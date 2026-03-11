Návrh modernizace českého státu
Dohodli jsme se s MS AI Copilotem/Copilotkou, že je potřeba s takovou praxí do budoucna něco udělat. A tak zde máte náš společný návrh na změnu české ústavy a několik dalších změn v politickém uspořádání našeho státu:
Návrh modernizace českého státu: stabilita, odbornost a dlouhodobé plánování
Česká republika stojí před zásadní otázkou:
Jak zajistit, aby stát fungoval stabilně, odborně a předvídatelně – bez chaosu způsobeného čtyřletými politickými cykly?
Dnes vidíme, že každá nová vláda přináší:
- výměny úředníků,
- změny pravidel pro podnikání,
- přepisování koncepcí školství a zdravotnictví,
- zastavování nebo rušení dlouhodobých projektů.
To není prostředí, ve kterém může prosperovat moderní ekonomika ani společnost.
Proto vznikl tento návrh – komplexní reforma ústavy a státní správy, která vrací do řízení státu stabilitu, odbornost a dlouhodobé plánování.
🧱 1. Stabilní vláda s dlouhým mandátem
Navrhuje se, aby:
- vláda měla mandát na 10 let,
- po 5 letech proběhlo povinné hlasování o důvěře.
Tento model kombinuje dvě věci, které dnes chybí:
✔️ dlouhodobost pro velké projekty
Dálnice, železnice, energetika, digitalizace – to jsou úkoly na 10–20 let, ne na jedno volební období.
✔️ demokratickou kontrolu
Pokud vláda selže, může být po 5 letech odvolána.
🏗️ 2. Dlouhodobé investice mimo roční rozpočet
Dnes se velké projekty státu stávají rukojmím každoročního rozpočtu.
Každá vláda může projekt zastavit, přepsat nebo zrušit.
Návrh zavádí:
Národní investiční plán (NIP)
- horizont 20 let,
- schvalovaný ústavní většinou,
- financovaný mimo roční rozpočet,
- vláda ho nemůže jednostranně měnit.
To znamená:
✔️ konec rušení projektů po každých volbách
✔️ jistota pro firmy i občany
✔️ dokončování velkých staveb a reforem
🧑⚖️ 3. Odpolitizovaná a profesionální státní správa
Stát nemůže fungovat jako kořist politických stran.
Proto návrh zavádí:
✔️ zákaz politických zásahů do státní služby
✔️ kariérní systém úředníků
✔️ pevná funkční období vedoucích úřadů (7 let)
✔️ nezávislou komisi, která rozhoduje o personálních otázkách
Cílem je, aby úředníci sloužili státu – ne politickým stranám.
🎓 4. Povinné kvalifikační zkoušky pro všechny úředníky
Nestačí mít diplom.
Úředník musí prokázat:
- znalost práva,
- odborné dovednosti,
- etické standardy.
Proto návrh zavádí:
✔️ vstupní zkoušku pro každého úředníka
✔️ opakovanou zkoušku každé 3 roky
✔️ možnost ukončení služby při neúspěchu
To je běžné v armádě, policii, zdravotnictví – a mělo by to být běžné i ve státní správě.
💼 5. Průběžná kontrola majetku úředníků
Aby se předešlo korupci, návrh zavádí:
✔️ povinné každoroční majetkové přiznání
✔️ kontrolu nezávislým úřadem
✔️ kárné řízení při neprokázaném nárůstu majetku
✔️ trestní odpovědnost za zkreslení údajů
Transparentnost je základ důvěry.
🏛️ 6. Nové instituce pro moderní stát
Reforma vytváří tři klíčové pilíře:
Nezávislá komise pro státní službu
– dohlíží na odbornost a personální stabilitu.
Úřad pro dohled nad státní službou
– kontroluje majetek, etiku a střet zájmů.
Národní investiční fond
– spravuje dlouhodobé investice státu.
📘 7. Proč je tato reforma potřeba
Dnešní systém:
- je krátkozraký,
- nestabilní,
- náchylný k politizaci,
- brzdí rozvoj podnikání,
- nedokončuje projekty,
- mění pravidla každé 4 roky.
Navrhovaná reforma:
✔️ vrací státu stabilitu
✔️ posiluje odbornost
✔️ chrání před politickými zásahy
✔️ umožňuje dlouhodobé plánování
✔️ zvyšuje transparentnost
✔️ podporuje ekonomický růst
Je to krok směrem k modernímu, profesionálnímu a předvídatelnému státu.
📣 Závěr: Česká republika potřebuje změnu
Tento návrh není o politice.
Je o funkčnosti státu.
Je o tom, aby:
- podnikatelé mohli plánovat,
- úředníci pracovali profesionálně,
- velké projekty se dokončovaly,
- stát byl stabilní a předvídatelný,
- občané měli důvěru v instituce.
Pokud chceme, aby Česká republika prosperovala v příštích desetiletích, musíme změnit způsob, jakým je řízena.
Tento návrh je jednou z cest.
Máte možnost se k tomuto návrhu vyjádřit: podpořit jej nebo zamítnout či roztrhat na kusy. Některé myšlenky v něm obsažené jsou moje, řadu z nich do návrhu vložil/le AI MS Copilot a to včetně infografiky (to mu/jí jde opravdu skvěle).
Jan Bílek
