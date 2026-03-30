Azurové Velikonoce: čokoládové ryby a slunce v duši
Jedno je však jisté – jaro na Azurovém pobřeží si vás získá lehkostí i pohodovou sváteční atmosférou. V dubnu čaruje svými barvami – proslulá mimóza, štětkovec, magnólie a další zdejší květena je v plném půvabu, vzduch voní čerstvostí bylinek. A atmosféru ovšem zdobí také elegance, která k tomuto kraji neodmyslitelně patří.
Jaké vlastně jsou francouzské Pâques?
Zatímco u nás řehtají řehtačky, ve Francii od Zeleného čtvrtka do Velikonoční neděle utichnou všechny kostelní zvony. Podle legendy totiž odletěly do Říma. Když se na neděli s velkou slávou vracejí, trousí po zahradách sladkosti. Symbolem francouzských Velikonoc není jenom zajíček, ale především čokoládová ryba (Friture de Pâques). Odkazuje na křesťanskou symboliku, ovšem v cukrárnách v Nice nebo Cannes ji najdete v podobě těch nejluxusnějších pralinek.
Gastronomický zážitek místo nádivky
Francouzi si na jídlo potrpí a Velikonoce jsou vrcholem jarní sezóny. Zatímco my nedáme dopustit na nádivku s kopřivami, v Provence a na jihu je hvězdou stolu Le Gigot d’Agneau, tedy jehněčí kýta pečená několik hodin s rozmarýnem a česnekem. Velikonoční klasikou je také Tourte de Blettes, sladký koláč plněný mangoldem, rozinkami a piniovými oříšky. A sladkou tečkou je potom Le Nid de Pâques (velikonoční hnízdo), což je piškotový dort ve tvaru věnce s krémem. K jarnímu obědu na terase samozřejmě nesmí chybět sklenka vychlazeného rosé z oblasti Côtes de Provence.
Kam vyrazit za atmosférou?
Těch míst je na Côte d’Azur nespočet, tak jen pár tipů. Pokud o velikonočních svátcích zavítáte například do Nice, určitě se projděte po trhu Cours Saleya. Místo kočiček tu uvidíte bohatě zdobené olivové ratolesti. Antibes, podivuhodné město, kde se historie a umění potkává s mořem, zase nabízí v tomto čase úžasné řemeslné trhy. Mimořádné zážitky z řemeslných trhů, ochutnávek gastronomických lahůdek i ze setkání s mladými designéry si také můžete odvézt z městečka Vence, kde se konají Fêtes de Pâques. A pokud hledáte luxusní „lov na vajíčka“ v exotických zahradách, potom Monako je to pravé místo…
Zdejší Velikonoce nejsou o rituálech s proutím, ale o oslavě života, slunce a skvělého jídla. A upřímně – naši moravští ogaři by tady se svou pomlázkou z vrbového proutí a koledováním na břehu moře asi moc neuspěli. Francouzské Velikonoce jsou přece jen jemnější, spíš o radosti než o tradicích „na vlastní kůži“.
Jarní probuzení a prázdniny
Velikonoce často splývají se začátkem jarních školních prázdnin (vacances de printemps). Pro obyvatele Azurového pobřeží je to symbolický začátek sezóny. Otevírají se terasy restaurací, začíná se žít víc venku. Slaví tedy spíš to, že „zima skončila a léto je za dveřmi“. Pokud se Francouzů zeptáte, co pro ně Velikonoce znamenají, nejčastější odpověď zní rodina, slunce a gastronomie. Zatímco u nás jsou svátky občas spojené s trochou adrenalinu u pomlázky, na Azurovém pobřeží vládne pověstné savoir-vivre – umění žít. Tady nejsou tradice svazující povinností, ale spíše potěšením. Je to ten moment, kdy se čas na chvíli zastaví u dlouhého nedělního oběda, který se pod širým nebem nezřídka protáhne až do západu slunce. Je to oslava jara, která nespěchá…
Trošku (nejen) sváteční inspirace
Velikonoce na Côte d’Azur vás možná nenaučí plést pomlázku. Ale zato vás naučí něco jiného: jak si svátky opravdu užít. Třeba na pobřeží v Théoule-sur-Mer, mezi červenými skalami a kvetoucím štětkovcem, s výhledem na moře… a ideálně s kouskem čokoládové ryby v ruce.
(Pozn. článek byl napsán pro www.azur-provence.cz)
Stanislava Bezděčková
|Další články autora
- Počet článků 15
- Celková karma 13,50
- Průměrná čtenost 305x