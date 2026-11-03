Kdyby volby v US mohly něco změnit, Trump by je už zakázal
Spousta lidí se nemůže dočkat, až Trump volby projede a Demokrati mu konečně zatnou tipec. Na stole je impeachment, vyhození z úřadu nebo dokonce soud a vězení... Zavřete na okamžik oči a představte si svět, ve kterém o tom oranžovém Mussolinim už nikdy nic neuslyšíte. Přijde vám to příliš dobré na to, aby to byla pravda? Hádáte správně. Všechny podobné fantazie neobstojí ve střetu s realitou.
Pokud vezmeme v úvahu i ten nejlepší možný scénář co jsem viděl (většina ve sněmovně a 54 křesel v senátu), tak zjistíme, že na podobné kousky Demokraté jednoduše nebudou mít sílu.
Mohou sice iniciovat impeachment, ale ten je sám o sobě jen malou poznámkou pod čarou v učebnicích dějepisu. K vyhození prezidenta je potřeba jej potvrdit dvoutřetinovou většinou v senátu. Toho Republikáni nebyli schopni ani poté, co Trumpem zinscenovaný pokus o puč vyvrcholil útokem na Kapitol, jehož byli sami cílem. Jestli si někdo myslí, že minimálně 13 z nich teď najednou procitne a zvedne ruku pro odsouzení, tak spadl z višně.
Ještě vetší sci-fi je sázet na 25. dodatek americké ústavy. Deklaraci o neschopnosti prezidenta zastávat úřad by totiž museli podepsat členové Trumpva kabinetu. Tedy stejní lidé, co se na přání Vůdce ztrapňují před kamerami řečmi o tom, jak ve své blahosklonné milostivosti zachránil život tří čtvrtin obyvatel země nebo podobně jako Kim Ir Sen poručil počasí a odvrátil všechny hurikány. Jistě, JD se na Donaldovu židličku třese, ale sesadit hlavu kultu není tak snadné. I přes všechno co tam Trump posledních 18 měsíců předvádí, ho pořád podporuje kolem 80% Republikánů.
Další věcí, co Demokraté nedokáží udělat, je trestní stíhání federálních zločinů. Na to je totiž potřeba nezávislé ministerstvo spravedlnosti (DOJ). Ano, mohou vést vyšetřování v komisích Kongresu, ale výsledkem může být maximálně postoupení věci DOJ, kde to Todd Blanche zamete pod koberec. Navíc se vsadím, že Republikáni s nimi ani nebudou spolupracovat. Stačí ignorovat obsílky k výslechu, Blanche je za to postihovat nebude. A přinejhorším budou mít pořád v záloze prezidentskou milost.
Podobně tristní jsou vyhlídky Demokratů i v legislativě. V senátu bez 60 hlasů neprolomí tzv. filibuster a pokud se jim náhodou podaří něco zablokovaným Kongresem protlačit, tak to Trump může okamžitě vetovat. O dvoutřetinové většině v obou komorách nutné k přehlasování veta si mohou nechat tak akorát zdát. Jedinou výjimkou by mohly být zákony o rozpočtu, jelikož jejich veto má nepříjemné důsledky (shutdown). Takže Demokrati sice zastavit Trumpovu exkurzi do Íránu nedokážou, ale mohli by mu sebrat prostředky na její financování.
Jediný dalši zářez si mohou připsat blokací lidí nominovaných na důležité posty. Ale jak jsme viděli během prvního dílu téhle taškařice, tak Donald se to naučil obcházet přes dočasná pověření do funkce.
Jak neprohrát
Kromě nereálných očekávání mě na místním diskurzu ale fascinuje ještě další věc. Implicitní předpoklad, že půjde o normální, férové volby.
Když Trump minule prohrál, tak zorganizoval puč, aby se i přesto udržel u moci. Když všechno ostatní (falešní volitelé, telefonát Raffenspergerovi do Georgie, snaha zabavit volební mašiny v Michiganu, nátlak na Pence) selhalo, tak dokonce poslal na Kapitol rozvášněný dav, aby zastavil certifikaci. A teď tu někdo věří tomu, že bude čekat s rukama v klíně, až jeho strana prohraje?
