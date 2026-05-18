Azurové pobřeží: Scénáře psané v oblacích

I když limuzíny ty pravé hvězdy z festivalového Cannes za pár dní odvezou, předáním Zlatých palem filmové příběhy Azurového pobřeží určitě nekončí. Nové se už tvoří – možná ne s vidinou hvězdného ocenění, ale určitě pro radost.

Azurové pobřeží rozhodně není místo, na které si jen tak nakouknete, projedete pár měst a vesniček, uděláte hlavně spoustu fotek a je o zážitky postaráno. Jean Cocteau kdysi řekl, že „sny jsou literaturou spánku“. Moc pěkně se nejen o těchto končinách sní…

Takový scénář k cestovatelskému bestselleru se píše docela snadno. To se jednoduše díváte z okénka letadla a pod vámi se rozprostírá Azurové pobřeží. Z téhle výšky vypadá svět dokonale – jako pečlivě naaranžovaná filmová kulisa, kde je moře až kýčovitě modré a jachty vyhlížejí jako drobné rekvizity. Za pár minut přistanete v Nice, ale v myšlenkách, jako pravý milovník Côte d’Azur, v myšlenkách už tam dávno jste…

Není to tak dlouho (asi 138 let), kdy název „Azurové pobřeží“ byl poprvé publikován v knize „La Côte d’Azur“ od Stéphena Liégearda. Tak silně na burgundského básníka zapůsobila barva zdejšího moře.

S citem a pocitem režiséra

Když se člověk vydává na cesty, jako první vždycky vyráží naše představivost. Možná by se v souvislosti s atmosférou filmu dalo říct, že si v hlavě nosíme svůj vlastní promítací sál. Alespoň u mě to tak funguje. Ještě než poprvé šlápnu na neznámou půdu, režíruji si v duchu scény, které teprve přijdou. Představuji si, jak budu pít kávu v nějaké zapadlé uličce, jaké lidi potkám, jaké pocity ve mně ta místa asi zanechají… Cíl cesty pro mě v tu chvíli není jen bod na mapě, je to splněný sen.

Pod námi jsou Les îles de Lérins, tedy Lérinské ostrovy. Ten menší je Saint-Honorat, větší ostrov se jmenuje Sainte-Marguerite. Z Cannes je to patnáctiminutová plavba směr romantika, příroda, historie.

Je vlastně fascinující, že právě v těchto dnech se jen kousek od Nice, na slavném festivalu v Cannes, odehrává totéž, co v mé mysli. Filmové hvězdy tam kráčí po červeném koberci a diváci v přítmí kinosálů sledují příběhy, které někdo jiný přetavil ze svých snů do reality. Filmaři i návštěvníci této prestižní události hledají emoce, únik z reality a dotek něčeho magického.

Jak asi vypadá, když někdo někomu snáší modré z nebe, to si můžete na La Côte d’Azur docela dobře představit. Vzhledem k barvám, kterými hýří moře i obloha, není taková představa zase až tak těžká…

Premiérové návraty

A přesto je tu jeden rozdíl. Na filmovém festivalu lidé často čekají na ty nejžhavější novinky, ale v životě je to trošku jinak - i kdybych se v oblacích směr Nice ocitla třeba už podesáté, tenhle azurový film pro mě bude pokaždé premiérou. Každý návrat má totiž své vlastní, neopakovatelné kouzlo.

Řekli byste, že tady kdysi bývaly rybářské vesničky? Určitě měly svůj půvab, ale ta současná tvář řadí Azurové pobřeží k nejšarmantnějším a nejbohatším turistickým magnetům.

Pod námi je Marina Baie des Anges v Villeneuve-Loubet. Komplex navrhl architekt André Minangoy. Architektura připomínající mořské vlny, je součástí francouzského kulturního dědictví 20. století.

