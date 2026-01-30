Muskův dárek.

Máte pomalý nebo nedostupný signál internetu? Bydlíte někde v místě bez signálu? Pak vás může zachránit internet z družice. A nemusíte si kupovat router ani družicovou anténu, Musk vám ji dá zadarmo.


Když si objednáte Muskův Starlink pro domácnost na starlink.com za 875,-Kč měsíčně, musíte si koupit i hardware ?

Ano – běžně je potřeba mít Starlink hardware (anténu + router), ale u tarifu za 875 Kč/měsíc existuje možnost získat jej zdarma, pokud přijmete roční úvazek.

🛰️ Jak to funguje u tarifu Rezidenční Lite (875 Kč/měsíc) ?

  • Tarif Rezidenční Lite stojí 875 Kč/měsíc a je určený pro domácnosti.
  • Standardně Starlink vyžaduje, abyste měli jejich sadu hardware (anténa „Dish“, napájecí jednotka, router).
  • Cena hardware je běžně kolem 7 500–8 800 Kč.

🎁 Kdy hardware kupovat nemusíte

Starlink ale v Česku nabízí akci, kdy lze hardware získat zcela zdarma, pokud:

  • přijmete 12měsíční závazek,
  • objednáte tarif, u kterého je akce dostupná (včetně Lite).

Důležité:

  • Máte 30 dní na vyzkoušení – pokud službu zrušíte v této lhůtě, vrátí vám peníze a závazek se nespustí.
  • Po uplynutí 30 dní začíná běžet roční úvazek, během kterého musíte službu platit.

📌 Shrnutí

Co potřebujeteBěžněS ročním úvazkem
Hardware StarlinkAno, cca 7 500–8 800 KčNe, je zdarma
Měsíční tarif875 Kč875 Kč
ZávazekNeAno, 12 měsíců

Pokud tedy chcete tarif za 875 Kč/měsíc bez nákupu hardware, je to možné – ale jen s ročním závazkem.

Autor: Jan Bílek | pátek 30.1.2026 0:05

Jan Bílek

  • Počet článků 116
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2140x
Nezávislý, neziskový, nestátní a neveřejnoprávní postarší publicista, který se nehodlá vrátit do hrobu.