Vtipné je, že snaha Republikánů si volby uzmout přitom už dávno začala. Viz například bezprecedentní překreslování okrsků ve státech pod republikánskou kontrolou.
Samotná změna není špatně. Američané mají zákonem omezený počet mandátů Kongresu. A jelikož zároveň chtějí, aby síla každého křesla ve Sněmovně reprezentantů byla stejná, tak okrsky měnit musí. Státy to dělají jednou za 10 let po sčítání obyvatel. To proto, že se přelévá i počet kongresmanů mezi jednotlivými státy (pro šprty jako já: používá se Huntington-Hillova metoda).
Špatné je, že se tak děje jen na pokyn prezidenta snažícího se zmírnit svoji předpokládanou porážku a cílem je marginalizace opozice nejen teď ale i do všech dalších voleb. Jak proflákl bývalý ředitel Trumpovy volební kampaně Steve Bannon, Republikáni doufali, že jen tímhle trikem získají 21 křesel navíc.
Další snahy Republikánů zahrnují třeba vykastrování Agentury pro kybernetickou bezpečnost a bezpečnost infrastruktury (CISA), nahnání loajalistů a lidí, co doteď odmítají Bidenovo vítězství, do volebních komisí, zavírání hlasovacích místností (např. v Kansasu, Severní Karolíně nebo Texasu), útoky na hlasování poštou, tlak na vyhození lidí z volebních seznamů...
„No počkat,“ už možná otvíráte pusu, „vždyť to poslední je naprosto legitimní požadavek!“ Sám šéf Ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS) Mullin přece říkal, že jen v Nevadě identifikovali na volebním seznamu 15903 osob, které nejsou občany US. To je sice pravda, ale jako obyčejně, když mají tihle lháři svá slova doložit, tak se jejich tvrzení sesypou jak domeček z karet. Do Nevady poslalo DHS bez jakýchkoliv důkazů seznam 185 lidí, z nichž mají americké občanství úplně všichni. Což Mullinovi samozřejmě nikterak nezabránilo, aby vyhrožoval zatčením volebním úředníkům, kteří jeho požadavky (mimochodem zřejmě nelegální) nesplní.
Tím nechci říct, že v seznamech nemůžou být chyby. Například v New Jersey chybně zaregistrovali k volbám lidi při vydávání řidičáku i když dotyční správně uvedli, že nejsou občané US. Výsledkem bylo 400 neoprávněných hlasů ve volbách 2024. Ale tyhle chyby nejsou výsledkem rozsáhlých konspirací, státy se je snaží eliminovat (nikdo například neposlal DHS hned k šípku, všichni čekali, s čím přijde) a hlavně se nedějí v měřítku, které by ovlivnilo volby, natož v tom, o němž křičí Trump a spol. V New Jersey těch 400 lístků představuje 0,01% odevzdaných hlasů. V Georgii, kde volí přes 8 milionů lidí odhalili 20 podobných případů a dalších 156 budou dál zkoumat, tedy potenciálně 0,003% hlasů z voleb 2024. DHS přitom požadovalo vyškrtnutí 35 tisíc lidí v NJ a 2500 v Georgii.
Došlo to tak daleko, že Demokrati radí voličům jak legálně volit tak, aby zvýšili pravděpodobnost, že jejich hlas nebude zahozen, odmítnut nebo nepropadne. Přitom možnosti Republikánů v zádech s DOJ jsou doslova nepřeberné. Samozřejmě se teď dušují, že všechno bude křišťálově čisté. Mike Johnson třeba vykládá, jak normálně nechá nově zvolené členy Kongresu složit jejich slib. Ale dost špatně se tomu věří, když přesně to samé loni v případě kongresmanky Grijalvové nedokázal a do úřadu ji uvedl až po tom, co ho zažalovali, a vlivné pravicové think-tanky vybízí k pravému opaku.
Realita je taková, že nikdo dopředu neví, co všechno Republikáni zkusí, dokonce ani oni sami. Vše se odvíjí od Trumpa samotného, který ale párkrát vypadal jak kdyby se interně s porážkou už smířil? Ostatně, i když Republikáni propadnou, tak on v úřadu dál zůstane. Podobně jako v Maďarsku tak bude zásadní, jak těsné hlasování bude.
