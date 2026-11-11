Azurové pobřeží 19. La Turbie: Kamenný klid s výhledem na milionáře
Když jsem jednou uvěřila zaručeně skvělé radě, jak nejlépe doputovat do uměleckého městečka Vence, netušila jsem, že si vlastně kupuju jízdenku do neznáma. Ocitla jsem se na úplně jiném nádraží, kde stála i zcela jiná flotila autobusů, než mi bylo řečeno. Ale co, dobrodružství přece začíná tam, kde končí plán, ne? Nasedla jsem tedy do prvního spoje, který právě odjížděl – směr La Turbie.
Zatímco většina turistů míří z Nice rovnou dolů do naleštěného a přelidněného Monaka, náš autobus stoupal serpentinami vysoko do kopců. La Turbie je totiž poklidné orlí hnízdo, které davy dole na pobřeží často přehlížejí. Nachází se doslova nad mrakodrapy knížectví, ale místo nablýskaných butiků a luxusních aut vás tu přivítá kamenný klid a historie, která na vás dýchá z každého rohu.
Městečko balancuje ve výšce téměř pěti set metrů nad mořem a ten den to bylo znát s každým douškem vzduchu. Měla jsem pocit, že se mohu skoro dotknout oblaků. Své kouzlo tomu dodalo i naprosto magické počasí – chvíli hřálo ostré slunce, které rozsvěcovalo staré kamenné fasády, a o minutu později se zatáhlo. Do středověkých uliček padl tajemný stín a městečko dokonale změnilo tvář. Sledovat tuhle proměnu minutu po minutě bylo fascinující. La Turbie vám zkrátka neukáže všechno hned, musíte si počkat na ten správný záblesk světla.
V La Turbie můžete obdivovat různé architektonické styly, které vyprávějí o tom, jak tudy kráčely dějiny. Doslova na dotek tu máte středověk, baroko i klasicismus.
Co ale nepřehlédnete nikdy, to je monumentální Augustova trofej (Trophée d’Auguste), která se nad městečkem tyčí už přes dva tisíce let. Když se člověk ocitne v bezprostřední blízkosti tohoto římského kolosu, uvědomí si, jak relativní je čas. Po jedné straně se tyčí kamenný majestát císaře Augusta, tichý svědek daleké minulosti, který tu stál dávno předtím, než lidstvo vůbec zjistilo, co je to moderní luxus. A pak stačí otočit hlavu a podívat se dolů. Ten pohled vám doslova vyrazí dech. Přímo pod vámi se jako na dlani rozprostírá úplně jiný svět. Svět současnosti.
Z ptačí perspektivy sledujete naleštěné monacké mrakodrapy, výškové budovy namačkané na úzkém pobřeží a milionářské čtvrti Monte Carla. Když potom zvednete oči k obzoru, všechny ty pyšné lidské projekty se najednou rozplynou v nekonečné přírodní kráse. Na modré mořské hladině se líně pohupují bílé jachty, které odsud shora vypadají jen jako hračky plující pod proměnlivým nebem. V ten moment se v La Turbie prolnulo všechno: hluboká historie, pulzující přítomnost i věčná krása přírody.
Byl to okamžik čisté cestovatelské euforie a já věděla, že ta špatná rada týkající se nádraží v Nice byla ve skutečnosti tím nejlepším dárkem, jaký jsem mohla dostat. Někdy zkrátka musíte nechat věci plynout a věřit, že vás osud zavede přesně tam, kde máte v tu chvíli být…
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