Muskův dárek.
Když si objednáte Muskův Starlink pro domácnost na starlink.com za 875,-Kč měsíčně, musíte si koupit i hardware ?
Ano – běžně je potřeba mít Starlink hardware (anténu + router), ale u tarifu za 875 Kč/měsíc existuje možnost získat jej zdarma, pokud přijmete roční úvazek.
🛰️ Jak to funguje u tarifu Rezidenční Lite (875 Kč/měsíc) ?
- Tarif Rezidenční Lite stojí 875 Kč/měsíc a je určený pro domácnosti.
- Standardně Starlink vyžaduje, abyste měli jejich sadu hardware (anténa „Dish“, napájecí jednotka, router).
- Cena hardware je běžně kolem 7 500–8 800 Kč.
🎁 Kdy hardware kupovat nemusíte
Starlink ale v Česku nabízí akci, kdy lze hardware získat zcela zdarma, pokud:
- přijmete 12měsíční závazek,
- objednáte tarif, u kterého je akce dostupná (včetně Lite).
Důležité:
- Máte 30 dní na vyzkoušení – pokud službu zrušíte v této lhůtě, vrátí vám peníze a závazek se nespustí.
- Po uplynutí 30 dní začíná běžet roční úvazek, během kterého musíte službu platit.
📌 Shrnutí
|Co potřebujete
|Běžně
|S ročním úvazkem
|Hardware Starlink
|Ano, cca 7 500–8 800 Kč
|Ne, je zdarma
|Měsíční tarif
|875 Kč
|875 Kč
|Závazek
|Ne
|Ano, 12 měsíců
Pokud tedy chcete tarif za 875 Kč/měsíc bez nákupu hardware, je to možné – ale jen s ročním závazkem.
Jan Bílek
Trumpovo Grónsko?
Pustil jsem se do debaty s AI Copilot o Grónsku. Jakou má Trump šanci, že by se mu mohlo podařit nějakým způsobem „připojit“ Grónsko k USA?
Jan Bílek
AI Gemini poradí při potížích s PC.
Při potížích s počítačem zkuste požádat o radu AI, například Gemini nebo jinou AI. Doporučuji používat třeba právě Gemini při podobných potížích dříve než začnete googlovat po celém internetu.
Jan Bílek
Hovory s MS AI Copilotem - 1
Rád si povídám s umělou inteligencí od firmy Microsoft. Jmenuje se Copilot a tak mě včera napadlo, že dám některé naše debaty k dobru. Moje dotazy nebo reakce jsou v textu tučně, odpovědi AI vždy začínají: Copilot řekl.
Jan Bílek
Jaký bude rok 2025?
Milí přátelé, přeju Vám všem klidné a spokojené Vánoce a Nový rok 2025. Zdá se, že jsme dožili šťastně zase další rok.
Jan Bílek
Umělá inteligence udeřila?
Firma Crowdstrike ve spolupráci s firmou globální velikosti jejíž jméno nevyslovujeme způsobila celosvětovou havárii počítačů a počítačových terminálových sítí.