Co říkají průzkumy
Podle průzkumů jsou všechny trumfy na straně Demokratů. K většině ve sněmovně jim stačí získat tři křesla. Všechny analýzy co jsem viděl, s tím počítají jako s hotovou věcí (pravděpodobnost hodně přes 90%). V senátu je to o dost složitější. Demokraté potřebují obhájit všechny své mandáty a získat čtyři senátory navíc. Nejsnáz to vypadá přes Maine a Severní Karolínu a potom zkusit obrátit na svoji stranu dva z následujících států: Texas, Alabamu, Iowu, Ohio, Kansas, Jižní Karolínu nebo Nebrasku. ŘÍkám nejsnáz, ale i tak to bude tvrdý oříšek. Před dvěma lety Trump všech těchto státy vyhrál s výrazným rozdílem. Většina analytiků hodnotí šance GOP (Grand Old Party, termín označující Republikánskou stranu) na udržení většiny 50/50. Ale i to je naprosto totální úlet a ukazuje jak moc jim teče do bot. Jen pro ilustraci: v Texasu nezvolili Demokrata do horní komory od roku 1988 a poslední senátor za Kansas s „D“ za jménem se narodil v roce 1879.
Nejlepší srovnání nabízí asi volby z roku 2006: prezident s popularitou pod 40%, neoblíbená válka a voliči nespokojení se směrem, kterým se země ubírá. Demokraté si tehdy polepšili o 31 křesel ve Sněmovně a 5 senátorů.
Politická situace je teď pro Republikány ale ještě zoufalejší:
- vysoká cena benzínu je přímo vražedná,
- co se týká ekonomiky, tak Donaldovi věří už jen jeho tvrdé jádro,
- vic jak půlka lidí jeho počínání silně neschvaluje, což obvykle silně koreluje s účastí ve volbách,
- za útočné reklamy utrácí hromady peněz aniž by to mělo nějaký měřitelný efekt a
- kandidáti druhé strany jsou kvalitnější, obtížně se zařazují do krabičky typického Demokratického politika a vedou lepší kampaně.
Trumpovi se také úplně rozpadla koalice, která ho před 2 lety vynesla k moci. Většina hispánců a mladých se od něj odvrátila. A zatímco demokrati i nezávislí k volbám přijdou, tak voliči GOP jsou frustrovaní z vysokých cen a chybí jim jakýkoliv entuziasmus.
Nejzábavnější je, že Donald si za to může úplně, ale úplně sám. Obyčejně prezident řeší problémy, které má malou šanci ovlivnit a jen reaguje na vzniklou situaci (viz inflace po COVIDu). Ale v tomhle případě Trump nejen že nevyřešil vysoké ceny během jediného dne, jak se chvástal, ale celou situaci ještě zhoršil. Vysoká inflace (3,6% oproti 2,9% na začátku 2025) i cena paliv ($4,29 versus $3,06) je způsobena jeho slavnými cly a válkou v Íránu.
Ale ani to stabilnímu géniovi nestačilo. Tohle je klasická situace, kdy neoblíbený prezident stahuje podporu a šance ostatních kandidátů ke dnu. Obvyklou taktikou (Biden 2022, Obama 2010, Bush 2006) je moc se neukazovat a dát lidem na hlasovacích lístcích možnost se od vás distancovat. Ale to nesmíte mít ego větší než zeměkoule. Donald prostě musí být v centru pozornosti. A protože jeho strana je kult osobnosti postavený kolem něj, tak ho např. Mike Rogers v Michiganu nemůže dost dobře odmítnout i když potřebuje světlo reflektorů otočit na svého protivníka, Abdula El-Sayeda.
Ke všemu prezident s obličejem barvy basketbalového míče na pódiu hovoří o tom, jak skvělé pozadí má senátor Jon Husted, že cla přináší bohatství a jak američtí ropní giganti na válce v Íránu vydělali stovky miliard dolarů. V okamžiku, kdy jsou náklady na živobytí trnem v oku každého a podle Brownovy univerzity běžní spotřebitelé zaplatili jen za pohonné hmoty navíc 144 miliard, to jen posiluje pocit, že Trumpovi i Republikánům jsou strasti jejich voličů úplně buřt. Úplný opak slavného „Chápu, čím procházíte“ (I feel your pain) od Billa Clintona.
