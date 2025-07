Při potížích s počítačem zkuste požádat o radu AI, například Gemini nebo jinou AI. Doporučuji používat třeba právě Gemini při podobných potížích dříve než začnete googlovat po celém internetu.

Položil jsem včera Gemini otázku:

„Když připojím usb disk k PC s Win10 začne probíhat značná aktivita na disku a přitom usb klávesnice nereaguje nikde (v Gemini, v Průzkumníkovi atp), resp na stisknutí klávesy reaguje s několika sec zpožděním. Vše se dostane do normálu jakmile usb disk odpojím. Může to být projev viru v PC?“

GEMINI REPLIED:

Popisované chování – značná aktivita na disku po připojení USB disku a současná nereakce USB klávesnice – je skutečně velmi podezřelé a může být projevem viru nebo jiného malwaru v počítači.

I když existují i jiné, méně závažné, ale stále problematické možnosti, jako jsou problémy s ovladači nebo nedostatečné napájení USB portů, chování klávesnice, která přestane reagovat jen po připojení konkrétního USB disku, silně naznačuje na narušení systému.

PROČ JE TO PODEZŘELÉ A CO BY TO MOHLO BÝT ZA VIRUS?

* Interference se vstupními/výstupními operacemi: Malware se často snaží monitorovat nebo manipulovat s připojenými zařízeními.

Vysoká aktivita disku může znamenat, že virus něco skenuje, kopíruje, šifruje nebo infikuje na USB disku (nebo dokonce z něj).

Současně může zasahovat do ovladačů USB zařízení, což vede k tomu, že klávesnice přestane reagovat.

* Šíření malwaru: Některé viry jsou navrženy tak, aby se automaticky šířily na nově připojená vyměnitelná média (USB disky).

Jakmile disk připojíte, virus se snaží kopírovat sám sebe na disk, nebo naopak z disku do počítače. Během tohoto procesu může spotřebovat značné systémové prostředky, což vede k zamrznutí nebo nereagování ostatních USB zařízení.

* Ransomware/Trojany: Aktivita disku může být spojena s ransomwarem, který začne šifrovat soubory, nebo trojanem, který provádí skryté operace. Blokování klávesnice by mohlo být součástí snahy zabránit uživateli v přerušení těchto operací.

* Rootkity: Pokud je v systému rootkit, může se snažit skrýt svou činnost a narušit běžné operace.

DALŠÍ MOŽNÉ, ALE MÉNĚ PRAVDĚPODOBNÉ PŘÍČINY

* Chyba ovladačů: Je možné, že ovladače pro USB disk nebo pro řadič USB portů se dostanou do konfliktu s ovladači klávesnice. To by však bylo méně běžné a obvykle by se projevilo jinak (např. chybovými hláškami).

* Nedostatečné napájení USB portu: Pokud USB porty nemají dostatek napájení pro oba připojené zařízení (disk i klávesnici), může dojít k nestabilitě. USB disky mohou spotřebovat hodně energie, zvláště pokud jde o externí pevný disk. To by však spíše vedlo k odpojování zařízení, než k jejich zamrznutí.

CO BYSTE MĚL UDĚLAT?

Vzhledem k popsaným příznakům doporučuji brát tuto situaci vážně a co nejdříve provést následující kroky:

1. Odpojte inkriminovaný USB disk: Učiňte tak, abyste minimalizoval jakékoli další poškození nebo šíření.

2. Okamžitě spusťte úplnou kontrolu systémovým antivirem: Použijte spolehlivý a aktualizovaný antivirus (např. Windows Defender,

Avast, ESET, Bitdefender). Ujistěte se, že antivirový software má aktuální databázi virů. Spusťte úplnou kontrolu systému, nikoli jen rychlou.

3. Proskenujte počítač antimalware programem: Antivir nemusí vždy odhalit veškerý malware. Stáhněte a spusťte renomovaný antimalware program, jako je Malwarebytes Anti-Malware. Ten často najde věci, které antivir přehlédne.

4. Zvažte offline skenování: Některé antiviry nabízejí možnost spustit skenování ještě před spuštěním Windows (tzv. boot time scan nebo offline scan). To je efektivní proti malwaru, který se snaží skrýt před speněným operačním systémem.

5. Zkontrolujte Správce zařízení: Po odpojení disku a restartu PC zkontrolujte Správce zařízení (Win + X > Správce zařízení) a hledejte jakákoli varovná žlutá označení u USB řadičů nebo klávesnice.

6. Buďte opatrní s tím USB diskem: Pokud máte podezření, že USB disk je infikován, nepřipojujte ho k jiným počítačům, dokud ho neproskenujete a nevyčistíte na bezpečném, izolovaném zařízení.

Pamatujte, že prevence je nejlepší. Ujistěte se, že máte vždy aktualizovaný operační systém a antivirový software.

Tolik analýza a rady od Geminy. A co jsem udělal já?

Disk USB jsem zapojil do jiného USB portu podle tipu od Gemini „Nedostatečné napájení USB portu“ a vše se srovnalo do normálu. Přesto jsem celý počítač otestoval na viry, nic se nenašlo.