Cannes a hvězdný svět jachtingu

Moc pěkně se v těch únorových šedivých dnech sní o azurovém obzoru, vůni moře nebo o jachtách v Cannes. V těch chvílích se mi vždycky vybavuje známý citát: „Loď v přístavu je v bezpečí, ale pro to se lodě nestaví.“

Pojďte se mnou snít na Azurové pobřeží, do míst, která se každý rok promění v jedno velké jachtařské rendez-vous.V realitě takový sen vypadá asi takto: jednoho zářijového dne vystoupíte z autobusu (ale můžete vystoupit také z vlaku, limuzíny, vrtulníku nebo rovnou z jachty) a necháte se pohltit atmosférou města která je úplně jiná, než během slavného filmového festivalu. Vzduch se vám bude zdát trochu slanější, přístav Vieux Port v lesku pod náporem stovek bílých trupů ještě šarmantnější… Vítejte na Cannes Yachting Festivalu!

Cannes, město, které nikdy nespí

Většina z nás má Cannes spojené s květnovým filmovým festivalem, ale nenechte se mýlit – zdejší Palais des Festivals (Festivalový palác) je v permanenci prakticky celý rok a Cannes pravidelně sbírá ocenění jako nejlepší světová destinace pro festivaly a události.

Tak třeba už ve zmíněném září se červený koberec symbolicky sroluje, aby uvolnil místo jiné elitě – v Cannes si v tuhle dobu dávají schůzku všichni, kdo ve světě jachtingu něco znamenají. Od špičkových designérů a lodních inženýrů až po ty, kteří o své první plachetnici teprve sní. Můžete tady potkat i samotné majitele lodí, a když budete mít obzvlášť štěstí tak i známé tváře ze showbyznysu, které si sem jezdí vybrat svou novou letní rezidenci na vlnách.

Velkolepá show na moři

Cannes Yachting Festival není jen obyčejná přehlídka, je to největší evropský veletrh lodí na vodě. Zatímco jiné veletrhy se konají v obřích halách, tady lodě žijí ve svém přirozeném živlu. Jachtařská událost roku se odehrává ve dvou přístavech, které se nacházejí v ikonické canneské zátoce.

První z nich je Vieux Port (Starý přístav), který leží hned vedle Festivalového paláce a najdete tady největší motorové jachty, nablýskané hračky pro opravdové milovníky luxusu i technologické skvosty. Na opačném konci slavné promenády La Croisette je přístav Port Canto věnovaný plachetnicím a katamaránům. Cesta mezi oběma přístavy (ať už pěšky po Croisette nebo kyvadlovou lodí) je zážitek sám o sobě.

Plavba jako z filmu

Přesně tak jsem si připadala, když jsem naskočila na kyvadlovou loď (shuttle boat), která oba přístavy spojuje. Tak tomu se říká zážitek jako vystřižený z bondovky! Když se totiž loď odlepí od mola a vyrazí na vodu, otevře se vám panoráma, které z chodníku nikdy neuvidíte. Před sebou máte slavný bulvár La Croisette v celé jeho kráse – řadu ikonických hotelů v čele s palácem Carlton, lemovanou palmami a bílými písečnými plážemi. Z moře vypadá Cannes neuvěřitelně vznešeně a vy si v tu chvíli připadáte jako součást té nejvybranější společnosti.

Proč je Cannes srdcem jachtařského světa?

Často se říká: že co se neukáže v Cannes, jako by neexistovalo. Je to první velká akce podzimní sezóny, kde loděnice z celého světa (zejména italské a francouzské) odhalují své světové premiéry. Pro odbornou veřejnost i nadšence je to velká nápověda toho, jakým směrem se bude design a ekologie na moři ubírat příští rok. Jachting už dávno není jen o spalování nafty, ale o tichém souznění s oceánem… A víte, co také takříkajíc mě dostalo? Kontrast. Na jedné straně vidíte nejmodernější karbonové jachty s futuristickým interiérem, a o pár metrů dál historické fasády Cannes. Tady se zkrátka tradice potkává s absolutní špičkovou technologií.

Magie moře

Cannes Yachting Festival je místo, kde se sny o dalekých plavbách mění v reálné plány. Pokud chcete pochopit, proč lidé moři tak propadají, stačí se jeden večer projít po molech Port Canto, když slunce zapadá za pohoří Esterel a přístav se rozsvítí tisíci světly.

Na mě celá ta festivalová atmosféra působila jako mix vysokého byznysu a absolutní svobody. Vidíte lidi v perfektně střižených oblecích, jak bosí nastupují na palubu jachty za stovky milionů, a v pozadí slyšíte ruch z kaváren na pobřeží. Je to moment, kdy pochopíte, že jachtařina není jen o vlastnictví lodi, ale o životním stylu, který oslavuje moře. Jak by řekl (údajně) Jacques-Yves Cousteau: „Jakmile vás moře okouzlí, navždy vás bude držet ve své zázračné síti“.

