- přístup k Arktidě.
USA už během války Grónsko fakticky spravovaly (s dánským souhlasem), aby ho neobsadilo nacistické Německo.
Prezident Harry S. Truman nabídl Dánsku 100 milionů dolarů v hotovosti.
USA chtěly Grónsko jako území USA, podobně jako Aljašku.
Dánsko odmítlo — po válce chtělo obnovit svou prestiž a územní celistvost.
Výsledek: Dánsko řeklo „ne“.
USA ale získaly právo budovat základny (např. Thule).
Pokus 3) 2019 – Trumpův návrh. Třetí pokus byl nejmediálnější.
Co se stalo: Prezident Donald Trump se veřejně vyjádřil, že by USA měly Grónsko koupit. Byl to reálný návrh, ne vtip — Bílý dům skutečně zkoumal možnosti.
Dánsko reagovalo ostře: dánská premiérka Mette Frederiksen označila myšlenku za „absurdní“. Trump zrušil plánovanou návštěvu Dánska.
Výsledek: politicky nemožné, Grónsko i Dánsko odmítly.
Proč USA Grónsko chtěly?
Ve všech třech obdobích šlo o stejné motivy:
- vojenská poloha (kontrola severního Atlantiku a Arktidy),
- přístup k Arktidě a jejím zdrojům,
- letecké a radarové základny,
- přírodní suroviny (vzácné kovy, ropa, uran),
- strategická dominance vůči Rusku.
Otázka: Proč by Grónsko bylo pro USA strategicky mimořádně cenné ?
1) Nejlepší poloha v Arktidě.
Grónsko leží přesně tam, kde se setkává Severní Amerika, Evropa a Arktida. Z vojenského hlediska je to:
- ideální místo pro radary včasného varování,
- kontrolní bod nad severními leteckými trasami,
- přirozený „most“ mezi kontinenty
- Základna Thule je pro USA klíčová už dnes — sleduje ruské a čínské rakety.
2) Kontrola nad severní cestou – budoucí obchodní tepna.
Jak taje Arktida, otevírá se Severní mořská cesta a potenciálně i transpolární trasa.
Kdo kontroluje Grónsko, má:
- vliv na nové námořní trasy,
- přístup k arktickým přístavům,
- možnost ovlivňovat mezinárodní dopravu.
To je geopolitický jackpot.
3) Obrovské nerostné bohatství.
Grónsko má zásoby, které budou v 21. století extrémně důležité:
vzácné zeminy (neodym, dysprosium, terbium), uran, nikl, měď, zlato, potenciální ropa a plyn.
USA by tím získaly alternativu k čínským zdrojům vzácných kovů, což je strategická priorita.
4) Arktida jako nové geopolitické bojiště
V Arktidě soupeří: USA, Rusko, Čína (přes investice a „polární hedvábnou stezku“). Grónsko je nejlepší pozorovací a vojenská platforma v celé oblasti.
5) Protiraketová obrana
Z Grónska lze: sledovat balistické rakety letící přes severní pól, provozovat radary s extrémním dosahem, umístit systémy, které chrání USA i Evropu.
To je důvod, proč USA investují do své základny Thule miliardy.
6) Vědecká a klimatická hodnota
Grónský ledovec je: největší zásobárna sladké vody na severní polokouli, klíč k pochopení klimatických změn, ideální místo pro výzkumné stanice. USA by tím získaly vědeckou dominanci v Arktidě.
Stručné shrnutí:
Grónsko je pro USA strategicky cenné, protože nabízí:
- nejlepší vojenskou pozici v Arktidě,
- kontrolu nad budoucími námořními trasami,
- obrovské nerostné bohatství,
- klíčové místo pro protiraketovou obranu,
- vědecký a klimatický význam.
Proto se USA pokoušely Grónsko získat už třikrát — a proto se o něj budou zajímat i nadále.
Úkol pro AI: Popiš scénáře možného připojení Gronska k USA.
Copilotl: Pojďme to vzít opravdu systematicky.
Scénáře připojení Grónska k USA jsou teoretické, ale dají se rozdělit do tří realistických modelů. Každý z nich má jiné právní, politické i praktické překážky.
Varianta 1) Nezávislost Grónska → následné připojení k USA
Toto je jediný právně čistý a realistický scénář.
Krok 1: Referendum o nezávislosti
Grónsko má podle Self‑Government Act (2009) právo vyhlásit nezávislost, pokud si to odhlasuje v referendu.
Krok 2: Vyjednání odchodu s Dánskem
Musely by se vyřešit otázky:
rozdělení majetku, mezinárodní smlouvy, obrana a bezpečnost, měna a ekonomika.
Dánsko nemůže Grónsko „prodat“, protože není jeho majetkem.
Krok 3: Referendum o vstupu do USA
Jako nezávislý stát by Grónsko mohlo: požádat o vstup do USA jako nový stát nebo požádat o status territory (jako Guam, Portoriko).
Krok 4: Schválení americkým Kongresem
Kongres USA by musel: přijmout Grónsko jako stát nebo vytvořit pro něj zvláštní status. Bez Kongresu to nejde.
Hodnocení
Nejpravděpodobnější ze všech scénářů, ale stále politicky velmi složitý.
Varianta 2) Grónsko zůstane autonomní, ale uzavře s USA hlubokou bezpečnostní smlouvu.
