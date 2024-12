Jaký bude rok 2025?

Milí přátelé, přeju Vám všem klidné a spokojené Vánoce a Nový rok 2025. Zdá se, že jsme dožili šťastně zase další rok.

A zejména my s novými čočkami po operaci šedého zákalu hledíme s optimizmem do roku 2025.

Já očekávám opakování přistání lidí na Měsící i když není jasné, zda budou po 55 letech první Američané nebo překvapivě Číňané.

Proč tam vlastně poletí není tak úplně jasné: budou se z měsíce dovážet drahé vzácné kovy a zeminy nebo jen budovat víceméně vojenské základny???

Jak ale už bylo dokázáno, vystřelit na někoho raketu z Měsíce je úplná blbost protože to trvá delší dobu než ji vystřelit z kteréhokoliv místa na Zemi. Vojáci si ale s nadšením vybudují na Měsíci tajné základny a budou se připravovat na vedení války o Měsíc přesně podle návodu, který pro ně napsal známý spisovatel Stanislav Lem v roce 1987 ve své knize Mír na Zemi

Možná se tam budou stavět základny pro mezipřistání při cestě na Mars, i když z navigačního hlediska by to bylo dost nerozumné vzhledem k obíhání Měsíce kolem Země.

Já mám svou vlastní teorii: bude se přistávat na odvrácené straně Měsíce, protože tam někde je vchod dovnitř a tam na nás čekají naši stvořitelé, kteří nejenom stvořili kdysi dávno nejen naši sluneční soustavu, ale i nás. Jak najdete v Bibli popis stvoření Evy z Adamova žebra klonováním, byli jsme kdysi dávno naklonováni zkřížením opic s mimozemskou DNA.

Cestování na Mars zcela jistě uskuteční známý šílenec a genius Elon Musk, který chce z Marsu udělat náhradní Zemi a přestěhovat se tam s celou rodinou. Možná už příští rok tam pošle moduly pro stavbu základny. Bude také ministrem americké vlády řízené Trumpem, kterého má rádo jen 50 procent Američanů a tak nás tihle dva v příštích čtyřech letech určitě lecčíms překvapí.

Prorokuji a doufám, že elektromobily příští rok neovládnou světové silnice, protože nebude dost surovin na výrobu baterií, nebudou nabíjecí stanice a hlavně to za ty peníze nikdo nebude kupovat. Což se už děje.

Protože ti dost bohatí si je už koupili a my ostatní na elektromobil nemáme. S ohledem na celkový vývoj světa a techniky by náš malý český člověk měl nejraději malý levný český automobil na benzin s takovou konstrukcí kastle a motoru, co by snadno opravil i středně šikovný kutil někde na kraji silnice.

Vzpomínám s dojetím na okamžiky, kdy jsem kdesi v letech šedesátých u Říčan u své motorky ČZ 250 odšrouboval hlavu motoru, která podstřelovala, oškrábal to propálené staré a nasadil nové papírové těsnění namazané olejem a vrátil vše zase tam kam to patřilo. Pořádně utáhnul, vyčistil svíčku, nastartoval a odjel domů. Podotýkám, že nejsem automechanik, vzděláním jsem stavební technik a profesí tehdy programátor a správce počítačové sítě.

Podobně jsme tenkrát se svým bratrem akademickým architektem vyměňovali úspěšně na silnici v Radešovicích ložisko klikového hřídele. Byla to jeho Tatra 57 a odjeli jsme asi po jedné hodině.Tenkrát si totiž majitel auta či motorky vozil důležité náhradní díly včetně potřebného nářadí s sebou. Vezli jsme klasickou ledničku 80x60x60cm, která se na stojato dveřmi strčila za řidiče do kabiny...

Tyhle časy se ale nevrátí, protože jak má vypadat současný automobil a které elektronické „dokonalosti“ má obsahovat určuje Evropská komise, kterou jsme si nezvolili a Evropský parlament, který někteří z nás volili.

A jak bude u nás v české kotlině? Budou nám vládnout prezident komunistický rozvědčík který to dotáhnul až na velitelství NATO, nyní generál v důchodu a bývalý agent STB, nyní agrobaron a továrník. Budou to krásné časy s Pavlem a Babišem...