Trump také už tradičně zasáhl do výběru kandidátů a několik z jeho favoritů (Paxton, Grahamová, Collins, Ramaswamy) má vážné problémy v místech, kde by jiný Republikán vyhrál s prstem v nose. Jestli Demokraté získají kontrolu nad Senátem, tak speciálně volby Paxtona a Grahamové bude GOP asi hodně litovat.
Při studování všech možných průzkumů veřejného mínění a jejich trendů mě mimochodem pobavilo, jak se jejich autoři i další analytici zdráhají předpovědět výsledek. Každý má na paměti jak moc mimo mísu byly některé z nich v posledních několika volbách.
A je správné být opatrný. Nic není rozhodnuté, spousta předpovědí se pohybuje v rámci statistické chyby a i tam, kde Demokraté vedou, často nedosahují přes 50%. Je možné, že to je na některých místech jejich maximum a až GOP rozjede naplno svoje hnojomety, tak vybičuje i zbytek svého elektorátu a zvítězí na celé čáře.
Ale i když se průzkumy mohou mýlit, tak dvě věci naznačují, že jim tentokrát věří i Republikáni. Za prvé, nikdo z nich se jim nevysmívá a neříká, že mají své vlastní, které kreslí naprosto odlišný obrázek. A za druhé, přestože dostali od Muska a dalších miliardářů hromady peněz, tak se GOP stahuje z klíčových států (např. Iowa, Ohio, Michigan) a utrácí za kampaně na místech, kde to měli dát levou zadní (Nebraska, Kansas nebo třeba Texas). Dokonce i v okrscích, které překreslili pro svou snažší výhru (FL-25 nebo AL-2)!
Tohle je pro Republikány obrovský problém, který může mít zásadní vliv. Nákup reklamního času na poslední chvíli těsně před volbami je mnohem dražší než normálně. A pokud potřebujete bránit svoje tradiční bašty jako Kansas nebo Nebraska, tak vám dukáty budou chybět někde jinde.
Pokud nemáte dost popkornu abyste sledovali průběh počítání celou dnešní noc, a chcete si rychle udělat obrázek jak moc byly předpovědi přesné, tak analytici doporučují sledovat 6. volební obvod v Kentucky (KY-6) nebo VA-02 a VA-05 ve Virginii. Výhra republikánů by ukazovala, že jejich voliči je nenechali ve štychu a bitevní pole se dost zúží (zřejmě jen na Floridu, Iowu, Michigan a Ohio).
Je ale třeba pamatovat, že rozhodují i místní podmínky a kvalita kandidátů. Kansas je ve hře protože zemědělství tvoří hlavní část jeho ekonomiky a je tak mimořádně citlivý na cenu hnojiv a nafty. V Minnesotě zas Michele Tafoya (R) zdatně sekunduje Peggy Flanaganové (D), zástupkyni nepopulárního guvernéra. Komedie, co Trump předvádí, má samozřejmě velký vliv, ale zredukovat při hodnocení výsledků volby jen na referendum o něm, by byla chyba. Jak správně podotýká Amy Walterová, volební tsunami se vždycky chová spíš jako tornádo, které část města nechá úplně nedotčenou. Jedno nebo dvě získaná křesla ať už na jednu nebo druhou stranu ještě nemusí ukazovat celý trend.
Republikánská strategie
Původně jsem chtěl obšírně rozebírat GOP strategii, ale ta se dá shrnout do pár slov: rasismus, xenofobie, islamofobie a lži. Neuvěřitelné množství lží. Věděli jste například, že válku s Íránem začali Demokraté? Nebo že už zas přeoperovávají ve škole děti? Tím, že Republikáni a jejich spojenci kontrolují většinu informačního ekosystému (Fox, CNN, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter), je šíření těhlech bludů pro ně o dost jednodušší.
A nejhorší je, že to funguje. Jak ale upozornil Chris Hayes na MSNBC, tak někdy s dost nečekanými důsledky. V Michiganu (MI-8) proti sobě v republikánských primárkách stáli Amir Hassan a Tom Smith. Hassan je černoch z Michiganu, veterán a bývalý člen bezpečnostních složek, který konvertoval od islámu ke křesťanství a je proti migraci. Kromě toho ho podpořili Trump, šéf sněmovny Johnson i např. senátor Tim Scott. Ideální kandidát.