Toto není připojení, ale de facto posun směrem k USA.
Mohlo by jít o: americkou obranu Grónska, rozšíření základny Thule, americké investice do infrastruktury, privilegovaný přístup USA k surovinám.
Grónsko by zůstalo součástí Dánska mimo USA. Ale geopoliticky by se posunulo blíž k Washingtonu.
Hodnocení
Velmi realistické, protože Grónsko už dnes s USA úzce spolupracuje.
Varianta 3) Připojení Grónska k USA jako „territory“ bez plné státnosti
Tento model by připomínal: Guam, Americkou Samou nebo Portoriko.
Jak by to proběhlo?
Grónsko se stane nezávislým státem.
V referendu schválí vstup do USA jako territory. Kongres USA to potvrdí.
Výhody pro Grónsko: americká obrana, investice, volný pohyb do USA, zachování vlastní kultury a autonomie.
Nevýhody: žádné hlasovací právo v prezidentských volbách, omezené zastoupení v Kongresu USA.
Hodnocení:
Možné, pokud by Grónsko chtělo americkou ochranu, ale ne plnou integraci.
Varianta 4) Připojení Grónska jako 51. stát USA
Toto je nejméně pravděpodobné, ale právně možné.
Co by to znamenalo: plná státnost, dva senátoři, poslanci v Kongresu USA, americké zákony, dolar jako měna.
Problémy: malá populace (cca 56 000 lidí), kulturní a jazyková odlišnost, obrovská rozloha, minimální infrastruktura. USA by musely masivně investovat.
Hodnocení:
Právně možné, politicky téměř nereálné.
Otázka: Existuje nějaký průzkum postoje obyvatel Gronska k případnému připojení k USA?
Copilotl: Krátká odpověď: Ne, žádný relevantní průzkum veřejného mínění o připojení Grónska k USA neexistuje.
A pokud ano, tak jen ve formě okrajových, neoficiálních sond – nic reprezentativního, nic, co by mělo politickou váhu.
Pojďme to rozebrat, aby bylo jasné proč. Proč neexistují průzkumy o „připojení k USA“ :
1) V Grónsku se o tom reálně nediskutuje.
Grónská politika řeší: nezávislost na Dánsku, ekonomickou soběstačnost, těžbu surovin, vztahy s Dánskem a EU, dopady klimatických změn.
Myšlenka připojení k USA je mimo politickou realitu. Grónské strany ji neprosazují, neřeší a ani o ní nevedou debaty.
2) Grónsko má silné hnutí za nezávislost – ne za připojení
Dlouhodobě platí: cca 2/3 Gróňanů podporují větší autonomii,
cca 1/3 podporuje úplnou nezávislost, 0 % politických stran podporuje vstup do USA.
Takže průzkumy se zaměřují na nezávislost, ne na změnu státní příslušnosti.
3) Pokusy USA o koupi Grónska byly vnímány negativně
Po Trumpově návrhu v roce 2019 proběhly v Dánsku i Grónsku různé sondy nálad.
Výsledek byl jednoznačný:
Gróňané to brali jako neúctu k jejich sebeurčení, politici napříč spektrem to odmítli, veřejná debata byla spíše o tom, že Grónsko „není na prodej“.
To ještě více snížilo ochotu o takové variantě vůbec uvažovat.
Co ale víme z existujících dat:
1) Podpora nezávislosti, dlouhodobě se pohybuje kolem 30–35 %.
Zbytek preferuje: současnou autonomii nebo ještě větší autonomii, ale v rámci Dánska
2) Důvěra v USA. Grónsko má dobré vztahy s USA (hlavně kvůli základně Thule), ale to neznamená, že by chtělo být součástí USA.
3) Kulturní identita: Inuité tvoří 89 % populace. Jejich identita je: grónská, arktická, částečně dánská, nikoli americká.
Stručná odpověď:
Neexistuje žádný reprezentativní průzkum, který by zjišťoval, zda si Gróňané přejí připojení k USA.
Politicky ani společensky to není téma, o kterém by se v Grónsku uvažovalo.
Z mojí debaty s AI Copilotem o Grónsku vyplývá, že jak to dopadne s Grónskem závisí jen na rozhodnutí obyvatel Grónska. Prezident Trump by musel „zařídit“ v Grónsku nějakou jinou vládu, která by vyvolala referendum o odtržení od Dánska a pak další referendum o „připojení“ Grónska k USA, pokud by si to občané Grónska přáli.
Je zcela zřejmé, že tak jako vždy jde i v tomto případě opět jen o přírodní zdroje a strategické vojenské cíle americké vlády.
Stejné cíle, které sleduje Rusko válkou na Ukrajině.
Obyvatelé Grónska ani dánská vláda se ale díky americké základně na grónském území nemusejí příliš obávat Ruska. Pokus o obsazení Grónska ruskou armádou by se totiž prakticky rovnal napadení Spojených států.
Tak lze mimo jiné dospět k závěru, že umístění americké vojenské základny na území některého státu může být možná dobrou cestou k zajištění jeho bezpečnosti.
Jen v Evropě jsou takto již „zajištěny“ státy: Německo, Velká Británie, Itálie, Španělsko, Belgie, Turecko, Polsko, Rumunsko a Bulharsko.
Odhaduje se, že USA provozují celkem přibližně 750 až 800 vojenských objektů v asi 80 zemích světa.
Jan Bílek
