Azurové pobřeží: Scénáře psané v oblacích
Takový scénář k cestovatelskému bestselleru se píše docela snadno. To se jednoduše díváte z okénka letadla a pod vámi se rozprostírá Azurové pobřeží. Z téhle výšky vypadá svět dokonale – jako pečlivě naaranžovaná filmová kulisa, kde je moře až kýčovitě modré a jachty vyhlížejí jako drobné rekvizity. Za pár minut přistanete v Nice, ale v myšlenkách, jako pravý milovník Côte d’Azur, v myšlenkách už tam dávno jste…
S citem a pocitem režiséra
Když se člověk vydává na cesty, jako první vždycky vyráží naše představivost. Možná by se v souvislosti s atmosférou filmu dalo říct, že si v hlavě nosíme svůj vlastní promítací sál. Alespoň u mě to tak funguje. Ještě než poprvé šlápnu na neznámou půdu, režíruji si v duchu scény, které teprve přijdou. Představuji si, jak budu pít kávu v nějaké zapadlé uličce, jaké lidi potkám, jaké pocity ve mně ta místa asi zanechají… Cíl cesty pro mě v tu chvíli není jen bod na mapě, je to splněný sen.
Je vlastně fascinující, že právě v těchto dnech se jen kousek od Nice, na slavném festivalu v Cannes, odehrává totéž, co v mé mysli. Filmové hvězdy tam kráčí po červeném koberci a diváci v přítmí kinosálů sledují příběhy, které někdo jiný přetavil ze svých snů do reality. Filmaři i návštěvníci této prestižní události hledají emoce, únik z reality a dotek něčeho magického.
Premiérové návraty
A přesto je tu jeden rozdíl. Na filmovém festivalu lidé často čekají na ty nejžhavější novinky, ale v životě je to trošku jinak - i kdybych se v oblacích směr Nice ocitla třeba už podesáté, tenhle azurový film pro mě bude pokaždé premiérou. Každý návrat má totiž své vlastní, neopakovatelné kouzlo.
Místa se mění s časem, s ročním obdobím i s tím, kým zrovna jsme my sami, když na ně přijíždíme. I v důvěrně známých kulisách se dá pokaždé objevit nová dějová linka, neprozkoumaná ulička nebo drobný, magický detail, kterého jsem si minule nevšimla. Návraty nejsou opakováním starého filmu – jsou to nová režisérská pojetí téhož krásného příběhu.
Možná jsme všichni tak trochu režiséři svých vlastních životů. Letadlo klesá, pobřeží se přibližuje a detaily začínají být ostřejší. Za chvíli se rozsvítí světla, pomyslná opona se zvedne a můj vlastní film začíná. A já se nemůžu dočkat, až uvidím první scénu téhle další úžasné premiéry.
„Skutečná objevná cesta nespočívá v hledání nových krajin, ale v tom, že se díváme novýma očima.“ (Marcel Proust)
(Psáno pro www.azur-provence.cz)
Stanislava Bezděčková