Smith, na druhou stranu, byl úplný outsider. Na kampaň se mu podařilo vybrat jen 1850 dolarů a jeho stránku na facebooku sledovalo 95 lidí. Nakonec měsíc před volbami odstoupil.
Podobně jako špičky strany ho totiž nenapadlo, že islamofobní vitriol (nejsou to Američané, nenávidí US, nepatří sem, přejí si další 11. září), který Republikáni valí na starostu New Yorku Mamdaniho a další demokratické politiky, se uchytil do té míry, že ho nedokáží kontrolovat. A tak jejich voliči pískají při minutě ticha za padlého policistu, JEN proto, že se jmenuje Abdelnabi a v primárkách zvolí Toma Smithe, protože předpokládají, že jeho oponent je muslim. Hassan dokonce nahrál video, ve kterém se snaží tyhle obavy rozptýlit, ale přesto se soupeřem, který z voleb dávno odstoupil, prohrál o 17 procent.
Stav Demokratické strany
Což nás přivádí k hlavnímu překvapení těchto voleb, Abdulovi El-Sayedovi v Michiganu. Jeho případ ukazuje, že ani Demokraté nejsou v nijak růžové situaci. Ale nepředbíhejme.
Abdul El-Sayed je epidemiolog a bývalý profesor Kolumbijské univerzity s hromadou zkušeností z amerického zdravotnického systému (Výkonný ředitel zdravotního odboru města Detroit, Ředitel odboru zdravotních, sociálních a veteránských služeb v okresu Wayne), který se rozhodl kandidovat do senátu když Trump zařízl peníze určené na zdravotnictví. Když ho posloucháte, tak působí dojmem vzdělaného člověka s politickým talentem, co se umí vyjadřovat.
Jeho hlavní tezí je, že by US měly utrácet peníze doma, např. na zdravotnictví, a ne financovat armády cizích zemí. Ale jelikož tam kromě Egypta (odkud pochází jeho rodiče), Saudské Arábie a Pákistánu řadí i Izrael, tak spoustě lidí vybuchla hlava. Jeho další smrtelný hřích je ten, že kandidoval pod hlavičkou Demokratických Socialistů Ameriky (DSA) i když sám mezi ně nepatří (sám se označuje za kapitalistu) a jen využil jejich aparát a zkušenosti s vedením politických kampaní.
V primárkách proti němu stála Haley Stevensová, dlouholetá kongresmanka, která k politice přičichla v prezidentských kampaních Clintonové a Obamy a poté pracovala v Kentucky a Chicagu jako ředitelka ekonomických programů podporující inovace ve výrobě. Svoji podporou Izraeli se nijak netají (“Izrael se mi zjevuje ve snech“) a tak v jejím rohu stál i AIPAC, silná lobbistická skupiná kopající za židovský stát.
Přestože měla Stevensová několikanásobnou finanční výhodu (9 ku 1, dostala přes 60 milionů dolarů jen na primárky!) a podpořily ji špičky strany v Michiganu (Clyburn, Peters i guvernérka Whitmerová), tak nakonec těsně prohrála.
Tohle byl obrovský šok. A to nejen pro vedení strany. Pro AIPAC je to nesmírně nebezpečná situace. Senátní volby musí republikán Mike Rogers vyhrát za každou cenu. Protože pokud se jim postavíte a vyhrajete i přesto, že disponujete zlomkem finančních prostředků, tak AIPAC jako lobbistická skupina ztrácí svoji moc. Už to nebude subjekt, na jehož stranu se musíte přidat, abyste vyhráli.
El-Sayed samozřejmě nemá ještě vyhráno. Obzvlášť když mu klacky pod nohy hází i členové jeho vlastní strany (viz podpora Stevensové jeho přímému soupeři, ale i postoje dalších jako třeba Hillary Scholtenové, Joshe Gottheimera, Coreyho Bookera nebo Johna Fettermana). Tamtamy bubnují, že tzv. umírnění (“moderate“) Demokraté v soukromí debatují, jak moc potřebují tohle senátní křeslo. El-Sayed totiž reprezentuje populistický proud uvnitř strany a jeho výhra by dokázala, že myšlenky jako jsou reforma zdravotnictví, zastavení penězovodu Izraeli a dalším cizím zemím, zrušení Trumpova gestapa (ICE) nebo reforma financování politických stran jsou nejen populární, ale dá se s nimi vyhrát i v klíčovém státě jako je Michigan.
