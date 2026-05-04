Azurové pobřeží: Cannes – když se filmový palác obléká do glamouru
V takové hvězdné společnosti…
„Cannes je místo, kde se ze snů dělají filmy a z filmů se stávají sny,“ prohlásil kdysi slavný španělský režisér Pedro Almodóvar a měl určitě pravdu. Jenom bych si dovolila připomenout, že sny tady hrají svou roli (a báječně) vlastně po celý rok – však také město Cannes bylo už počtvrté oceněno na World Travel Awards, jako nejlepší destinace pro pořádání akcí na světě. A po celý rok, i když se právě nekoná filmový festival, se tady také můžete nechat unášet filmovou magií.
U vchodu Festivalového paláce se nacházejí „Silhouettes de Stars“ (Siluety hvězd) a jen málokdo z návštěvníků odolá tomu, aby se vyfotil s takovými hvězdami jako je třeba Sharon Stone nebo Viggo Mortensen. Jakmile ovšem začnou přípravy na festival, tyto siluety zmizí a vrací se až po skončení festivalu a všech velkých kongresů, aby město opět nabídlo turistům tu správnou „selfie příležitost“.
Všechny cesty vedou k Filmovému paláci, který se nachází v sousedství neméně proslulého kasina. Určitě nezabloudíte, ale pro jistotu: Festivalový palác sídlí na adrese 1 boulevard de la Croisette.
Jak se dělá atmosféra
Náhodou jsem se jednou ocitla v Cannes pár dní před filmovým svátkem, v čase, kdy se Festivalový palác oblékal do glamouru, a legendární schody čekaly na svůj ikonický červený koberec.
Festivalový koberec se mění dvakrát až třikrát denně. Během festivalu se spotřebují zhruba 2 kilometry koberce. Po skončení události se koberce recyklují.
Budova bez obřího plakátu působila až překvapivě civilně, byl to docela zajímavý moment vidět „kostru“ legendy, která brzy přivítá hvězdy filmového nebe.
Úžasná představa, že se tohle místo už velmi brzy promění v mix luxusu, slávy, umění, úsměvů, blesků fotografů, nadšených ovací… Říká se, že „v Cannes je největším filmem to, co se děje v publiku a na ulici.“ Mimochodem, letos se očekává, že na festival zamíří až 40 000 akreditovaných profesionálů a další tisíce návštěvníků.
Cannes se probouzí do filmové krásy
Asi ne každému se podaří pozorovat, jak se sny teprve montují z kovu, plátna a nápisů, aby za pár hodin mohly naplno oslnit svět. Pozorovat místo limuzín kamiony vykládající kilometry kabelů, pláže, kam se naváží čerstvý, jemňoučký písek a které se brzy promění na party zóny a tisková střediska.
Také proslulý boulevard Croisette je ve střehu - luxusní hotely Majestic, Carlton, Martinez a další architektonické skvosty jakoby už netrpělivě vyhlížely hvězdné hosty. Předfestivalová atmosféra, včetně bannerů v ulicích vás úplně pohltí, je zkrátka všudypřítomná. Cannes se probouzí do filmové krásy.
S hvězdami na písku
A úplně na závěr jedna dobrá zpráva, kdybyste se na poslední chvíli rozhodli pro filmové zážitky. Zakoupit si lístek na premiéru patří v tuto chvíli už samozřejmě do oblasti sci-fi. Cannes má ale, jako vždycky, šarmantní řešení, tzv. Cinéma de la Plage. Večerní projekce pod širým nebem na pláži Macé jsou zdarma a nabízejí atmosféru, kterou v kinosále nenajdete…
Letošní 79. ročník Filmového festivalu v Cannes se koná od 12. do 23. května.
Stanislava Bezděčková
