Když Cannes vymění filmové hvězdy za automobilovou eleganci
Zkrátka jsem se ocitla na French Riviera Concours – na Soutěži elegance na Francouzské riviéře. A komu by se z té automobilové nádhery nezatočila hlava? Prestižní přehlídka letos v září začala psát svou historii ve velkém stylu...
Všudypřítomný šarm, luxus a elegance mě omámily daleko víc než jakýkoli drink a mé představy běžely ještě dál: Neobjeví se tady náhodou Mr. Bean? Před očima mi totiž vyskočily scény z filmu Prázdniny Mr. Beana, které se natáčely právě v Cannes a právě na bulváru Croisette. Legendární herec Rowan Atkinson, který patří k nejvášnivějším sběratelům veteránů a sportovních aut na světě, se sice neukázal, ale já věřím, že se v Cannes (nebo v kině) jednou potkáme…
Jen o pár set metrů dál se nachází slavný Festivalový palác, který každoročně hostí ty největší světové filmové hvězdy. Tady, v zahradách luxusního hotelu Mondrian Cannes, sice pověstný červený koberec rozprostřen nebyl, ale společnost automobilových elegánů na zeleném trávníku byla neméně hvězdná.
Mimořádným zážitkem byl už samotný vstup do zahrad hotelu Mondrian, kde návštěvníky vítala slavná bronzová socha od Bruna Catalana z jeho ikonické série Cestovatelé. Všimněte si, jak chybějící střed těla sochy jako by symbolicky otevíral průhled na křivky vystavených vozů. Tak dokonalé spojení mechanické preciznosti s výtvarným uměním se jen tak nevidí…
Nevím, jestli jsem dobře počítala, ale v plném lesku, pod palmami a na dosah Středozemního moře tu parkovalo na padesát výjimečných vozů. Od Delahaye z roku 1947 ze soukromé sbírky Jeho Jasnosti knížete Alberta II. Monackého až po zbrusu nový hypersport Ferrari F80. Pod modrou oblohou bylo nad slunce jasné, že tady jde o mnohem víc než jen o automobilovou show. Pro sběratele, profesionály z motoristického sportu i nadšence to byly chvíle, kterým se ve francouzštině jednoduše říká savoir-vivre , umění žít.
Člověk ani nemusí být expertem na motory, aby ho ta krása pohltila. Cannes v jakoukoliv dobu dokazuje, že umí překvapit a že tu vždycky objevíte něco výjimečného. Stačí se jen dívat kolem sebe a nechat se unášet… Třeba v aristokratickém Bentley, nebo rovnou ve zbrusu novém Ferrari?
Foto z French Riviera Concours: autorka
Stanislava Bezděčková
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