Centristi se podobným věcem zuby nehty brání. Zlí jazykové tvrdí, že jsou za to placeni, proto se také někdy používá výraz „korporátní“ Demokraté. Celé roky se tihle komici schovávali za magické slovíčko „volitelnost“. Přece si tyhle kacířské myšlenky nemůžou dát do programu, to pak projedou všechny volby! Teď doslova argumentují, že Demokraté by se jako opoziční strana neměli ozývat, když prezident posílá migranty, kteří se ničeho nedopustili, do gulagu, kde budou mučeni. Přitom senátor van Hollen nejen že pomohl člověku z jeho státu, ale Trump se díky němu poprvé v otázce migrace dostal do rozporu s veřejným míněním.
Tedy nejen že je jejich postoj amorální (“dokážeme gestapo lépe vytrénovat“), ale i fakticky špatný. Ale to není nic nového. Dvě kampaně, které tahle ekipa na základě volitelnosti nejvíc tlačila, Clintonová 2016 a Biden 2024, shořely jak papír. Pokud El-Sayed propadne, tak tomuhle u voličů populárnímu programu na další dekádu zavřou dveře. A když zvítězí, tak zkusí to samé. Už teď si vytváří alibi, aby mohli říct, že sice vyhrál, ale jen málo a proto to nic nedokazuje.
Tohle je přesně důvod, proč 82% demokratických voličů v průzkumu řeklo, že změna vedení by stranu výrazně změnila k lepšímu. Lidé nechtějí jen Trumpovi zastřihnout křídla. Touží po výrazné změně celého systému. Ale Demokraté nic takového nenabízí. Přes 28 milionů lidí nemá zdravotní péči, ale „Medicare for all“, tj. veřejný zdravotní systém běžný ve všech ostatních zemích vyspělého světa, je pro vedení strany málem sprosté slovo.
Dokonce ani tomu Trumpovi nebyli schopni čelit. Po ulicích se jim prohání jeho gestapo, které zabíjí americké občany a deportuje koho se jim namane do gulagu v El Salvádoru, zatímco Trump sám ignoruje rozhodnutí soudů, dělá čistky v armádě, demoluje federální instituce, vyhrožuje anexí území bývalých spojenců a vede ilegální válku. Ale prioritou šéfa senátního klubu Demokratů Chucka Schumera je finanční pomoc Izraeli. To je jak z nějakého špatného vtipu.
Nebo si vezměte postoj strany k tomu, co Izrael napáchal v Gaze. Středoví demokraté se budou zaklínat, že je to sice smutné, ale jinak to nešlo a US dělaly všechno proto, aby mrtvých bylo co nejméně. Zatímco jejich administrativa dodávala IDF další a další bomby, které nejmorálnější armáda na světě použila na zabíjení civilistů, žen a dětí. Tihle lidi nemají žádné principy a kromě vlastního zájmu v nic nevěří. A jediné na co se pak zmůžou je klasické „volte nás, druhá strana je ještě horší“.
Jak píše Omar Akkad ve své knížce:
A ten typický argument centristů — Copak chcete, aby vyhrála vyšinutá pravice — by měl po chvilce reflexe ustoupit mnohem důležitější otázce: „Jak prázdné musí být vaše vlastní poselství, když má vyšinutá pravice vůbec šanci zvítězit?“ Ze všech epitafů, které by jednoho dne mohly být vytesány na náhrobek západního liberalismu, je nejvíc zdrcující tento: „Stál proti nihilistické, bezmezně kruté podobě konzervatismu — a přesto to byl těsný souboj.“
Jistě, jedna strana je lepší než druhá. Ale i tak mě při pohledu na to, jaké volbě jsou američtí voliči vystaveni, probleskl hlavou název severokorejské písničky, „Není co závidět.“
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