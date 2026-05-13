Je KORÁŽIX podvod ???
Nevíme zda je pan Kraus na této platformě použitý skutečný nebo jen umělý, ale podle jistých příznaků se v případě „platformy“ KORÁŽIX jedná o finanční investiční podvod, který by asi on sám nedoporučoval.
Moje oblíbená AI tvrdí : „Podle dostupných zdrojů neexistuje žádná investiční aplikace s názvem „Korážix“. Vyhledávání přineslo nulové výsledky, a to ani mezi českými, ani zahraničními investičními platformami.“
Pokud jste narazili na název Korážix v souvislosti s investováním, je velmi pravděpodobné, že jde o:
- Podvodnou nebo neexistující aplikaci
- Chybně napsaný název jiné platformy
- Marketingový trik nebo falešnou reklamu
V investičním světě se bohužel často objevují falešné aplikace, které používají exotická nebo pseudo‑technická jména, aby působily důvěryhodně.
- Žádná z hlavních českých investičních aplikací (XTB, Portu, Fondee, Degiro, eToro…) nenese podobný název.
- Žádný oficiální obchod (Google Play / App Store) neuvádí aplikaci s názvem „Korážix“.
- Název se neobjevuje ani v databázích finančních regulátorů.
Tento typ internetových stránek má několik typických znaků:
- Náhodná doména – „*.media“ s latinským lorem-ipsum názvem je klasický znak scamů.
- Sledovací parametry – dlouhé UTM kódy ukazují, že jde o agresivní reklamní síť, často používanou podvodníky.
- Neexistující aplikace – žádná investiční platforma „Korážix“ neexistuje.
- Nedostupný obsah – podvodné stránky často blokují přímé načtení, aby se vyhnuly detekci.
- Cíl: získat telefon a peníze – obvykle vás kontaktuje „investiční poradce“, který vás přiměje poslat peníze.
Co dělat ?
- NIKAM nevyplňujte telefon ani e‑mail
- NIKDY neinstalujte aplikaci z odkazu mimo Google Play / App Store
- Nekomunikujte s nikým, kdo se ozve kvůli této stránce
WHOIS databáze uvádí, že vlastníci domén mohou své údaje skrýt pomocí tzv. privacy protection služeb. To je přesně tento případ — údaje jsou zcela skryté.
To znamená:
- není vidět jméno majitele
- není vidět adresa majitele
- není vidět kontaktní telefon ani e‑mail majitele
- není vidět skutečný registrátor (jen anonymizační proxy)
To je extrémně časté u podvodných investičních stránek, které se mění každých pár týdnů.
Co z toho plyne?
Tato doména je téměř jistě součástí falešné investiční kampaně, která:
- láká na neexistující aplikaci
- sbírá vaše kontakty (telefon, e‑mail)
- následně vás volá „investiční poradce“
- snaží se vás přimět k poslání peněz na zahraniční účty
Podobných platforem a aplikací je internet plný. Je to extrémě nebezpečné území hlavně pro důvěřivé lidi.
A s příchodem umělé inteligence je to dramaticky horší den ode dne. Přeji vám, abyste nešlápli vedle a nepřišli k úhoně.
Jan Bílek
