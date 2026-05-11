Oslava vítězství jak by to chtěl Putin.
Jedná se o video Přehlídka ke dni vítězství v Moskvě 2026 🇷🇺 | Epická vojenská oslava na Rudém náměstí vytvořené umělou inteligencí. Video publikoval kanál Festivalová atmosféra (anglicky Festival Vibes), který má cca 1,39 tisíce odběratelů. Není jasné, co tímto videem autoři sledovali: měl to být žertík na Putinův účet nebo to mělo povzbudit ruský národ a jeho spojence po celém světě?
Kanál Festivalová atmosféra publikuje různé „epické“ vizualizace festivalů, průvodů, oslav a velkých akcí, často používá AI generované vizuály, není to prý oficiální ruský, vojenský ani státní kanál...
V popisu videa je explicitně uvedeno:
„Toto video je vytvořeno pomocí technologie AI.“
To znamená, že autor nepředstírá, že jde o skutečný záznam. On sám přiznává, že jde o AI vizualizaci.
Neexistuje důkaz, že autor chtěl vědomě klamat.
Ale výsledek klame mnoho lidí, protože:
- název videa je napsán jako skutečná událost (“Přehlídka ke dni vítězství v Moskvě 2026“),
- thumbnail a styl působí realisticky,
- mnoho diváků ignoruje nebo nevidí upozornění na AI v popisu,
- komentáře jsou tím pádem plné lidí, kteří video považují za skutečné !!!
Pravděpodobný motiv autora
Podle toho, co je vidět:
- zvýšit sledovanost (AI přehlídky jsou virální),
- vytvořit vizuálně atraktivní obsah,
- ne politicky manipulovat, ale spíše využít trend „AI epických videí“.
Kanál není politický, spíš „vizuální showreel“.
Video bylo nahráno na YT 7. května, tedy před skutečnou přehlídkou !!!
- skutečná přehlídka 2026 byla malá, bez těžké techniky,
- AI video ukazuje masivní tanky, rakety, letadla,
- mnoho lidí chce věřit určitému narativu (pro‑ruskému nebo anti‑západnímu).
Toto AI video se šíří jako „důkaz“ velkolepé přehlídky, která se ve skutečnosti nekonala.
Autor přiznává, že jde o AI generované.
Úmysl klamat není prokázán (!), ale název a prezentace způsobují, že mnoho lidí je zmateno.
Video není skutečná přehlídka a nikdy se neodehrála.
Sekvence videa jsou falešné, většinou AI nebo staré záběry:
- logo „Россия 1“ bylo vložené uměle
- pochod neodpovídá skutečné trase přehlídky
- technika, která už v Rusku reálně není (T‑14 Armata, Su‑57 ve formacích)
- Nereálné počty techniky a vojáků – mnohem větší než na skutečných přehlídkách posledních let.
- Dokonalé počasí, světlo a barvy – typické pro generované 4K „epické“ záběry.
- Nesoulad s realitou roku 2026 – skutečná přehlídka byla letos výrazně omezená kvůli bezpečnostním obavám a nedostatku techniky.
- Chybějící autentické zvuky – zvuková stopa je uniformní, bez reálné akustiky Rudého náměstí.
Video publikoval kanál Festivalová atmosféra (anglicky Festival Vibes), který má cca 1,39 tisíce odběratelů. To je vidět přímo v záhlaví videa na YouTube.
Například Putin sedí v jiném počasí než přehlídka.
- střihy nesedí na zvuk
- uniformy vojáků neodpovídají roku 2026
Ale účelem je vytvořit dojem, že Putin „vládne situací“ . Vůbec mu přitom nejspíš nevadí,že
- letadla letí v dokonalých symetrických formacích
- není slyšet žádný reálný zvuk motorů
- některá letadla nebo vojenské jednotky se pohybují v protisměru
- osvětlení dopadá na všechna letadla stejně (AI artefakt)
Ale co to vykládám, vždyť on tam vlastně na tribuně nebyl, co by tam dělal 7.května! Přitom letecká část přehlídky byla pro rok 2026 zrušena prý kvůli obavám z ukrajinských dronů.
Video se ale vesele šíří i na TikToku a Telegramu.
Proč kontrolní systém Youtube takové falešné video nesmaže?
Kontrolní mechanismus YT toto video prostě považuje za umělecké neškodné dílo, fantazii autora, scifi.
YouTube to nezakazuje plošně, protože současná pravidla cílí na škodlivou manipulaci, ne na každé AI video. A většina těchto „epických přehlídek“ spadá do šedé zóny, kde nejsou přímo porušením pravidel.
YouTube má totiž pravidla proti:
- politickým deepfakům, které mohou ovlivnit volby
- manipulaci s reálnými osobami, která může poškodit jejich pověst
- falešným zprávám, které mohou způsobit škodu (např. zdravotní dezinformace)
Ale AI přehlídka tanků která se navíc vůbec nestala, není:
- politická reklama
- zdravotní dezinformace
- útok na konkrétní osobu
- ani bezpečnostní riziko
Nespadá tedy do žádné zakázané kategorie.
Kdyby měl YouTube zakazovat každé video, které:
- ukazuje na událost, která se nestala
- používá CGI
- je stylizované
- je to alternativní historie
- je to fanouškovská fikce
…musel by smazat půlku platformy a přišel by o příjem z reklamy.
Proto se YT drží zásady:
Zakazujeme jen to, co může způsobit reálnou škodu.
YouTube tohle video nezakázal, protože:
- AI přehlídky tanků nejsou zakázaný typ obsahu
- Autor je označil jako AI
- Nejde o politickou manipulaci v úzkém slova smyslu
- YouTube nechce plošně cenzurovat fikci
- Regulace AI je celosvětově zatím nedořešená, nedostatečná.
Přesto taková a jiná videa tvoří už dnes nezanedbatelnou část obsahu YT, videa která jsou k dispozici pro kohokoliv a nepochybně mohou působit cíleně ke zmatení názorů metodou polopravd nebo přímých lží.
Z internetu jako takového se tak stává bezcená žumpa, kterou dokonce nejen zmatení občané, ale i žáci a studenti, mohou považovat za sdělenou pravdu, až se z nich postupně stanou debilové a idioti, slaběji řečeno „neinformovaní občané“ jdoucí jako tupé ovce na demonstraci ke které je vyzve deepfake video, případně i k volbám.
Soudím, že zabývat se identifikací pravosti či nepravostí informací šířených po internetu zejména po příchodu umělých inligencí je čiré bláznovství. Co s tím? Tady je každá rada drahá, řekla by moje babíčka.
A co vy, čtenáři ?
Jan Bílek