Místa se mění s časem, s ročním obdobím i s tím, kým zrovna jsme my sami, když na ně přijíždíme. I v důvěrně známých kulisách se dá pokaždé objevit nová dějová linka, neprozkoumaná ulička nebo drobný, magický detail, kterého jsem si minule nevšimla. Návraty nejsou opakováním starého filmu – jsou to nová režisérská pojetí téhož krásného příběhu.

Už první dojem je ohromující – letiště Nice Côte d’Azur Airport je oceňováno v žebříčcích nejkrásnějších výhledů a příletů. Leží přímo na pobřeží, takže máte pocit, že přistáváte přímo na moři.

Možná jsme všichni tak trochu režiséři svých vlastních životů. Letadlo klesá, pobřeží se přibližuje a detaily začínají být ostřejší. Za chvíli se rozsvítí světla, pomyslná opona se zvedne a můj vlastní film začíná. A já se nemůžu dočkat, až uvidím první scénu téhle další úžasné premiéry.

„Skutečná objevná cesta nespočívá v hledání nových krajin, ale v tom, že se díváme novýma očima.“ (Marcel Proust)

(Psáno pro www.azur-provence.cz)

Autor: Stanislava Bezděčková | pondělí 18.5.2026 8:20 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

Stanislava Bezděčková

Stanislava Bezděčková

Azurové pobřeží: Cannes – když se filmový palác obléká do glamouru

Splnit si sen o slávě je jednoduché: vystoupáte po schodech Palais des Festivals, zapózujete tam, kde v květnu stojí ti největší filmaři planety, a věřte, že ačkoliv pod vámi nebude zástup fotografů, budete se cítit jako hvězda.

4.5.2026 v 8:19 | Karma: 9,32 | Přečteno: 165x | Cestování

Stanislava Bezděčková

Azurové pobřeží 15. Magnet jménem Théoule-sur-Mer

Někdo se před výpravou inspiruje románem Julese Verna Cesta kolem světa za 80 dní, jiného přitahují kraje „na konci světa“. Pro mě jsou magnetem místa s názvem „sur-Mer“. Tudíž na moři, u moře, či nad mořem. Třeba Théoule-sur-Mer.

20.4.2026 v 8:18 | Karma: 13,19 | Přečteno: 203x | Cestování

Stanislava Bezděčková

Azurové Velikonoce: čokoládové ryby a slunce v duši

Na první pohled se může zdát, že Velikonoce na Azurovém pobřeží jsou nenápadné. Místo pomlázky tu ale čeká slunce, rozkvetlé pobřeží a výlohy plné čokoládových dobrot. Ať už se vydáte do Nice, Cannes nebo do Théoule-sur-Mer...

30.3.2026 v 14:45 | Karma: 14,49 | Přečteno: 199x | Cestování

Stanislava Bezděčková

Azurové pobřeží 14. Menton, azurová perla

Jedno místní přísloví praví, že „Menton je konec Francie, začátek Itálie a střed ráje“. A má úplnou pravdu. Je to neobyčejně malebné místo, kde se čas jednoduše rozhodl zpomalit a barvy se rozhodly zářit o něco jasněji...

10.3.2026 v 10:56 | Karma: 16,03 | Přečteno: 214x | Cestování

Stanislava Bezděčková

Azurové pobřeží 13. Cestovatelské srdce a algoritmy Gemini

Občas se Azurové pobřeží přirovnává k takovému věčnému příběhu, v němž si každý najde to své – romantiku, dobrodružství, umění, slávu... Côte d’Azur je ale také neobyčejně fascinující téma pro AI. Důvod je jasný...

24.2.2026 v 15:14 | Karma: 14,53 | Přečteno: 263x | Cestování
Stanislava Bezděčková

  • Počet článků 18
  • Celková karma 13,49
  • Průměrná čtenost 291x
Mám ráda lidi, kteří berou svět trošku s nadhledem a optimismem. Zkrátka s pocitem, že „všude kvetou květy pro toho, kdo je chce vidět“ (Henri Matisse). A protože mám také ráda Francii, zvlášť prosluněné a voňavé končiny na jihovýchodě, potěším i francouzštináře: „Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir.“

