Je KORÁŽIX podvod ???

Pokud na vás někde v mobilu vyleze nabídka na úžasný zisk při obchodování s kryptoměnami použitím platformy s tímto podivným názvem, nepokračujte, i když vás bude k tomuto finančnímu dobrodružství lákat samotný pan Kraus.

Nevíme zda je pan Kraus na této platformě použitý skutečný nebo jen umělý, ale podle jistých příznaků se v případě „platformy“ KORÁŽIX jedná o finanční investiční podvod, který by asi on sám nedoporučoval.

Moje oblíbená AI tvrdí : „Podle dostupných zdrojů neexistuje žádná investiční aplikace s názvem „Korážix“. Vyhledávání přineslo nulové výsledky, a to ani mezi českými, ani zahraničními investičními platformami.“

Pokud jste narazili na název Korážix v souvislosti s investováním, je velmi pravděpodobné, že jde o:

  • Podvodnou nebo neexistující aplikaci
  • Chybně napsaný název jiné platformy
  • Marketingový trik nebo falešnou reklamu

V investičním světě se bohužel často objevují falešné aplikace, které používají exotická nebo pseudo‑technická jména, aby působily důvěryhodně.

  • Žádná z hlavních českých investičních aplikací (XTB, Portu, Fondee, Degiro, eToro…) nenese podobný název.
  • Žádný oficiální obchod (Google Play / App Store) neuvádí aplikaci s názvem „Korážix“.
  • Název se neobjevuje ani v databázích finančních regulátorů.

Tento typ internetových stránek má několik typických znaků:

  • Náhodná doména – „*.media“ s latinským lorem-ipsum názvem je klasický znak scamů.
  • Sledovací parametry – dlouhé UTM kódy ukazují, že jde o agresivní reklamní síť, často používanou podvodníky.
  • Neexistující aplikace – žádná investiční platforma „Korážix“ neexistuje.
  • Nedostupný obsah – podvodné stránky často blokují přímé načtení, aby se vyhnuly detekci.
  • Cíl: získat telefon a peníze – obvykle vás kontaktuje „investiční poradce“, který vás přiměje poslat peníze.

Co dělat ?

  • NIKAM nevyplňujte telefon ani e‑mail
  • NIKDY neinstalujte aplikaci z odkazu mimo Google Play / App Store
  • Nekomunikujte s nikým, kdo se ozve kvůli této stránce

WHOIS databáze uvádí, že vlastníci domén mohou své údaje skrýt pomocí tzv. privacy protection služeb. To je přesně tento případ — údaje jsou zcela skryté.

To znamená:

  • není vidět jméno majitele
  • není vidět adresa majitele
  • není vidět kontaktní telefon ani e‑mail majitele
  • není vidět skutečný registrátor (jen anonymizační proxy)

To je extrémně časté u podvodných investičních stránek, které se mění každých pár týdnů.

Co z toho plyne?

Tato doména je téměř jistě součástí falešné investiční kampaně, která:

  • láká na neexistující aplikaci
  • sbírá vaše kontakty (telefon, e‑mail)
  • následně vás volá „investiční poradce“
  • snaží se vás přimět k poslání peněz na zahraniční účty

Podobných platforem a aplikací je internet plný. Je to extrémě nebezpečné území hlavně pro důvěřivé lidi.

A s příchodem umělé inteligence je to dramaticky horší den ode dne. Přeji vám, abyste nešlápli vedle a nepřišli k úhoně.

Autor: Jan Bílek | středa 13.5.2026 0:00 | karma článku: 0 | přečteno: 3x

Jan Bílek

  • Počet článků 123
  • Celková karma 5,89
  • Průměrná čtenost 2027x
Nezávislý, neziskový, nestátní a neveřejnoprávní postarší publicista, který se nehodlá vrátit do hrobu.

