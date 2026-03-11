Návrh modernizace českého státu

Ministryně financí se prý právě chystá zahájit propouštění ministerských úředníků podle seznamu, který si pravděpodobně připravovala v období nedobrovolného pobytu v politickém vězení zvaném opozice.

Dohodli jsme se s MS AI Copilotem/Copilotkou, že je potřeba s takovou praxí do budoucna něco udělat. A tak zde máte náš společný návrh na změnu české ústavy a několik dalších změn v politickém uspořádání našeho státu:

Návrh modernizace českého státu: stabilita, odbornost a dlouhodobé plánování

Česká republika stojí před zásadní otázkou:
Jak zajistit, aby stát fungoval stabilně, odborně a předvídatelně – bez chaosu způsobeného čtyřletými politickými cykly?

Dnes vidíme, že každá nová vláda přináší:

  • výměny úředníků,
  • změny pravidel pro podnikání,
  • přepisování koncepcí školství a zdravotnictví,
  • zastavování nebo rušení dlouhodobých projektů.

To není prostředí, ve kterém může prosperovat moderní ekonomika ani společnost.
Proto vznikl tento návrh – komplexní reforma ústavy a státní správy, která vrací do řízení státu stabilitu, odbornost a dlouhodobé plánování.

🧱 1. Stabilní vláda s dlouhým mandátem

Navrhuje se, aby:

  • vláda měla mandát na 10 let,
  • po 5 letech proběhlo povinné hlasování o důvěře.

Tento model kombinuje dvě věci, které dnes chybí:

✔️ dlouhodobost pro velké projekty

Dálnice, železnice, energetika, digitalizace – to jsou úkoly na 10–20 let, ne na jedno volební období.

✔️ demokratickou kontrolu

Pokud vláda selže, může být po 5 letech odvolána.

🏗️ 2. Dlouhodobé investice mimo roční rozpočet

Dnes se velké projekty státu stávají rukojmím každoročního rozpočtu.
Každá vláda může projekt zastavit, přepsat nebo zrušit.

Návrh zavádí:

Národní investiční plán (NIP)

  • horizont 20 let,
  • schvalovaný ústavní většinou,
  • financovaný mimo roční rozpočet,
  • vláda ho nemůže jednostranně měnit.

To znamená:

✔️ konec rušení projektů po každých volbách

✔️ jistota pro firmy i občany

✔️ dokončování velkých staveb a reforem

🧑‍⚖️ 3. Odpolitizovaná a profesionální státní správa

Stát nemůže fungovat jako kořist politických stran.
Proto návrh zavádí:

✔️ zákaz politických zásahů do státní služby

✔️ kariérní systém úředníků

✔️ pevná funkční období vedoucích úřadů (7 let)

✔️ nezávislou komisi, která rozhoduje o personálních otázkách

Cílem je, aby úředníci sloužili státu – ne politickým stranám.

🎓 4. Povinné kvalifikační zkoušky pro všechny úředníky

Nestačí mít diplom.
Úředník musí prokázat:

  • znalost práva,
  • odborné dovednosti,
  • etické standardy.

Proto návrh zavádí:

✔️ vstupní zkoušku pro každého úředníka

✔️ opakovanou zkoušku každé 3 roky

✔️ možnost ukončení služby při neúspěchu

To je běžné v armádě, policii, zdravotnictví – a mělo by to být běžné i ve státní správě.

💼 5. Průběžná kontrola majetku úředníků

Aby se předešlo korupci, návrh zavádí:

✔️ povinné každoroční majetkové přiznání

✔️ kontrolu nezávislým úřadem

✔️ kárné řízení při neprokázaném nárůstu majetku

✔️ trestní odpovědnost za zkreslení údajů

Transparentnost je základ důvěry.

🏛️ 6. Nové instituce pro moderní stát

Reforma vytváří tři klíčové pilíře:

Nezávislá komise pro státní službu

– dohlíží na odbornost a personální stabilitu.

Úřad pro dohled nad státní službou

– kontroluje majetek, etiku a střet zájmů.

Národní investiční fond

– spravuje dlouhodobé investice státu.

📘 7. Proč je tato reforma potřeba

Dnešní systém:

  • je krátkozraký,
  • nestabilní,
  • náchylný k politizaci,
  • brzdí rozvoj podnikání,
  • nedokončuje projekty,
  • mění pravidla každé 4 roky.

Navrhovaná reforma:

✔️ vrací státu stabilitu

✔️ posiluje odbornost

✔️ chrání před politickými zásahy

✔️ umožňuje dlouhodobé plánování

✔️ zvyšuje transparentnost

✔️ podporuje ekonomický růst

Je to krok směrem k modernímu, profesionálnímu a předvídatelnému státu.

📣 Závěr: Česká republika potřebuje změnu

Tento návrh není o politice.
Je o funkčnosti státu.

Je o tom, aby:

  • podnikatelé mohli plánovat,
  • úředníci pracovali profesionálně,
  • velké projekty se dokončovaly,
  • stát byl stabilní a předvídatelný,
  • občané měli důvěru v instituce.

Pokud chceme, aby Česká republika prosperovala v příštích desetiletích, musíme změnit způsob, jakým je řízena.

Tento návrh je jednou z cest.

Máte možnost se k tomuto návrhu vyjádřit: podpořit jej nebo zamítnout či roztrhat na kusy. Některé myšlenky v něm obsažené jsou moje, řadu z nich do návrhu vložil/le AI MS Copilot a to včetně infografiky (to mu/jí jde opravdu skvěle).

